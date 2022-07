Unbekannte Adressen: Hier kann im Niederamt übernachtet werden

Niederamt Unbekannte Schlafstätten in der Region: Auf so vielfältige Weise kann zwischen Lostorf und Stüsslingen übernachtet werden Teilhaben am Leben auf dem Bauernhof oder Gäste für eine Woche in einer Ferienwohnung einquartieren, wenn man zuhause nicht über genug Betten verfügt: In der Gegend finden sich zahlreiche Angebote mit Seltenheitswert. Noël Binetti Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Agro-Tourismus mit Zeltplatz, Zimmer, Wohnwagen oder Touristenlager: Marlies Käser-Wittmer und ihre Familie beherbergen bereits seit 1997 Gäste auf ihrem Hof. Hier mit Hund Stella. Patrick Lüthy

Begrüsst werden Reisende auf dem Gugenhof bei Stüsslingen meist von Hund Stella. «Sie ist zwar gross, aber sie beisst niemanden», sagt Marlies Käser-Wittmer. Sie und ihre Familie empfangen schon eine ganze Weile Reisende auf ihrem Hof: «Angefangen haben wir damit etwa im Jahr 1997.»

Damals sei «Schlafen im Stroh» das Angebot der Stunde gewesen, «heute wollen die Leute mehr Komfort.» Und den gibt es hier. Egal, ob im Einzel- oder Doppelzimmer, mit oder ohne Frühstück, im Wohnwagen, Touristenlager oder auf dem hofeigenen Campingplatz für zehn Zelte. Der Bauernhof, der mittlerweile vom Sohn geführt wird, bietet Übernachtungsgästen ein authentisches Stück Alltag auf dem Land:

Üppiger Garten: hier können lauschige Abende verbracht werden. Patrick Lüthy Einfach, dafür mit Liebe eingerichtet: Auf dem Gugenhof fühlt man sich sofort zuhause. Patrick Lüthy Ländlicher Charme: Auf dem Gugenhof gibt es viel zu entdecken. Patrick Lüthy Wie früher: Nach einer anstrengenden Velo-Tour mag einem diese Unterkunft wie ein Luxus-Zimmer erscheinen. Patrick Lüthy Auch im Wohnwagen hats Platz für müde Gäste. Patrick Lüthy Das Touristenlager: Hier werden Erinnerungen an die Jugend wach. Patrick Lüthy Niederämter Idylle: Der Ausblick ist ein überwältigender. Patrick Lüthy Liebe zum Detail: Auch lästiges Unkraut wird auf demGugenhof gekonnt in Szene gesetzt. Patrick Lüthy

Das korrekte Fremdenverkehrsprädikat für den Gugenhof lautet: Agrotourismus. Und das zu erschwinglichen Preisen: Ein Zimmer gibt’s beispielsweise ab 40 Franken, zelten kostet sechs Franken pro Zelt und sechs weitere Franken pro Person, weitschweifende Aussicht über das Niederamt hinweg inklusive. Daneben betreibt die Familie auf dem landwirtschaftlichen Betrieb Rinder-Aufzucht, Acker- und Obstbau. Verkauft werden die Produkte mitunter auf dem Markt in Olten.

Der Wald ist nicht weit weg und auch zwei bekannte Velorouten führen ganz in der Nähe vorbei. Marlies Käser-Wittmer fügt an:

«Entsprechend sind die meisten Menschen, die bei uns übernachten, mit dem Fahrrad unterwegs.»

Aber auch Gruppen und Schulklassen finden auf dem Gugenhof einen willkommenen Unterschlupf. «Wir sind stets gut besucht, doch aktuell läuft etwas weniger als letzten Sommer», sagt Käser-Wittmer. Man spüre, dass die Leute jetzt wieder in die Ferne reisen wollen.

Andere lokale Schlafstätten in der Region

Letzten Sommer sei es gut gelaufen, heisst er, wenn man sich bei Anbieterinnen und Anbieter von Übernachtungsplätzen im Niederamt umhört. Wegen der Pandemie-Massnahmen hätten die Buchungen aber im Winter rapide abgenommen. Nun läuft das Geschäft wieder: Die verschiedenen Angebote auf Online-Plattformen sind denn auch ganz unterschiedlich ausgerichtet.

Einige sprechen Familien aus Belgien, Holland oder Schweden an, die sich auf der Durchreise in den Süden befinden und meist nur eine Nacht bleiben. Andere wiederum zielen eher auf Arbeiter und Geschäftsleute, die in der Gegend zu tun haben und kaum an touristischen Aktivitäten interessiert sind.

4-Zimmer-Wohnung in Niedergösgen

Auf der Website Airbnb sticht ein Angebot aus Niedergösgen ins Auge, das als «eines der ersten Terrassenhäuser der Schweiz» beworben wird. Im Baustil der 50er-Jahre bietet die Wohnung Platz für vier Personen.

«Eines der ersten Terrassenhäuser der Schweiz»: Von hier schweift der Blick übers Niederamt. Screenshot Airbnb

Der «Stararchitekt» Alfons Barth habe hier eine Schweizer Bauhaus-Version realisiert, bekannt als «Solothurner Schule». Zusätzlich wird mit einem nahen Hofladen und grossem Fernseher geworben. Bei gutem Wetter schweift der Blick «bis auf die Luzerner Berge», wie Anbieter «Dominik» auf seinem Profil festhält. Und wer die Wohnung für eine ganze Woche mietet, bezahlt von den veranschlagten 840 Franken nur die Hälfte.

Komfort-Ambiente in Lostorf

Das «Comfort House» in Lostorf macht einen modernen Eindruck. Zu finden ist diese Unterkunft auf der Schweizer Website «Bed and Breakfast». Verschiedene Zimmer und Studios, kombiniert mit Terrasse, Sitzplatz und Aufenthaltsraum mit Küche, sind auf Tourismus ausgerichtet. Neben dem Haus gibt es Parkmöglichkeiten.

Modern und professionell: Im «Comfort House» in Lostorf kosten die Nächte zwischen 80 und 130 Franken pro Person. Screenshot bnb.ch

Auf ihrem Profil werben die Gastgeber «Shedrach» und «Hanna» unter anderem mit der Nähe zum Wasser. Auch sei die Unterkunft für Radfahrerinnen oder Wanderer geeignet. Und das Icon «Business friendly» dürfte Handelsreisende ansprechen. Hier kosten die Nächte zwischen rund 80 und 130 Franken pro Person. Nicht ganz klar ist, welche Stadt gemeint ist, in der sich das Haus «an sehr ruhiger Lage» befinde, ist doch Lostorf mit etwas mehr als 4000 Einwohnenden doch eher beschaulich.

