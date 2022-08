Niederamt Eine Solaranlage für Schönenwerd: Der Gemeinderat prüft verschiedene Varianten – und: bald werden Gas-Konzessionen neu berechnet Wie Niedergösgen will jetzt auch der Gemeinderat von Schönenwerd mittels besonnter Dachflächen einer Schulanlage Strom und Geld sparen. Und wie in anderen Gemeinderäten wird auch hier über die neue Konzessionsgebühr für die Aare Energie AG beraten. Noël Binetti Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Die Schulanlage Feld in Schönenwerd: Wenn es nach dem Gemeinderat geht, soll auf den Dächern bald eine Solaranlage zu stehen kommen. Entschieden wird an einer Gemeindeversammlung. Bruno Kissling

Nach einer heissen und trockenen Sommerpause trifft sich der Gemeinderat von Schönenwerd am Dienstagabend zur ersten Sitzung wieder. Gleich zwei Traktanden drehen sich dabei um Energiethemen – und Besuch ist angemeldet. Zu Beginn der Sitzung stellt ein erstes Unternehmen seine Produkte und Möglichkeiten vor, die aus seiner Sicht im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien auf den Dächern der Schulanlage Feld und auf dem Hallenbad von Schönenwerd in Frage kommen.

«Insgesamt hat der Rat vier Firmen eingeladen und gebeten, Anlagen und Möglichkeiten vorzustellen», erklärt Gemeindepräsidentin Charlotte Shah-Wuillemin auf Anfrage am Telefon. «Bereits seit Anfang Jahr läuft im Gemeinderat die Diskussion darüber, in welcher Form es der Gemeinde möglich ist, Energie und damit Kosten zu sparen», so Shah-Wuillemin. Allein im Hinblick auf das Hallenbad verzeichne die Gemeinde einen «enormen» Stromverbrauch, wie die Gemeindepräsidentin festhält.

Die zuständige Ressortleiterin habe darum vier grössere Unternehmen ausgesucht, die mögliche Lösungen mit Solaranlagen präsentieren können.

Schönenwerd ist aktuell nicht die einzige Gemeinde im Niederamt, die sich mit einem solchen Projekt auseinandersetzt. Erst kürzlich haben sich die Stimmberechtigten Niedergösgens für eine Solaranlage auf den Schulhausdächern mit einem Kostenumfang von rund 625000 Franken ausgesprochen.

Shah-Wuillemin erklärt:

Charlotte Shah-Wuillemin, Gemeindepräsidentin. Bruno Kissling

«Die Dächer bei der Schulanlage Feld weisen eine grosse Fläche und damit viel Potenzial für eine solche Anlage auf.»

Für den Finanzhaushalt der Gemeinde spielten die Kosten dafür eine wesentliche Rolle, «doch so weit sind wir bei der Entscheidungsfindung noch nicht», sagt sie. Erst müsse man sich eine Übersicht verschaffen.

Welcher planerische Weg ist für das Projekt vorgesehen? «Wenn die Präsentationen abgeschlossen sind, wird im Gemeinderat eine Beratung stattfinden. Wenn er danach einen Beschluss gefasst hat, kommt die Sache vor die Gemeindeversammlung», so die Gemeindepräsidentin. Könnte das Geschäft bereits an der Versammlung im Herbst traktandiert werden? «Das dürfte schwierig werden und ich glaube nicht, dass die Zeit dazu reicht.» Viel eher liege ein fertiger Vorschlag erst Mitte 2023 vor.

Gefragt, ob es das Ziel der Gemeinde sei, mit einer solchen Anlage auch Energie ins öffentliche Netz einzuspeisen und so zur Energieproduzentin zu werden, winkt Shah-Wuillemin ab:

«In erster Linie soll der Bedarf der Schulhäuser im Feld, der Turnhalle und des Hallenbades gedeckt werden.»

Hallenbad und Schule Feld: Erneuerbare Energie vom Schulhausdach? Vielleicht ist das in Schönenwerd schon bald Realität. Bruno Kissling

A.en: Neue Berechnung für Gas-Konzessionsabgaben betreffen mehrere Gemeinden im Niederamt

Neben Strom hat sich der Gemeinderat auch mit dem Gasnetz der Aare Energie AG (A.en) mit Sitz in Olten zu befassen, genauer: mit Konzessionskosten, die die Gemeinde gegenüber der Anbieterin erhebt. Betroffen sind im Niederamt neben Schönenwerd auch Trimbach, Winznau, Starrkirch-Wil, Lostorf, Obergösgen, Dulliken, Niedergösgen, Gretzenbach und Däniken.

Der Gemeinderat von Schönenwerd behandelt das Thema am Dienstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Doch es geht darum, dass die Gemeinde eine Abgabe von der A.en erhebt. Dafür darf diese den öffentlichen Grund benutzen und darin Leitungen verbauen und betreiben. Bisher ist die Abgabe an den Gasumsatz der A.en in den Gemeinden gekoppelt: 1,5 Prozent davon gehen an diese.

Die A.en bezahlt diese Kosten nicht aus eigener Tasche, sondern gibt diese an ihre Kundschaft weiter. Neu soll die Konzessionsabgabe mit einem Preis pro gelieferte Kilowattstunde Gas definiert werden. Nun sollen die Gemeinden die Höhe dieser Abgabe bestimmen.

Thomas Leemann, Leiter Beschaffung und Vertrieb Gas bei der A.en, erklärt auf Anfrage: «Wir haben den Gemeinden einen Vorschlag gemacht, der beim neuem System Abgaben im gleichen Umfang wie bisher vorsieht. Doch die Gemeinden sind frei bei der Bestimmung der Konzessionsabgaben.»

Laut Leemann ändert sich für die Kundschaft nichts: «Neu wird für sie die Abgabe aber auf der Rechnung ersichtlich sein.»

Geopolitik verändert Gasmix in der Schweiz

Mit den aktuell steigenden Preisen auf dem Energiemarkt hat die neue Regelung keinen Zusammenhang; sie wurde bereits vor der Krise eingefädelt. Leemann: «Die bestehenden Konzessionsverträge wurden abgeschlossen, als eine Marktöffnung in dieser Branche noch kein Thema war.» Aufgrund der heutigen Netzkostenkalkulation sowie hinsichtlich einer zukünftigen spezialgesetzlichen Regelung will die A.en die Praxis an die heutige Zeit anpassen.

Ziel ist, dass die neue Regelung per 2023 umgesetzt werden kann. «Die meisten der betroffenen Gemeinden haben der Umstellung bereits zugestimmt», erklärt Leemann. Das Gas, das die A.en vertreibt, wird an europäischen Handelspunkten beschafft: «Die Herkunft wird dabei nicht speziell deklariert. Das heisst, es kann grundsätzlich vom Schweizer Importmix ausgegangen werden.»

Im Zuge der derzeitigen geopolitischen Probleme, mit reduzierten Gasflüssen aus Russland, habe sich dieser Mix sicherlich verändert. «Konkret gelangt – vor allem via Handelspunkte in Deutschland – aktuell deutlich mehr Gas aus Norwegen sowie auch aus den USA in die Schweiz.» Im Jahr 2021 betrug der Mix 43 Prozent aus Russland, 22 aus Norwegen, 19 aus der EU, 13 Sonstige und 3 Prozent aus Algerien.

Gemeindepräsidentin Charlotte Shah-Wuillemin erklärt zum Traktandum:

«Ich wollte die Entscheidung zur Konzessionsabgabe nicht allein fällen, darum habe ich das Thema in den Gemeinderat gebracht.»

Die erste Sitzung des Schönenwerder Gemeinderates nach den Sommerferien findet am Dienstag, 23. August 2022, um 19 Uhr im Gemeinderatssaal statt und ist, mit Ausnahme einiger Themen, öffentlich.

