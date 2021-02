Niederamt Eine heisse Suppe für kalte Tage – und wie die gegen Foodwaste hilft Ein Niederämter Gemüsehändler und die Angestellten einer Hotelküche arbeiten zusammen und verwerten nicht verkauftes Gemüse.

Noël Binetti 12.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kochlehrling Seya Müller und Patron vom Landhotel Hirschen in Erlinsbach, Albi von Felten, schöpfen gemeinsam Suppe, im Ladengeschäft der Früchte Rychard AG. Bruno Kissling

Freundschaft und Zusammenarbeit verbinden die zwei Familienbetriebe schon 45 Jahre: Die Früchte Rychard AG aus Gretzenbach und das Landhotel Hirschen in Erlinsbach. Beide Geschäfte haben im Niederamt eine lange Tradition. Sie wurden stets von der jüngeren Generation weitergeführt. Bis mindestens Ende März spannen die beiden nun an einem Tag in der Woche zusammen: Donnerstag ist neu Suppentag.

Take-Away, versteht sich.

Albi von Felten, Geschäftsführer vom Landhotel Hirschen ist in seinem Element. Seit 10 Uhr ist die Suppe heiss und es werden Portionen in zwei Grössen ausgeschenkt. Am Donnerstag war die Premiere des neuen Angebots: Die vier Suppen «Thai-Tomate», «Blumenkohl», «Funky-Gemüse» und «Pilzrahm» standen für die Kundschaft im Ladengeschäft der Rychard AG zur Auswahl.

Eine heisse Suppe ist heute die ideale Mahlzeit: Draussen ist es eiskalt. Von Felten gibt seinem Angestellten noch letzte Anweisungen: «Leg zwei Scheiben Brot dazu.» Seya Müller absolviert im Landhotel Hirschen die Ausbildung zum Koch und ist im ersten Lehrjahr. Jetzt steht er hinter einer improvisierten Theke des Gemüse- und Früchtemarkts Rychard und bedient gerade eine Kundin.

Für ihn stellt das Konzept eine willkommene Abwechslung in der Ausbildung dar. «Wir Lehrlinge dürfen jetzt in der Küche Dinge ausprobieren, für die im regulären Arbeitsbetrieb kaum Zeit bleibt.» Der Alltag mit Corona habe Vor- und Nachteile.

Nun schenkt er, zusammen mit seinem Chef, Suppe aus.

Der Rohstoff für die Suppen, das Gemüse, liefern David und Rebecca Rychard zur Verarbeitung in die Hotelküche vom Hirschen.

Die Geschwister Rebecca und David Rychard führen zusammen den Früchte- und Gemüsehandel Rychard AG in Gretzenbach. Bruno Kissling

Die Geschwister führen zusammen das Geschäft an der Güterstrasse. Neben ganzen Paletten voller italienischer Delikatessen steht eine riesige Auswahl an frischem Gemüse bereit. Einzelne Kunden füllen sich ihren Korb, kurz vor dem Mittag. David Rychard sagt: «Im Moment bieten wir vor allem importierte Ware an.» Aus der Schweiz stamme etwa noch Sellerie, Randen, Rüebli und auch ein wenig Rosenkohl. Das übrige Gemüse und die Früchte kommen aus Italien oder Spanien.

Gegen Foodwaste und immer mehr vegetarisch

«Im besten Fall bringt uns die Suppen-Aktion etwas Laufkundschaft ins Geschäft», sagt Rychard. Und natürlich sei es eine sinnvolle Nutzung der Lebensmittel. Rychard und von Felten verstehen die Aktion auch als Statement gegen Foodwaste. Rychard sagt:

«Gemüse, welches nicht der Norm entspricht, findet so trotzdem eine Verwendung»

Begeistert führt Hotelier von Felten durch die Gänge zwischen dem Gemüse. Er schwärmt vom Geschmack und der Zubereitung von Gemüsearten, von denen er zum Teil nicht einmal den Namen kennt. Diese Vielfalt mache ihm Freude, er probiere immer wieder neue Rezepte aus.

Die Idee mit der Suppe am Donnerstag entspreche auch der Philosophie vom Hirschen: «Wir setzen uns ein gegen Foodwaste und handeln nach dem Prinzip Nose-to-Tail» Entsprechend sind die Behälter für die Suppe kompostierbar. «Die Leute können auch mit ihren eigenen Tupperware-Behälter kommen, dann entsteht noch weniger Abfall. Mich ärgern einfach die Plastiklöffel», sagt er lachend und fügt hinzu: «Da müssen wir noch einen ökologischen Ersatz finden.»

Trotz aller Kreativität soll auch stets eine herkömmliche Variante angeboten werden. «Es sollen auch Leute, die gerne Europäische Rezepte und Schweizer Küche mögen, auf ihre Kosten kommen», erklärt von Felten. Bisher seien alle Suppen vegetarisch. «Wir schauen, dass auch immer eine vegane Variante dabei ist.» Der Trend gehe klar in Richtung zu immer weniger Fleisch, hin zu mehr vegetarischen Gerichten. «Diese Entwicklung unterstützen wir», sagt von Felten und greift nach einem hierzulande unbekannten Gemüse.

Hinweis: Bis Ende März, jeden Donnerstag 10 - 12 Uhr und 15 - 18 Uhr, an der Güterstrasse 1, in Gretzenbach.