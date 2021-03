Niederamt Mission Zivilcourage: Lehrer bringt Kindern und Jugendlichen couragiertes Verhalten bei Ein Lehrer aus Trimbach engagiert sich über die Schule hinaus und in einem Verein für faires Verhalten unter Jugendlichen. Als Vorbild dient dafür ein bekannter Schweizer. Noël Binetti 27.03.2021, 05.00 Uhr

Lehrer aus Trimbach und Vorstandsmitglied der «Carl Lutz Gesellschaft»: Philipp Müller. Bruno Kissling

Wenn eine Situation zwischen Menschen aus den Fugen gerät gibt es für die Beteiligten stets mehrere Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Schlichte Überforderung in einer explosiven Atmosphäre, ein zu geringes Bewusstsein für die Befindlichkeit des Gegenübers oder das eigene Handeln, von dem man insgeheim weiss, dass es falsch ist –alle kennen das. Sei es aus Angst davor, selbst zur Zielscheibe zu werden, aus Überforderung oder Gleichgültigkeit. Wenn man sich aber für das Richtige entscheidet, Haltung bekennt und für eine Person einsteht, die darauf angewiesen ist, beweist man Zivilcourage.

Diese hat sich Philipp Müller aus Trimbach auf die Fahne geschrieben. Genauer: die Vermittlung couragierten Verhaltens an Kinder und Jugendliche. Sie möchte er für dieses Thema sensibilisieren. Müller unterrichtet an der Kreisschule Mittelgösgen mehrere Klassen in etlichen Fächern. Seit vielen Jahren kennt er die Spannungen und Querelen, die unter Heranwachsenden manchmal entstehen. Dynamiken, die auch mal in aggressives und zerstörerisches Verhalten münden.

Müller ist Vorstandsmitglied der «Carl Lutz Gesellschaft». Unter diesem Namen besteht seit 2018 ein gemeinnütziger und konfessionell unabhängiger Verein mit Sitz in Bern. Gegründet wurde der Verein von Agnes Hirschi-Grausz. Die mittlerweile 80-Jährige ist die Stieftochter des Namensgebers: Carl Robert Lutz. Die von Carl Lutz initiierte Rettungsaktion von Juden im zweiten Weltkrieg ist ein bekanntes Beispiel für Zivilcourage. Sein Handeln und seine Waghalsigkeit unter den widrigen Bedingungen der letzten Kriegsjahre in Budapest hallen bis heute nach.

Die «Carl Lutz Gesellschaft» unterstützt und fördert Initiativen rund um die Zivilcourage. Dieses Engagement soll «Menschen und insbesondere Jugendliche dazu anregen, dem Vorbild von Carl Lutz nachzuleben», wie der Verein in seinen Statuten festhält.

Ein Mann mit Zivilcourage Carl Robert Lutz wurde 1895 in Walzenhausen AR geboren. Er war ein Schweizer Diplomat, der die grösste Rettungsaktion von jüdischen Menschen während des Zweiten Weltkriegs durchgeführt hat. Zusammen mit Widerstandskämpfern gelang es Carl Lutz, mehrere zehntausend ungarische Jüdinnen und Juden zu retten. Dank seinen Anstrengungen überlebte die Hälfte der jüdischen Bevölkerung von Budapest und wurde nicht in die Vernichtungslager der Nazis während des Holocausts deportiert. Dreimal wurde Lutz für den Friedensnobelpreis nominiert. Von Yad Vashem erhielt er den Ehrentitel Gerechter unter den Völkern. Carl Lutz starb 1975 in Bern.

Auch der digitale Umgang wird thematisiert

Als langjähriger Pädagoge bringt Philipp Müller seine Erfahrungen in den Verein ein. Nun hat der Trimbacher ein Dossier erarbeitet, welches es Schulklassen und anderen Gruppen von Jugendlichen ermöglicht, sich mit «Zivilcourage» vertieft auseinanderzusetzen. Auf Anfrage erklärt Müller am Telefon: «Im Verein bin ich für die Bereiche Schule und Bildung zuständig.» Für einen Workshop mit jüdischen Jugendorganisationen in Zürich sammelte Müller Ideen, auf denen das nun fertiggestellte Kursprogramm basiert. «Damit möchten wir Zivilcourage in alltäglichen Situationen fördern», sagt Müller. Und führt aus: «Es gibt bekannte Sozialexperimente, mit denen man verschiedene Dilemmas aufzeigen kann.» Sie können Mut schaffen, sich für andere einzusetzen in Momenten, in denen dies gefordert ist.

Anhand von Geschehnissen, von überlieferten Texten oder Filmmaterial werden die Jugendlichen an die Diskussion herangeführt. «Carl Lutz hatte innovative Ideen und setzte sie kreativ um», sagt Müller. Und:

«Es ist sehr anregend, sich mit den Jugendlichen darüber zu unterhalten.»

Er erlebe jeweils viel Interesse und Neugier. Offene Fragen werden gemeinsam besprochen. «Sie sollen sich bewusst sein, dass ihnen mehrere Möglichkeiten offenstehen.» Müller meint damit die Reaktion in einer Situation. «Sie kann konstruktiv, deeskalierend und beschützend ausfallen.» In einem Alter, in dem gegenseitiges Mobbing und das Messen der eigenen Kräfte immer wieder eine Rolle spielen, sei die Vermittlung dieses Bewusstseins zentral.

Gefragt, ob dabei auch die sozialen Medien und das Internet im Allgemeinen eine Rolle spielten, sagt Müller: «Ja, unbedingt.» Die digitalen Netzwerke und Plattformen werden auch besprochen:

«Wie reagiere ich bei einem Shitstorm? Mache ich mit oder nehme ich eine Gegenposition ein?»

Müller unterrichtet an der Schule seit vielen Jahren Geschichte. «In diesem Zusammenhang bildete ich mich weiter und besuchte verschiedene Workshops.» Der 45-Jährige beschäftigte sich mit ehemaligen Konzentrationslagern, besuchte Tagungen und Ausstellungen. Er tauschte sich mit Erika Rosenberg aus, die ein Buch über Carl Lutz geschrieben hat. So knüpfte Müller immer mehr Kontakte und stiess schliesslich zur Carl Lutz Gesellschaft hinzu.

Das erarbeitete Programm und die Unterlagen können nun von Betreuern und Lehrerinnen beim Verein bestellt werden. Auch Besuche bei Klassen durch die Gründerin Agnes Hirschi oder Philipp Müller sind angedacht. «Aktuell ist dies aber wegen der Pandemie kaum möglich.» Das Angebot enthält didaktische Hinweise, Texte oder Filmmaterial. Es ist auf Anfrage öffentlich verfügbar und funktioniert auch online. Müller sagt: «Grundsätzlich ist das Angebot kostenlos.» Doch als gemeinnütziger Verein sei man auf Spenden angewiesen.



Müller spricht auch mit «seinen» Klassen über Zivilcourage: «Das Thema lässt sich in der Schule gut fächerübergreifend einsetzen.» Zum Beispiel behandelt er in der Deutschstunde Texte, die inhaltlich mit dem aktuellen Stoff aus dem Fach Geschichte zusammenhängen. «Leider hat die im Lehrplan vorgesehene Anzahl Geschichtslektionen in den letzten Jahren abgenommen», bedauert Müller. Doch das Fach lasse sich gut nutzen, um Jugendlichen zu zeigen, dass sie nicht die Welt verändern können. «Wenn sie aber begreifen, dass ihr Handeln im unmittelbaren Umfeld Wirkung zeigt, ist das ein wertvoller Schritt in ihrer Entwicklung.»