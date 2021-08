Niederamt Expertin zu Hunde-Boom: «Was geschieht mit den Tieren, wenn die Leute nicht mehr im Home-Office arbeiten?» Die Präsidentin des kynologischen Vereins Niederamt spricht über die Wichtigkeit der Erziehung von Hunden und begegnet der Corona-bedingten Zunahme von Hundebesitzern skeptisch. Fabio Baranzini 13.08.2021, 05.00 Uhr

Prüfender Blick: Susanne Röthlisberger schaut «Cyrus» bei einer Übung zu. Fabio Baranzini

Das Übungsgelände des kynologischen Vereins Niederamt ist für Susanne Röthlisberger längst zu einem zweiten Zuhause geworden. Fast täglich ist sie mir ihrem Berner Sennenhund «Cyrus» auf dem Übungsgelände, das sich an ruhiger Lage im Andresen Schachen neben der Papierfabrik Cartaseta befindet. Seit 40 Jahren ist Susanne Röthlisberger Mitglied des Vereins, seit 20 Jahren führt sie ihn als Präsidentin. «Das Amt werd ich wohl nicht mehr los», sagt sie lachend.

Der Tag des Hundes Am 4. September öffnet der kynologische Verein Niederamt seine Türen. Anlässlich des «Tag des Hundes», der von der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft lanciert wurde, können Interessierte zwischen 10 und 16 Uhr auf dem Hundeplatz im Andresen Schachen vorbeikommen. «Es dürfen alle mit ihren Hunden vorbeikommen und können verschiedene Spiel- und Übungsformen ausprobieren», erklärt Susanne Röthlisberger, Präsidentin des KV Niederamt. «So erfahren die Leute, was wir in unserem Verein machen und wir gewinnen allenfalls ein paar neue Mitglieder.»

Susanne Röthlisberger engagiert sich im Verein auch als Übungsleiterin. Dies bei der Sporthundegruppe und bei den Erziehungskursen. Sie sagt:

«Gerade die Erziehungskurse sind sehr wichtig. Wir empfehlen allen, die neu einen Hund bekommen, diese Kurse zu besuchen.»

Eine Pflicht gibt es dafür im Kanton Solothurn aber nicht – einzig bei den «Kampfhunden», also den sogenannten Listenhunden für deren Haltung bestimmte Auflagen erfüllt werden müssen. Dazu gehört unter anderem auch der Besuch von Erziehungskursen.

Lernen, Befehle auszuführen

Der kynologische Verein Niederamt bietet drei aufbauende Kurse an, mit denen die neuen Hundehalter und ihre Vierbeiner durch das erste gemeinsame Jahr begleitet werden. «Wir bringen den Teilnehmenden beispielsweise bei, wie man den Hund korrekt an der Leine laufen lässt. Wir üben aber auch die wichtigsten Befehle und trainieren gemeinsam, dass die Hunde jederzeit abgerufen werden können. Das ist das oberste Ziel: Wenn ich rufe, muss der Hund zu mir kommen», erklärt Susanne Röthlisberger.

Dieses regelmässige Training ist für die Hunde wichtig. Nicht nur, damit sie Befehle befolgen können. Sondern vor allem auch, damit die Tiere geistig gefordert werden. «Einfach nur einmal am Tag eine halbe Stunde spazieren zu gehen, reicht nicht. So sind die Tiere unterfordert. Man muss sie mit verschiedenen Spielformen und Aufgaben beschäftigen.»

Begleitet Röthlisberger auch ins Klassenzimmer: Sennenhund «Cyrus». Fabio Baranzini

Corona-Boom bei Welpenkursen

Die ersten drei Kurse – der Welpenkurs, der Junghund-Erziehungskurs und der Erziehungskurs – kann man im KV Niederamt ohne Mitgliedschaft im Verein absolvieren. Wer dann aber mit seinem Hund weitere Kurse besuchen oder gar gezielt auf Wettkämpfe hintrainieren möchte, der muss Mitglied werden. Aktuell zählt der Verein rund 150 aktive Mitglieder. Eine Zahl, die über die letzten Jahre konstant geblieben ist.

Zugenommen hat dagegen das Interesse an den Erziehungskursen. «Wir haben gerade bei den Welpen- und Junghunde-Kursen gemerkt, dass sich in der Coronapandemie viele Leute einen Hund gekauft haben. Die Erziehungskurse mussten wir teilweise gar doppelt führen», sagt Susanne Röthlisberger. Sie freut sich über das grosse Interesse, beobachtet das corona-bedingt grosse Interesse an Hunden als Haustieren jedoch auch mit einer gewissen Skepsis:

«Es ist mit viel Arbeit verbunden, sich um einen Hund zu kümmern. Was geschieht mit den Tieren, wenn all die Leute nicht mehr jeden Tag im Home-Office arbeiten?»

Der Hund im Klassenzimmer

Susanne Röthlisberger selbst hat für sich eine Lösung gefunden. Ihr «Cyrus» kommt mit zur Arbeit. Röthlisberger arbeitet in Safenwil als Lehrerin einer 8. Realschulklasse. «Cyrus ist oftmals im Klassenzimmer. Die Kids haben Freude an ihm und er bringt ein anderes Klima in die Klasse», so Röthlisberger. «Mein Hund ist aber auch ein toller Ausgleich für mich und gibt mir enorm viel. Genau wie auch mein Engagement im KV Niederamt, wo ich viele Leute treffe und soziale Kontakte pflege.» Entsprechend denkt Susanne Röthlisberger auch nach 40 Jahren nicht daran, im Verein kürzer zu treten.