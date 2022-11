Niedergösgen: Bürgergemeinde rechnet für 2023 mit Plus

Niedergösgen Bürgergemeinde hält Budget-Versammlung ab und rechnet fürs kommende Jahr mit Überschuss Trotz «grösserer» Aufwendungen: Der erwartete Haushalt 2023 prognostiziert ein Plus in der Kasse – für Ärger sorgen illegale Deponien oder Feuerstellen. 29.11.2022, 11.00 Uhr

Blick in den Niederämter Wald. (Symbolbild) Bruno Kissling

An der mit 67 Stimmberechtigten gut besuchten Gemeindeversammlung wurde das Budget 2023 einstimmig gutgeheissen: «Trotz budgetierter grösserer Aufwendungen 2023, etwa für die Sanierung beim Waldhausdach, das Dorfbuch und den Planungskredit Unterschachen weist das Budget bei einem Aufwand von knapp 311'000 Franken und einem Ertrag von rund 338'000 Franken einen Ertragsüberschuss von 27'300 Franken aus», heisst es in einer Mitteilung.

Deponien sorgen für Ärger

«Ein leidiges und wiederkehrendes Thema der Gemeindeversammlung sind private Grüngutdeponien und unerlaubte Bauten wie etwa Feuerstellen im Wald, welche von der Bürgergemeinde nicht toleriert werden können.»

Seit fünf Jahren lasse die Bürgergemeinde Niedergösgen den Wald durch die Firma Eng und Sohn bewirtschaften «und man ist mit dieser Lösung sehr zufrieden». Der entsprechende Vertrag wäre Ende 2022 ausgelaufen, konnte demnach aber um zehn Jahre verlängert werden.

Der Niedergösger Wald werde umsichtig gepflegt, so wurden in den letzten fünf Jahren über 14'000 Bäume gepflanzt. Vor kurzem konnte ein Waldlehrpfad erstellt werden und auf die Holznutzung von alten und seltenen Bäumen werde, so heisst es in der Mitteilung, teilweise verzichtet. (otr)