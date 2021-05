Niederamt Erdbeeren trotzen dem Wetterchaos: In Däniken und Mittelgösgen wird bald wieder gepflückt Trotz langer Schlechtwetterperiode erwarten die Landwirte im Niederamt eine reiche Ernte. Grundsätzlich soll der Regen den Pflanzen auch gut getan haben. Cyrill Pürro 27.05.2021, 05.00 Uhr

Landwirt Simon Hess von den Hess-Beeren beim Selbstpflückfeld in Grod. Bruno Kissling

An Tagen, in denen in früheren Jahren bereits T-Shirts und kurze Hosen getragen wurden, müssen heuer Jacken wärmen. Der Sommer hat Startschwierigkeiten, wie das unbeständige Wetter zeigt. Das wirkt sich auch auf die diesjährige Erdbeersaison aus. Auf den Feldern müssen Landwirtinnen und Landwirte nachts ihre blühenden Pflanzen mit Vlies vor der Kälte schützen. Die Erdbeeren der Familien Hess und Grob waren unterschiedlich vom launischen Wetter betroffen. Beide bieten Erdbeeren zum Selberpflücken an.

Öffnung später als letztes Jahr

Die ständig wechselnden Wetterverhältnisse konnten den verschiedenen Beerensorten der Familie Hess nichts anhaben. Im Gegenteil: Der Regen tat den Pflanzen gut. «Die Stauden sind wüchsig und sehen gesund aus», meint Landwirt Simon Hess. Ihm und seiner Familie gehört der Sonnenhof im Grod. Die Familie Hess betreibt in Däniken ein Erdbeerfeld. Im Grod hingegen wachsen andere Beeren, wie Himbeeren, Heidelbeeren und Brombeeren , die ebenfalls gepflückt werden können.

Während es letztes Jahr bereits Mitte Mai mit dem Pflücken losging, verzögert sich dieses Jahr der Start der Erntesaison um drei bis vier Wochen.

«Ich prognostiziere eine Öffnung in den ersten zehn Junitagen. Das hängt aber davon ab, wie sich das Wetter in den nächsten Tagen entwickelt»,

erklärt Hess. Er beteuert, dass man in Grod langsam genug Regen gesehen habe.

Nichtsdestotrotz ist Beerenproduzent Hess optimistisch eingestellt und vor allem dankbar, dass die kürzlichen Hagelzüge seine Felder verschont haben. Es sind jedes Jahr mehrere Tonnen Beeren, die gepflückt werden. Auch dieses Jahr hofft er auf eine erfolgreiche Ernte und auf viele Kunden. «In der Vergangenheit war der Andrang bei schönem Wetter gross», so Hess. Die Früchte werden entweder von den Selbstpflückenden nach Hause genommen oder an diverse Märkte und Läden in der Region geliefert beispielsweise an den Oltner Märet. Bereits gepflückte Beeren kann man während der Saison direkt auf dem Feld in Däniken oder beim Hof in Grod kaufen.

«Wir beobachten eine grosse Nachfrage an regionalen Früchten, das freut uns natürlich», schildert der Landwirt. Die Familie Hess wird die Öffnungszeiten der Felder demnächst auf ihrer Website publizieren.

Die ersten Erdbeeren können bereits am Stand der Familie Hess beim Hof im Grod gekauft werden. Bruno Kissling

Früchte pflücken für die Region

Ähnlich ergeht es der Familie Grob. Wie Landwirt Roman Grob auf Anfrage bekanntgibt, liegt es vor allem an den kälteren, nächtlichen Temperaturen, dass die Erdbeeren langsamer wachsen. «Bei uns ist noch keine einzige Erdbeere reif», sagt Grob. Auch Grob ist optimistisch. Er vermutet, dass die Erdbeeren «rassig» reifen, sobald die Sonne länger scheint und es wärmer wird. Die späte Ernte habe auf das Geschäft der Familie Grob keinen grossen Einfluss. Grobs verkaufen ihr eigenes Gemüse über die Hofläden in Lostorf und Winznau sowie auf dem Wochenmarkt in Olten. «Nur die Selbstpflückenden müssen sich noch etwas gedulden», sagt Roman Grob. Er schätzt, dass die Erdbeersaison dieses Jahr bis Mitte Juli dauern wird. Für die Felder stehen noch keine Öffnungszeiten fest. Auch Grob ist sich noch nicht sicher, wann die Felder öffentlich zugänglich sind. Die Erdbeeren der Familie Grob können dann auf den Feldern neben der Kreisschule Mittelgösgen gepflückt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf den Websites der Familie Hess: www.hess-beeren.ch sowie der Familie Grob: www.grob-gemuesebau.ch.