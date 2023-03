Werner Geissmann aus Schönenwerd schreibt ein Buch über Wald

Niederämter Wald «Im Wald liegt ein Stück unserer Vergangenheit wie auch unserer Zukunft»: Schönenwerder schreibt ein Buch über die Wälder der Region Der Niederämter Werner Geissmann widmet sich in einem Buch den bewaldeten Flächen zwischen Jura und Aare. Der ehemalige Ingenieur warnt vor zunehmendem Druck auf den «Wirtschaftszweig» Wald und verrät, wo das Stück Wald liegt, das ihm am liebsten ist. Lorenz Degen Jetzt kommentieren 23.03.2023, 14.00 Uhr

Werner Geissmann aus Schönenwerd hat ein Buch über den Niederämter Wald geschrieben. Bild: José R. Martinez

Was ist der Wald und wie geht es ihm? Dieser Frage ist Werner Geissmann nachgegangen. Ohne Auftrag, sondern aus eigener Initiative, schrieb er ein Buch darüber. Die Idee dazu kam ihm spontan. «Beim Spazieren mit den Hunden bin ich oft im Wald. Mit meiner Frau schaue ich mir dann jeweils die Bäume und Holzerarbeiten an. Sie meinte, ich solle doch darüber ein Buch schreiben.»

Und so beobachtete Geissmann ein Jahr lang die verschiedenen Wälder, beschaffte sich Daten, sprach mit Forstexperten und las «die Bibel». So nennt der 72-Jährige ein Grundlagenwerk des Autors Heinz Ellenberg mit dem Titel «Waldgesellschaften und deren Standorte in der Schweiz». Das Werk erschien vor rund 50 Jahren und hat bis heute Gültigkeit. «Darin fand ich sehr viele Informationen über die unterschiedlichen Waldstandorte», erklärt Geissmann.

Unterteilt in 16 Gemeinden, analysiert der pensionierte Ingenieur aus dem Niederamt die Wälder, stellt aber auch die Geologie, die Pflanzen und Tiere vor. Ein sehr lehrreicher und schön gemachter Band mit gelungenen Fotografien, übersichtlichen Karten und gut strukturierten Tabellen ist dabei entstanden.

Wald nur noch im Jura intakt

Die Wälder im Niederamt teilte Geissmann nach drei Lagen ein: den Höhenzügen entlang liegt das Gebiet «Jura», im Tal die «Aare» und bis zur aargauischen Grenze das «Mittelland».

Die drei Standorte unterscheiden sich stark: «Im Jura sind die Wälder noch sehr intakt, zum Teil wegen der Steilheit und Unzugänglichkeit beinahe unberührt. In der Aare bedroht der Siedlungsdruck die Flächen, der Schachen wird ja immer mehr zugebaut. Und buchstäblich sehr düster sieht es im Mittelland aus. Dort wurden in den 1960er-Jahren rasch wachsende Fichten gepflanzt und eine Monokultur geschaffen.»

Gerade auch in diesem Gebiet wird der Wald viel für Freizeitaktivitäten genutzt. Geissmann dazu: «Der Wald soll Erholungsraum sein, darf aber nicht zu einer Vergnügungszone werden.»

Wald als Wirtschaftszweig

Der Wald war immer bedroht: «Bereits 1751 erliess Solothurn eine erste Waldschutzverordnung», erklärt Werner Geissmann. «Bis zur Aufklärung wurde der Wald der Landwirtschaft zugeteilt, erst danach entwickelte sich nach und nach das, was wir heute Forstwissenschaft nennen.»

In der Romantik wurde der Wald mythisch verklärt, aber das sei vorbei, so Geissmann. Sein Fazit auf die heutige Bedeutung der bewaldeten Flächen ist nüchtern: «Der Wald ist ein Wirtschaftszweig.» Es werde viel geholzt und die vielen Pelletheizungen als Folge der sogenannten Energiewende erzeugten einen ungeheuren Druck. Geissmann mahnt: «Wir müssen zum Wald mehr Sorge tragen.» Und:

«Ich möchte mit meinem Buch ein Bewusstsein schaffen, dass im Wald ein Stück unserer Vergangenheit wie auch unserer Zukunft liegt.»

Das Buch: «Der Wald zwischen Aare und Jura». Bild: José R. Martinez

Grosse Hoffnung, dass sein Buch im Niederamt etwas bewegen wird, hat er nicht: «Von den 16 Gemeinden haben sich nur wenige bereit erklärt, Prospekte über mein Buch auf der Verwaltung aufzulegen.» Vielleicht gebe es einzelne Personen, die sein Buch studieren würden, aber die meisten Menschen hätten heute gar keinen Bezug mehr zum Wald. Werner Geissmanns liebstes Waldgebiet liegt am Fluhberg. «Dort ist der Wald wirklich noch schön.»

Das Buch «Der Wald zwischen Aare und Jura – Waldareale im Niederamt», bestellbar im Onlinebuchhandel oder über jede Buchhandlung. Hier finden sich weitere Infos zum Werk von Werner Geissmann.