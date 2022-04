Jetz si mir draa: Niederämter-Gemeinden gegen Steuerinitiative

Niederamt Ihnen geht die «Jetz si mir draa»-Initiative zu weit – vier Gemeinden über die möglichen Folgen bei einer Annahme Weniger Steuern zahlen? Warum nicht! Was auf den ersten Blick als sympathisches Anliegen rüberkommt, löst bei Amtstragenden auch aus Niederämter Gemeinden Ablehnung und Ängste aus. Vier von ihnen erklären ihre Sicht auf die kantonale Vorlage. Noël Binetti 1 Kommentar 26.04.2022, 14.00 Uhr

Von Links: Martin Bühler, Madeleine Neumann, Walter Schärer und Adriana Marti-Gubler. Die vier Präsidenten und Präsidentinnen vier Niederämter Gemeinden sprechen sich gegen die Initiative aus. Bruno Kissling,

Patrick Lüthy

Zugegeben: «Steuersenkungen», «Abzüge», «Anhebung des Steuerfusses auf Gemeindeebene», das ist alles trockenes Futter. Weniger abstrakt wird das Thema da, wo es alle betrifft: Wer bezahlt die neuen Laptops für die Schule? Was ist mit den Schlaglöchern in unserer Quartierstrasse? Warum fährt der Bus plötzlich nur noch alle zwei Stunden?

Wir haben vier Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten aus dem Niederamt gebeten, ihre Sicht auf die Vorlage zu erklären. Denn als Gewählte stehen sie in der Verantwortung, mit den Gemeindefinanzen im Sinne der Bevölkerung zu jonglieren.

Martin Bühler, SP, Trimbach

Martin Bühler. Bruno Kissling

Im Kanton Solothurn ist die steuerliche Belastung hoch, deshalb ist auch der Ruf nach Steuersenkung nachvollziehbar. Andererseits muss man die Gesamtsituation sehen.

Das Marktforschungsinstitut GfK hat im Jahr 2018 ermittelt, in welchem Kanton am meisten Geld im Portemonnaie seiner Einwohner verbleibt und hier steht der Kanton Solothurn gut da. Er ist auf Platz 10 von 26 Kantonen. Die Steuern sind eben nur einer von vielen Faktoren.

Die Initiative fragt: «Wollen Sie weniger Steuern zahlen?». Wer würde da schon Nein sagen? Aber das ist die falsche Frage. Die richtige wäre: «Was erwarten Sie vom Staat?» Und hier will die Mehrheit sehr viel.

Von Bildung über Soziales bis hin zu Umweltschutz und Sicherheit - all das kostet Geld. Wenn man dem Staat Mittel streicht, dann wird dieser Dienstleistungen streichen müssen. Die Idee der steuerlichen Entlastung ist der falsche Ansatz. Vor allem im Bereich der kleinen Einkommen bringt eine steuerliche Entlastung nichts.

Wenn man den Benachteiligten helfen will, muss man ihnen nicht ein paar Steuerfranken schenken, sondern man muss Chancen schaffen. Also Bildung, Integration und Arbeitsprogramme. Man muss investieren, damit die Menschen auf eigenen Füssen stehen können und somit dann auch Steuern zahlen. Dafür aber braucht der Staat Geld. In Trimbach müssten beim Gegenvorschlag 700'000 Franken eingespart werden.

Gespart werden müsste bei der Schulsozialarbeit, bei Schulausflügen und Lager, Jugendarbeit, Zusatzleistungen der Spitex, bei Entgeltungen von Behördenmitgliedern wie Gemeinderat und Kommissionen, bei Subvention der Kindertagesstätte oder bei der Unterstützung von Vereinen, Sport- und Kulturanlässen.

Zudem müsste Trimbach wohl die Personensteuer wieder einführen, also die Einwohnenden mit dem geringsten Einkommen zur Kasse bitten. Würde die Initiative angenommen, dann müsste Trimbach drei Millionen Franken pro Jahr einsparen. Das kann sich Trimbach nicht leisten. Wir wären innert drei Jahren Konkurs.

Madeleine Neumann, FDP, Erlinsbach

Madeleine Neumann. Patrick Lüthy

Jede Person, die gefragt wird, ob sie grundsätzlich weniger Steuern bezahlen möchte, sagt logischerweise ja. So ist es ein leichtes Unterfangen, Unterschriften für eine Initiative zu sammeln. Wenn jedoch die Auswirkungen aufgezeigt werden, sieht es wieder anders aus.

Die vorliegende Initiative macht keinen Sinn. Auch beim Gegenvorschlag ist die Belastung immer noch zu gross. Der extrem hohe Steuerausfall führt unweigerlich zu einer Erhöhung des Steuerfusses auf Gemeindeebene. Die Steuererleichterungen für einen Teil unserer Einwohner würden durch die Erhöhung des Gemeindesteuerfusses wieder zunichte gemacht. Eine Steuerfusserhöhung würde alle Steuerpflichtigen betreffen.

Es droht ein Leistungsabbau und somit ein Verlust an Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit auf Gemeindeebene. Ist die Idee der steuerlichen Entlastung der richtige Ansatz? Grundsätzlich ja. Aber er muss für die Gemeinden verkraftbar sein, sonst wirkt es kontraproduktiv. Somit lieber nochmals zurück auf Feld eins und eine neue Vorlage ausarbeiten. Dies wäre die Konsequenz bei 2 x Nein.

Nur acht Gemeinden haben im Kanton Solothurn einen tieferen Steuerfuss als Erlinsbach. Diesen Vorteil brauchen wir weiterhin, um konkurrenzfähig zu bleiben im Verhältnis zu den Aargauer Gemeinden in unserer Region. Gemeinsame Projekte mit unserer Nachbargemeinde Erlinsbach AG dürfen nicht gefährdet werden.

Walter Schärer, FOG (Fokus Gretzenbach), Gretzenbach

Walter Schärer. Bruno Kissling

Weniger Steuern zu bezahlen ist auf den ersten Blick eine sehr verlockende Anpreisung und so will die Steuerinitiative «Jetz si mir draa» auch punkten. Die Folgen einer Annahme der Initiative zeigen auf, dass aus dem vermeintlich grossartigen Vorschlag, aufgrund der massiven Steuerausfälle, schnell eine existenzielle Bedrohung für die finanzielle Sicherheit der Gemeinden eintreffen wird.

Bei Annahme der Initiative wird Gretzenbach ab 2023 einen Ertragsausfall von rund 500’000 Franken und ab 2030 von knapp 1,4 Millionen Franken absorbieren müssen. Wie sollen diese Ausfälle kompensiert werden? Entweder erhöhen wir den Steuersatz ab 2023 um 8 und ab 2030 um 22 Prozent, damit das Budget ausgeglichen gestaltet werden kann – oder es werden nachstehende Ausgabepositionen ersatzlos aus dem Budget gestrichen.

Davon betroffen: Vereinsbeiträge, Schulreisen- und Skilagerbeiträge, Anlässe wie die Bundesfeier oder auch Seniorenanlässe, das Dorfblatt «Dr Gretzenbacher», Investitionen in Gebäude und Strassen. Die Liste ist bei weitem nicht vollständig, aber schon schauderhaft genug, wenn man diese Zeilen liest.

Bei Annahme des Gegenvorschlages verliert Gretzenbach ab 2023 über 300'000 Franken, was mit einer Steuererhöhung von 5 Prozent kompensiert werden könnte. Andernfalls müssten Ausgabenpositionen gestrichen werden, wenn auch im geringeren Umfang als bei der Annahme der Initiative.

Fazit: Werden Initiative oder Gegenvorschlag angenommen, sind unsere Einwohnerinnen und Einwohner immer auf der Verliererseite. Es müssen zwar weniger Kantonssteuern entrichtet werden, dafür werden definitiv höhere Gemeindesteuern in Rechnung gestellt. Wo liegt der Sinn in dieser Initiative oder im Gegenvorschlag? Unter dem Strich wird niemand etwas gewinnen. Deshalb 2x Nein zu den Steuervorlagen.

Adriana Marti-Gubler, FDP, Kienberg

Adriana Gubler - Gemeindepräsidentin von Kienberg. Bruno Kissling

Wir haben in Kienberg per 1. Januar 2020 den Steuerfuss der natürlichen Personen um sechs Prozentpunkte auf 129 Prozent gesenkt. Finanziell laufen wir damit zugegebenermassen am Limit. Kienberg ist dadurch aber als Wohngemeinde attraktiver geworden. Wir erhoffen uns eine positive Entwicklung für unser Dorf – im Idealfall gewinnen wir neue Einwohnerinnen und Einwohner und neues Steuersubstrat.

Die Initiative «jetzt si mir draa» oder auch der Gegenvorschlag führen bei einer Annahme zu massiven Mindereinnahmen für die Gemeinden. Allein beim Gegenvorschlag müsste Kienberg Abstriche in der Höhe von rund 64'000 Franken jährlich machen. Das entspricht ziemlich genau der Entlastung, die wir per 2020 auf kommunaler Ebene umgesetzt haben.

Wir müssten in der Folge sowohl auf der Einnahmen- wie auch auf der Ausgabenseite optimieren. Das würde weh tun. Dass der Kanton Solothurn im Steuerwettbewerb einen grossen Schritt nach vorne machen kann, muss aber zweifellos das langfristige Ziel sein. Wir sollten dringend das Image als Steuerhölle ablegen können.

1 Kommentar christoph aeberhard vor 22 Minuten Es ist unerhört, dass diese Zeitung den Gegnern der Initiative laufend eine Plattform für die Verbreitung ihrer Propaganda bietet. Zum wiederholten Mal wir stimmen über die Staats- und nur über die Staatssteuern ab. Dass dann die Gemeindesteuereinnahmen geringer ausfallen, wenn sie per Steuerfuss an die Staatssteuer gekoppelt ist ist logisch, deshalb muss bei Annahme der Gemeindesteuerfuss tatsächlich erhöht werden um wieder auf das gleiche Substrat zu kommen, dann kommt es in den Gemeinden zu keinem Leistungsabbau. Wer den Bürgern die Fähigkeit abspricht das zu verstehen und diesen Anpassungen zuzustimmen verkauft sie für dumm. Gespart werden muss bei Annahme in der überdimensionierten Verwaltung des Kantons, es ist ja nämlich nicht so dass Solothurn im Vergleich zu anderen Kantonen beim Service public heraus sticht. Im Gegenteil immer wieder ist vieles schief gelaufen, angefangen beim Kantonalbank Debakel, über die notwendige Pensionskassensanierung, bis zu den nicht restlos geklärten Bedingungen bei der Entlassung des Chefs der Steuerbehörde. Eine Verschlankung der Verwaltung würde da sicher gut tun, Privatwirtschaft lässt grüssen. Alle Kommentare anzeigen