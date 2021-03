Niederamt Vereinsleben während Corona: Zwischen Stillstand und Fast-Normalbetrieb So erleben vier Niederämter Vereine die Auswirkungen der Coronapandemie. Schliesslich ist es in vielen Vereinen jetzt Zeit für die Generalversammlungen. Fabio Baranzini 31.03.2021, 05.00 Uhr

Cedric Thommen, Präsident und Trainer der «Truck Stars» Dulliken, ist froh, dass die Trainings stattfinden können. Fabio Baranzini

Seit mehr als einem Jahr ist das Thema Corona unser stetiger Begleiter. Die einen sind mehr eingeschränkt, die anderen weniger. Entziehen kann sich dem Thema aber niemand. Das gilt auch für die Niederämter Vereine. Vier von ihnen erzählen, wie sie die letzten Monate erlebt haben, wie sie den kommenden Wochen entgegenblicken und wie sie die Problematik der Generalversammlungen gelöst haben.

Zu den Vereinen, die von der Pandemie im Moment kaum betroffen sind, zählt der Base- und Softball Verein «Truck Stars Dulliken». Nach einem etwas mehr als zweimonatigen Trainingsunterbruch dürfen die Mannschaften seit Anfang März ihrem Hobby wieder nachgehen. «Wir können aktuell praktisch ohne Einschränkungen trainieren. Wir profitieren davon, dass wir ohnehin selten mehr als 15 Personen in einem Training wären und auch das Vermeiden des Körperkontakts ist in unserer Sportart kein Problem. Einzig der Meisterschaftsstart ist aktuell noch unklar», sagt Cedric Thommen, Präsident der Truck Stars und zugleich auch Trainer der ersten Softball-Frauenmannschaft, die in der Nationalliga A spielt.

Auch wenn jetzt wieder alles fast nach Plan läuft, hatte Corona in den vergangenen Monaten durchaus auch Auswirkungen für die Truck Stars. «Wir konnten im Sommer unsere Ferienpass-Aktion nicht durchführen, wodurch wir in diesem Jahr praktisch keine neuen Junioren gewinnen konnten. Zudem mussten wir die GV verschieben und haben jetzt entschieden, dass wir diese online abhalten werden. Leider mussten wir auch unser alljährliches Hallenturnier im März absagen. Das hätte in der Stadthalle Olten stattgefunden, wo jetzt das Impfzentrum steht», so Thommen.

Samariterverein Kienberg steht vor dem Aus

Der Samariterverein Kienberg hingegen befindet sich in einer misslichen Lage. Das war allerdings schon vor Corona der Fall. Der Verein kämpft gegen akuten Mitgliederschwund. An der GV im Frühling 2020 hätte der Übergangsvorstand um Monica Ramseyer als Präsidentin gewählt werden sollen. Doch die GV fiel ins Wasser.

«Aktuell haben wir eigentlich gar keine Befugnis, da wir vom Verein nicht offiziell im Amt bestätigt werden konnten»,

sagt Ramseyer. In den letzten Monaten hat die Gruppe um Ramseyer dennoch versucht, mit Kursen für Freiwillige und weiteren Werbeaktionen neue Mitglieder zu gewinnen. «Wir haben trotz all unseren Bemühungen leider keine neuen Mitglieder gewinnen können. Ich glaube, wir haben schlicht zu viele Vereine im Dorf.» Und:

Ich weiss echt nicht, wie es mit dem Samariterverein weitergehen soll»,

sagt Ramseyer, die seit 35 Jahren mit dabei ist.

Die 60-jährige Kienbergerin packt nicht nur beim Samariterverein mit an, sondern ist auch im Vorstand der Landfrauen Kienberg. Und auch dort stand wegen Corona 2020 praktisch alles still. Die traditionelle Herbstversammlung wurde genauso abgesagt wie die Generalversammlung und der Backtag im Oktober fiel ebenfalls aus. Ramseyer sagt: «Wir schauen, ob wir die GV dieses Jahres doch noch durchführen können.» Dafür müsste die 10 Personenregel in Innenräumen gelockert werden. «Ansonsten können wir die GV nicht durchführen. Eine Online-GV ist keine Option, da wir sehr viele ältere Mitglieder haben. Sie könnten das technisch nicht meistern.»

Das vergangene Jahr war ein gutes Honigjahr

Auch der Bienenzüchterverein Niederamt hofft derzeit, die Generalversammlung physisch durchführen zu können. Geplant ist diese gemäss Präsidentin Sandra Cagnazzo für den Mai. Die Präsidentin, die in Lostorf selber einen Bienenstand mit neun Völkern betreibt, blickt mit gemischten Gefühlen auf das Coronajahr zurück.

Sandra Cagnazzo, Bienenzüchterverein Niederamt Bruno Kissling (Archiv)

«Wir konnten leider nur einen unserer Imker-Höcks durchführen, die wir jeweils mit einer Praxisweiterbildung bei einem Bienenstand unserer rund 60 Mitglieder kombinieren. So kam auch das Vereinsleben zu kurz und das hat unseren Mitgliedern definitiv gefehlt»,

sagt Cagnazzo. Trotzdem gab es im vergangenen Jahr auch positive Aspekte. «Zum einen hatte es wegen Corona mehr Leute, die in der Region spazieren gingen und bei meinem Bienenstand angehalten und sich dafür interessiert haben. Und zum anderen hatten wir ein aussergewöhnlich gutes Honigjahr», so Cagnazzo. Im vergangenen Jahr produzierte sie in ihrem Bienenstand rund 140 Kilogramm Honig.

Cagnazzos neun Bienenvölker sind in Lostorf Zuhause. Bruno Kissling (Archiv)

In anderen Jahren waren es auch schon bloss 50 Kilogramm. Hat der gute Ertrag allenfalls etwas mit den Auswirkungen der Coronakrise zu tun? «Nein, da sehe ich keinen Zusammenhang. Vielmehr hat das Klima im letzten Jahr super gepasst und die Pflanzen haben sehr viele Blüten getragen», sagt Cagnazzo.