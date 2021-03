Niederamt «Wir sind regelrecht überrannt worden»: So erleben die Brockenstuben die erste Woche nach dem Lockdown Brockenstuben verzeichnen nach dem Lockdown mehr Kundinnen und Kunden als normalerweise. Damit gleicht sich jedoch bei vielen auch der Warenüberschuss aus, den durch Annahme von Warenspenden im Lockdown resultierte. Rebecca Rutschi 0 Kommentare 15.03.2021, 05.00 Uhr

Der Brockenstuben Verein Schönenwerd hat die Zeit des Lockdowns genutzt, um in ihrer Brocki auszumisten. Zvg

«Wir haben die Zeit genutzt, um alte Waren zu entsorgen, die schon eine Weile in der Brockenstube stehen geblieben sind», berichtet Maya Dörflinger als sie nach Erfahrung im Lockdown befragt wird. Sie ist Präsidentin der Brockenstube Verein Schönenwerd, welche im Normalfall jeden Samstag von 9 – 11.30 und 13.30 – 16.00 eine Brockenstube beim Altersheim «Haus im Park» betreibt, zusammen mit 28 Mitgliedern, die alle ehrenamtlich arbeiten. Jeweils Freitag von 13.30 – 15.00 ist Warenannahme, sowie am Samstag zu den Öffnungszeiten.

Auf die Warenannahme verzichtete der Verein auch während des Lockdowns nicht. In dieser Zeit habe man mit telefonischer Vereinbarung, die Warenspenden entgegengenommen. Um Platz zu schaffen, habe der Verein eben einige ältere Gegenstände entsorgt. Gemeinsam mit den vielen Warenanlieferungen im Lockdown sei nun jedoch auch die Kundenanzahl gestiegen. «Als die Brocki zum ersten Mal nach dem Lockdown wieder öffnen durfte, ist sie stärker besucht gewesen als im Normalfall», sagt Dörflinger.

Anzahl Kaufende und Bringende sei in etwa ausgeglichen

Von mehr Besuch erzählt auch Morena Napoletano, Marketingleiterin der Heilsarmee Brocki Schweiz über die Filiale in Eppenberg-Wöschnau. «Die Wiedereröffnung war ein grosser Erfolg. Besonders in der ersten Märzwoche verzeichneten unsere Brockis mehr Menschenandrang als sonst.» Viele der Kundinnen und Kunden spendeten ausserdem grosszügige Warenmengen. «Man hat gemerkt, dass die Leute Zeit hatten, um aufzuräumen und auszumisten», berichtet Napoletano. Einen Warenüberschuss entstehe dadurch aber nicht. Bringerinnen und Käufer hielten sich in etwa die Waage.

In der Heilsarmee Brocki Eppenberg-Wöschnau sind Warenspenden durchschnittlich eine Stunde nach Annahme schon zum Verkauf erhältlich. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Spuren hat der Lockdown dennoch hinterlassen. Die Heilsarmee spendet jeweils ihren kompletten Erlös an Armutsbetroffene. Durch die beiden Lockdowns sei dieser selbstverständlich auch gesunken. «Das ist aber nun mal so. Erlös haben wir ja trotzdem gemacht», meint Napoletano. Sie hoffe nun darauf, nicht mit einem weiteren Lockdown rechnen zu müssen.

Preissenkung wegen des Warenüberschusses

Darauf hofft auch Natalie vom «Entrümpelstilzchen», einem Second-Hand Laden und Hausräumungsservice in Schönenwerd. Im Vergleich zum ersten Lockdown im März 2020 spürt sie bei ihren Kundinnen und Kunden nämlich eine grössere Müdigkeit gegenüber den Corona-Massnahmen. Natalie führt den Betrieb gemeinsam mit ihrer Freundin im Auftrag des Inhabers. Wie die beiden vorangängigen Brockenstuben, berichtet auch sie von mehr Waren als sonst üblich. Sie hätten einige Hausräumungen während des Lockdowns durchgeführt, darunter eine sehr grosse, und zusätzlich auch wie gewohnt Warenspenden angenommen. Ein Annahme-Stopp sei deswegen aber nicht nötig. «Ich gehe stattdessen etwas mit den Preisen runter.»

Das «Entrümpelstilzchen» wirbt im Schaufenster mit Preissenkungen. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Kundinnen und Kunden nutzten die Warenannahme im Lockdown

Auf mehr Normalität hofft auch Eda Dick, Leiterin der Hammer Brocki in Olten. «Dank dem, dass wir ein bisschen Erspartes auf der Seite hatten, konnten wir trotz des Lockdowns unsere Miete bezahlen. Sonst gäbe es die Brocki mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr.» Auch die Hammer Brocki hat während des Lockdowns Waren angenommen. Platzmangel entstand dadurch nicht. «Wir haben ein grosses Lager und das haben wir gefüllt.» Im Gegensatz zur ersten Schliessung der Läden im März 2020 hätten Kundinnen und Kunden dieses Mal nämlich häufig Waren vorbeigebracht. Sonderaktionen wie grosse Flohmärkte oder gar ein Annahme-Stopp seien deswegen aber nicht geplant. Die Zeit dazu hätte das Team auch gar nicht, sagt Dick. Sie ist jedoch überzeugt, dass sich der Bestand wieder normalisieren wird. Die Anzahl der Kundinnen und Kunden sei schliesslich auch gestiegen. «In der ersten Märzwoche wurden wir regelrecht überrannt.»