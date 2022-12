Niedergösgen: Café Bank der Bäckerei Squindo schliesst Ende Jahr

Niederamt Bäckerei Squindo schliesst das Café Bank in Niedergösgen wegen akutem Personalmangel: «Wir haben über ein Jahr lang geeignete Leute gesucht» Vor rund 53 Jahren wurde die Bäckerei Squindo in Niedergösgen gegründet. Ende Jahr schliesst das Familienunternehmen schweren Herzens die Filiale an der Hauptstrasse. Ein Nachfolger ist aber bereits gefunden. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 28.12.2022, 18.00 Uhr

Gründerin Elsbeth Squindo schmerzt die Schliessung des Café Bank besonders. Patrick Lüthy

Es seien viele Tränen geflossen, als man sich für die Schliessung entschieden habe. Oder treffender: entscheiden musste. «Es konnte einfach nicht mehr so weitergehen», sagt Ursula Squindo. Zusammen mit ihrem Mann René führt sie neben weiteren Filialen das Café Bank an der Hauptstrasse in Niedergösgen.

Dass der gemütliche Treffpunkt im Dorf die Türen schliesst, ist aber nicht dem fehlenden Umsatz geschuldet. «Am Finanziellen lag es nicht», so Squindo. Das kleine Café sei eigentlich immer gut besetzt gewesen und man habe auch täglich viele Arbeiterznüni verkauft. Das Problem, das nun zur Schliessung führt, ist eines, das aktuell viele Betriebe im Gastrobereich plagt. Die Bäckerei Squindo AG ist nämlich schon länger auf der Suche nach geeignetem Personal.

Viele Bewerbungen, keine geeigneten Kandidaten

«Seit der Coronapandemie leiden wir an Personalmangel», sagt die Chefin. «Über ein Jahr lang haben wir für unsere Filiale in Niedergösgen eine Geschäftsführerin oder einen geeigneten Geschäftsführer gesucht.» Zuletzt habe man dabei aber wenig Glück gehabt. Zwar habe es zahlreiche Bewerbungen gegeben für die Position, aber manche seien zu wenig qualifiziert gewesen.

«Es gab auch einige, die völlig überqualifiziert waren. Es geht zwar um die Stelle des Geschäftsführers, aber das Café Bank ist halt ein kleineres Geschäft.» So hätten gewisse Bewerbungen unrealistische Lohnvorstellungen gehabt.

Das Café Bank an der Hauptstrasse war während vielen Jahren ein beliebter Treffpunkt in Niedergösgen. Patrick Lüthy

Generell sei die Personaldecke in Niedergösgen sehr dünn gewesen. Immer wieder mussten Angestellte vom Haupt- und Produktionsstandort der Bäckerei in Moosleerau oder den beiden anderen Filialen in Triengen und Schöftland im Café Bank aushelfen. «Es war praktisch ein ständiges Hin- und Herschieben unserer Angestellten. Auch ich und mein Mann sind immer wieder in Niedergösgen gewesen», so Squindo.

Selbst Ursula Squindos Schwiegermutter Elsbeth Squindo war trotz des erreichten Pensionsalters oft als Kurierin zwischen dem Café und Moosleerau unterwegs. «Der Kurierdienst macht mir schliesslich Spass und hält mich fit», sagt sie lächelnd. Trotzdem überwiege im Moment noch das Bedauern.

Seit 1969 in Niedergösgen am Werk

Dass man ausgerechnet den Standort in Niedergösgen schliessen muss, schmerzt sie besonders. Denn hier wurde die Bäckerei und Konditorei Squindo von ihr und ihrem Mann Rudolf 1969 gegründet, hier gingen ihre Kinder zur Schule. «Wir sind extra aus Brugg hierhergezogen, um den Traum eines eigenen Geschäfts zu verwirklichen.» Damals war ihr Laden gleich neben dem ehemaligen Restaurant Pöstli. «Nach ein paar Jahren haben wir dort auch das Restaurant übernommen.»

Mitte der 1980er-Jahre habe man aber einen neuen Produktionsstandort gesucht. Fündig wurde man in Moosleerau. «1995 haben wir dann den Standort des jetzigen Café Bank gekauft. Der Name kommt daher, dass hier vorher die Raiffeisenbank drin war», sagt Elsbeth. Wo jetzt die Küche ist, sei früher der Tresor gewesen. 2007 übernahm ihr Sohn René mit seiner Frau Ursula die Geschäftsführung. Elsbeth sagt stolz: «Die Jungen machen das wirklich gut.»

Die selbst gemachten Pralinen wird es weiterhin an den drei weiteren Standorten der Bäckerei Squindo geben. Patrick Lüthy

Zum Abschluss findet nun am 31. Dezember noch ein Abschiedsapéro beim Café Bank statt. «Wir wollen uns damit bei unserer Kundschaft für ihre langjährige Treue bedanken», so Ursula Squindo. Elsbeth hofft derweil, dass ihr der Apéro und das Zusammentreffen mit den Gästen helfe, mit der Situation abzuschliessen.

Von der Schliessung in Niedergösgen betroffen sind zwei Vollzeitjobs sowie zwei Aushilfsangestellte. Der Hauptstandort Moosleerau sowie die beiden anderen Filialen sollen wie bisher weitergeführt werden.

Italianità im Niederamt

Allzu lange wird Niedergösgen aber nicht auf ein neues Kafi warten müssen. Ein neuer Betreiber steht nämlich bereits in den Startlöchern: Angelo Megaro. Seines Zeichens diplomierter Bauzeichner, möchte er dort nun ein Caffè mit «italienischem Flair» eröffnen. Da er den definitiven Kaufzuschlag erst vergangene Woche erhielt, gibt es noch kein spruchreifes Betriebskonzept, geschweige denn ein konkretes Öffnungsdatum.

«Ich hoffe aber, dass wir zum Frühlingsanfang bereit sind», so Megaro. «Ich habe mir in der Umgebung schon lange ein italienisches Caffè gewünscht. Als ich gehört habe, dass Familie Squindo das Geschäft schliesst, habe ich mich mit meiner Familie besprochen und dann das Café gekauft.» Nun gelte es, in den nächsten Wochen alles für eine zeitnahe Eröffnung in die Wege zu leiten.

Noch wurde der letzte Espresso in dem Lokal also nicht ausgeschenkt. Wenn Angelo Megaros Wunsch in Erfüllung geht, wird bald etwas Italianità im Niederamt Einzug halten.

