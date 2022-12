Niederamt: Eine Veloschnellroute braucht ihre Zeit

Solothurner Velo-Chef Wann kommen Velopendelnde zwischen Olten und Aarau zu ihrem Glück? «Dies ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ohne Enddatum» Infrastruktur, die mindestens 80 Jahre hält: Im Interview erklärt der Solothurner Veloverantwortliche Sascha Attia, warum es sich lohnt, genau zu planen und zu bauen. Und er verrät, wie oft er sich beruflich auf den Sattel schwingt. Sein Beruf habe viel mit Systemen zu tun. Interview: Noël Binetti Jetzt kommentieren 02.12.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sascha Attia, Leiter Langsamverkehr beim Kanton Solothurn: «Das Velo ist das Verkehrsmittel der Zukunft.» zvg/Kanton Solothurn

Seit April 2020 hat Sascha Attia, Leiter Langsamverkehr beim Amt für Verkehr und Tiefbau, die Funktion des kantonalen Velobeauftragten inne. Diese Stelle wurde im Hinblick auf die Revision des Strassengesetzes im Jahr 2021 geschaffen. Seither hat der Kanton die Möglichkeit, Velowege auch abseits von Kantonsstrassen zu finanzieren – wenn diese von kantonaler Bedeutung sind. Doch wie geht Sascha Attia bei den entsprechenden Abwägungen vor? Er erklärt es im Interview, das schriftlich geführt wurde.

Und Attia nimmt Stellung zu den Forderungen nach einer durchgehenden Niederämter «Velovorrangroute» zwischen Olten und Aarau. Eine solche wurde durch den Kanton bereits in einer Studie von 2016 geprüft, doch sichtbare Ergebnisse lassen auf sich warten. Zuletzt zeigte sich der Verein Pro Velo Region Olten resigniert über die schleppende Entwicklung der Situation für Velofahrende auf den Strassen im Raum Olten und im Niederamt: Der Kanton plane zu viel und setze zu wenig um. Seit 40 Jahren herrsche praktisch Stillstand.

Herr Attia, wie wurden Sie zum ersten Velobeauftragten des Kantons; welche Kompetenzen werden für diesen Job vorausgesetzt?

Sascha Attia: Man muss sich für Systeme interessieren. Ein Verkehrsmittel – sei es Zug, Auto oder Velo – ist immer Teil eines grösseren Systems. Dabei geht es nicht nur um Technik, sondern auch um Menschen und ihre Bedürfnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen. Wer schon mal um 17 Uhr im Feierabendstau gestanden ist, weiss: Individualverkehr bedeutet nicht, dass man alleine auf der Strasse ist.

Wie oft fahren Sie beruflich Strecken im Kanton Solothurn mit dem Velo ab?

Unser Velonetz besteht aktuell aus rund 650 Kilometern Kantonsstrassen und rund 600 Kilometern Velolandrouten von Schweiz Mobil. Dazu kommen in Zukunft rund 150 Kilometer neu gebaute Velovorrang- und Velohauptrouten. Ich persönlich bin fünf bis sechs Tage pro Jahr für Befahrungen auf dem Velonetz unterwegs. Für den Unterhalt des Netzes sorgen meine Kollegen des Kreisbauamts, die täglich draussen anzutreffen sind und auch sämtliche Velolandrouten zweimal pro Jahr komplett abfahren.

Welche Projekte laufen gegenwärtig im Kanton bezüglich Velovorrangrouten?

Zentrales Projekt ist aktuell die Überarbeitung des kantonalen Velonetzplanes, in dem die Planungskorridore für neue Velovorrang- und Velohauptrouten festgelegt werden. Insgesamt bauen wir in den nächsten Jahren acht Velovorrangrouten und 22 Velohauptrouten. Aktuell planen wir für den Horizont 2024 bis 2028 die Velovorrangrouten Münchenstein–Dornach–Aesch und Solothurn–Grenchen.

Wie setzen Sie dabei die Prioritäten?

Wir haben pro Agglomerationsprogramm (ein Planungsinstrument, das die Koordination bereichsübergreifender Themen innerhalb einer Agglomeration ermöglicht, Anm. d. Red.) Ressourcen für je ein Veloroutenprojekt. In der Summe bedeutet dies, dass wir bei vier Agglomerationsprogrammen im Kanton jährlich eine neue Veloroute bauen wollen. Das ist ein enormes Bauprogramm. Zum Vergleich: Der Kanton hat bisher pro Jahrzehnt etwa drei bis fünf Kilometer neue Kantonsstrassen gebaut.

Bezogen auf das Niederamt: Was ist der aktuelle Stand des Projekts zwischen den beiden Städten Olten und Aarau?

Aktuell wird die fünfte Generation des Agglomerationsprogrammes entwickelt. In diesem Prozess erarbeiten die Gemeinden und Kantone der Agglomeration Aarau–Olten–Zofingen die Projekte im Siedlungs- und Verkehrsbereich, die in den Jahren 2028 bis 2032 umgesetzt werden sollen.

2016 wurde eine Vorstudie durchgeführt, welche die Machbarkeit von Projekten auf der Niederämterstrasse prüfte. Der Verein Pro Velo Region Olten spricht von 40 Jahren, in denen einzelne Hindernisse oder gefährliche Situationen nicht aus dem Weg geräumt wurden. Wann kommen Velopendelnde aus dem Niederamt zu ihrem Glück?

Pro Velo Olten ist für uns ein wichtiger Partner, ich stehe im regelmässigen Austausch mit dem Präsidenten Rolf Bruckert und schätze seine fachlichen Inputs sehr. Die Ergebnisse der Studie von 2016 fliessen in Projekte auf der Niederämterstrasse ein. Wir müssen die Infrastruktur auf alle Nutzer und ganz besonders die Nutzerinnen ausrichten. Das Velo ist ein Verkehrsmittel für alle; von drei bis 93, für beide Geschlechter und für jeden Verkehrszweck. Dementsprechend müssen wir unsere Infrastrukturen nach den Bedürfnissen einer achtjährigen Schülerin, einer 50-jährigen Pendlerin und einer knapp 90-jährigen Seniorin ausrichten. Das ist weit schwieriger, als für einen jungen, gesunden, stresstoleranten Mann zu bauen.

Konkret: Wann kommen Velopendelnde aus dem Niederamt zu ihrem Glück?

Dies ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ohne Enddatum.

Wir reden von kleineren baulichen Anpassungen und einer gelegentlichen Neuregelung beim Vortritt. Warum steht nach viel Planungszeit noch nicht einmal die genaue Streckenführung einer möglichen Niederämter Veloroute fest?

Wir reden gerade nicht von kleineren baulichen Anpassungen und einer gelegentlichen Neuregelung des Vortritts. Stattdessen geht es um eine grundlegende Neukonzeption eines Verkehrssystems. Dies findet etwa einmal alle 100 Jahre statt. In den 1850er-Jahren hat man das Eisenbahnnetz geplant und in den 1950er-Jahren das Autobahnnetz. Im 21. Jahrhundert ist nun das Velo an der Reihe. Das braucht aber seine Zeit. Das Autobahnnetz wurde 1960 festgelegt und ist bis heute noch nicht vollständig fertiggestellt.

Welche finanzielle Strategie verfolgt der Kanton bei Velovorrangrouten?

Planung und Bau der Velorouten erfolgen – wo möglich – im Rahmen der Agglomerationsprogramme. Dies einerseits, weil der Bund dadurch 30 bis 40 Prozent der Kosten übernimmt, andererseits aber auch, weil die bestehende Planungsorganisation zur Zusammenarbeit mit Gemeinden genutzt werden kann.

Sollen möglichst viele Kosten an den Bund weitergegeben werden, obwohl der Kanton mit dem revidierten Strassengesetz über die Möglichkeit verfügt, Velowege auch auf Gemeindegebieten zu schaffen und zu bezahlen?

Wir haben mit Steuergeldern sorgsam umzugehen und Finanzierungsmöglichkeiten durch den Bund möglichst zu nutzen. Zudem sind die Gemeinden unsere Partner in dieser Arbeit und notabene die Strasseneigentümer.

Gutachten und Abklärungen der Kostenbeteiligung durch den Bund beanspruchen viel Zeit. Was antworten Sie Velofahrenden, die deswegen frustriert sind?

Wir bauen Infrastrukturen, die mindestens 80 Jahre lang Bestand haben. Es lohnt sich, hier genau zu arbeiten. Es ist besser, Dinge sauber zu planen und zu bauen, als anschliessend über Jahrzehnte offene Baustellen zu haben. In der Praxis verzögern die Verfahren des Bundes unsere Planung nicht.

Nicht alle lassen das Velo als Ersatz für das Auto auf mittleren Strecken gelten. Welchen Nutzen messen Sie dem Velo heute bei?

Das Velo ist das Verkehrsmittel der Zukunft. Es ist günstig und energieeffizient. Der TCS gibt die Kosten für ein Musterauto mit 850 Franken pro Monat an, ein Top-E-Bike kostet samt Anschaffungskosten nur etwa 60 Franken pro Monat. Zudem: Rund 40 Prozent aller Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer, etwa 7,5 Prozent aller Autofahrten sind sogar kürzer als einen Kilometer. Wir haben ein enormes Verlagerungspotenzial.

Wie hat sich die Bereitschaft, beispielsweise im Arbeitsverkehr auf das Velo zu setzen, in den letzten Jahren verändert?

Wir müssen bei den Leuten nicht missionieren gehen. Wir müssen den Menschen ein gutes Angebot machen, dann wird es angenommen. Dank der E-Bikes spielen Gegenwind und Steigungen heute keine Rolle mehr. Und mit einer guten, stressfreien Infrastruktur können wir jene Menschen, die sich heute dem Stress im Verkehr nicht aussetzen wollen, vom Velo überzeugen.

Bei der Planung des Strassenraums sind beim Kanton mehrere Ämter involviert. Welche Konflikte oder Widerstände begegnen Ihnen als Velobeauftragten?

In der dicht besiedelten Schweiz ist jeder Quadratmeter Boden doppelt und dreifach mit Ansprüchen und Funktionen belegt. Die Aufgabe des Staates ist es, Interessen auszugleichen. Beim Bau von Velovorrangrouten muss man sich auch um Naturschutz, Hochwassergefahren, Fruchtfolgeflächen, Schulwege oder die örtliche Bäckerei kümmern.

Seit Sie diese Stelle innehaben: Was haben Sie aus Sicht jener Personen, die nicht nur in der Freizeit auf das Velo setzen, erreichen können?

Das wäre eine ziemlich einseitige Perspektive. Wir fragen nicht, ob unsere Kundschaft zur Arbeit oder in die Badi fährt, weder bei den Kantonsstrassen noch bei den kantonalen Velorouten. In den letzten zwei Jahren haben wir aber den Velonetzplan revidiert und damit die rechtliche Grundlage für rund 30 Velorouten geschaffen. Ebenso haben wir im Dorneck und zwischen Solothurn und Grenchen bereits Korridorstudien durchgeführt, um die genaue Linienführung zweier Velovorrangrouten festzulegen, die wir ab 2024 realisieren. Zudem geht jedes Bauprojekt auf Kantonsstrassen sowie jede Ortsplanungsrevision über meinen Schreibtisch. Die von Ihnen erwähnte Studie von 2016 dient übrigens als Grundlage für diverse Sanierungs- und Umgestaltungsprojekte auf der Niederämterstrasse.

Sie hatten keine Zeit dazu, dieses Interview im Niederamt zu führen. Müsste der Kanton in Velobelangen personell bereits aufstocken?

«Vermeiden, verlagern, verträglicher machen» ist die Maxime der Verkehrsplanung. Das heisst, dass wir nur dann unterwegs sind, wenn es nötig ist. Sitzungen und Gespräche führen wir möglichst online oder telefonisch durch. So sparen wir Reisezeit, Reisekosten – und damit auch Steuergelder – und haben Zeit für unsere Arbeit.

Hinweis Am Mittwoch, 7. Dezember 2022, findet im Casinosaal in Schönenwerd von 18.30 bis 21 Uhr ein öffentliches Forum «Raum und Mobilität Niederamt» statt. Eine Anmeldung ist unter arp@bd.so.ch oder per Telefon 032 627 23 50 möglich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen