Niederamt Lieber viele Zweckverbände als eine Fusion: Gemeinden teilen die Ansicht des Kantons nicht Laut dem Fusionskoordinator des Kantons haben die Gemeinden im Niederamt Potenzial für Fusionierungen. Doch diese setzen lieber auf Zweckverbände. Noël Binetti 23.03.2021, 05.00 Uhr

Kann alle Ämter besetzen und verspürt daher kaum Druck, mit einer anderen Gemeinde zu fusionieren: Kienberg. Bruno Kissling (Archiv)

Dominik Fluri ist beim Amt für Gemeinden des Kantons Solothurn für Gemeindefusionen zuständig. In der Funktion als Koordinator begleitet er solche Projekte beratend und informiert – auf Einladung hin – Gemeinderäte oder besucht Gemeindeversammlungen. Kürzlich sagte er in einem Gespräch mit dieser Zeitung: «Besonders im Niederamt und im Schwarzbubenland hat sich in den letzten Jahren, abgesehen von Stüsslingen-Rohr, nicht viel bewegt. Da gibt es viel Potenzial, um Synergien zu nutzen.»

Auf die Nachfrage hin, an welche Niederämter Gemeinden er dabei konkret denke, sagt Fluri am Telefon: «An keine bestimmte. Die Gemeinden wissen selber am besten, in welchem Umfang es Sinn macht.» Doch worin erkennt Fluri das Potenzial, von dem er spricht? «Die Gemeinden, insbesondere die kleinen, arbeiten bereits heute eng zusammen», sagt er. In diesem Sinne wären weitere Strukturbereinigungen denkbar, Ressourcen könnten zusammengelegt und Prozesse optimiert werden. Das klingt nach sparen.

Mehr Teilhabe für die Bevölkerung

Doch welche Vorteile bringt eine Fusion der Bevölkerung? «Zum Beispiel mehr direkten Einfluss auf die Entscheide», erklärt Fluri. Heute seien viele Themengebiete in aufwendig gestalteten Zweckverbänden geregelt, etwa Frisch- und Abwasser, Schulräume oder die Feuerwehr. Dazu seien jeweils zahlreiche Delegierte nötig. Deren Entscheide könnten die Wählerinnen und Wähler häufig nur zur Kenntnis nehmen, selten aber daran mitwirken.

«Wenn sich eine vergrösserte Einwohnergemeinde diese Kompetenzen zurückhole, entstehe mehr Teilhabe für die Bevölkerung. «Dort können sie Anträge formulieren, Postulate oder Motionen einreichen.» Weiter gibt es Verwaltungsgebäude, die bei einer Fusion zusammengelegt werden könnten. Oder Arbeitsplätze: «Eine Verwaltung, die auch höhere Pensen anbietet, kann als Arbeitgeber attraktiver sein als eine, die nur geringe Pensen anbietet» – so, wie dies kleine Gemeinden oft tun würden. Fluri sagt: «Das Friktionspotenzial nimmt ab, wenn Parallelstrukturen reduziert werden». Und:

Es ist klar, der Kanton profitiert von einer straff organisierten Gemeindelandschaft.»

Ein Kanton, der über starke Gemeinden verfüge, habe gegen aussen eine ganz andere Ausstrahlungskraft.

Keine negativen Auswirkungen festgestellt

Bei all den Vorteilen: Warum geschehen nicht mehr Fusionen? Warum solche Projekte in der Vergangenheit gescheitert sind, kann Fluri einzig mutmassen, es seien jeweils Urnenentscheide. «Oft ist den Leuten vielleicht der Nutzen nicht klar. Oder sie glauben, dass sie nach einer Fusion mehr Steuern bezahlen müssen.»

Kann sich denn eine Fusion negativ auf die Einwohnerinnen und Einwohner auswirken? Fluri meint: «Von unserer Seite haben wir keine negativen Auswirkungen festgestellt. Manchmal wird befürchtet, dass das politische Interesse nach der Fusion abnimmt. Vielleicht, weil die Leute sich dann weiter weg vom Geschehen fühlten.» Aus Sicht des Kantons hänge die Identität eines Dorfes oder eines Quartiers nicht von der Organisation der Verwaltung ab. «Wir sind der Meinung, dass die persönliche Begegnung unter den Menschen Identität stiftet.» Diese geschehe hauptsächlich im Vereinsleben. Das wolle man den Leuten auch nicht wegnehmen.

«In der Regel merken Einwohner aber wenig von einer Fusion.» In erster Linie gehe es um Behörde und Verwaltung. Die Leute hätten hohe Ansprüche an die eigene Verwaltung, die sie mit ihren Steuern zahlen. «Sie haben das Recht, dass diese Ämter von kompetenten Leuten besetzt sind», sagt Fluri. Die Anforderungen an die Behörden seien in den vergangenen Jahren gestiegen. Diese Ansprüche werden in Zukunft noch zunehmen, ist Fluri überzeugt.

Doch der Kanton übe dabei keinen Druck auf die Gemeinden aus: «Der Wunsch dazu, der Input für eine Fusion, muss von den Gemeinden selbst kommen.» Er helfe gerne bei den nötigen Abklärungen und sei bereit, eine Gemeinde dabei zu unterstützen, wenn diese eine Fusion aufgleisen wolle. Dabei werde abgeklärt, welche gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen seien oder wie man eine solche Vorlage für eine Abstimmung ausformuliere.

Gemeinden setzen auf bewährte Beziehungen

Nach diesen Ausführungen wollen wir wissen: Wie sehen das die Gemeinden im Niederamt? Drei kleinere betonen auf Anfrage zwar die Wichtigkeit der Zusammenarbeit untereinander. Doch eine Fusion ist heute weder in Kienberg, in Wisen oder Walterswil ein Thema. Adriana Gubler, Gemeindepräsidentin in Kienberg, sagt: «Wir haben keine Verbindung des öffentlichen Verkehrs in eine Solothurner Gemeinde. Zudem erreichen wir rasch die grösseren Gemeinden des Baselbiets und Fricktals.» Darum arbeite Kienberg, etwa bezüglich Schulraum oder Spitex, über die Kantonsgrenzen hinweg mit anderen Gemeinden zusammen.

«Auch befinden wir uns in der komfortablen Lage, dass wir alle Ämter besetzen können. Von daher verspüren wir keinen Druck zu einer Fusion.»

Man pflege gute Zusammenarbeiten und verschliesse sich auch nicht vor weiteren Kooperationen. «Eine Fusion hingegen ist ein sehr radikaler Schritt.»

Wisens Gemeindepräsident Paul Hecht zeigt sich erstaunt über diese Frage: «Wir hatten das Thema vor knapp zehn Jahren auf dem Tisch.» Damals habe die Bevölkerung eine Fusion mit Olten, Trimbach und Hauenstein-Ifenthal an der Urne abgelehnt. «Das waren mehrere Jahre Arbeit.» Man habe damals den Nutzen einer Fusion ermittelt. Doch: «Wenn die Bevölkerung nicht dahintersteht, bringt es nichts.» Laut Hecht wäre es für Wisen nicht sinnvoll, «schon wieder damit zu kommen». Wisen pflegt derzeit zahlreiche Zweckverbände mit anderen Gemeinden.

Hohe Wellen geworfen

Schliesslich sagt Marie-Louise Wilhelm, Gemeindepräsidentin von Walterswil: «Vor ungefähr 25 Jahren gab es mal die Überlegung, mit Däniken zu fusionieren.» Das Vorhaben sei aber von Däniken abgebrochen worden und habe damals hohe Wellen geworfen. «In jüngster Zeit war eine Fusion kein Thema mehr.» Auch die Topografie spiele eine Rolle: «Wir sind quasi eine Exklave von Solothurn im Kanton Aargau.» Und, das sei ihre persönliche Meinung:

«Alles wird immer grösser, träger und unpersönlicher, zum Beispiel die Spitex.»

Heute treffe und kenne man sich auf der Gemeinde. «Die Leute kommen vorbei und sagen uns, was sie schlecht und auch was sie gut finden.» Synergien könne man auch so und auf mehreren Ebenen nutzen, ist Wilhelm überzeugt. Anteilsmässig habe Walterswil Einsitz in den Gremien, von denen es Teil sei, etwa die Feuerwehr. «Das klappt gut so.» Bei anderen Zweckverbänden, wie etwa der Sozialregion, wünscht sich Wilhelm hingegen mehr Mitspracherecht. «Da werden viele Dinge vom Kanton vorgegeben, die wir so übernehmen müssen», sagt sie.