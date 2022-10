Paul Schär – ein früher «Fernsehpirat» aus Schönenwerd

Niederämter TV-Pionier Paul Schär aus Schönenwerd war früh als «Fernsehpirat» unterwegs – heute zeichnet er von christlichen Predigten bis zur Europameisterschaft alles auf Zusammen mit einem national bekannten Schauspieler wagte er Anfang der 80er-Jahre den Versuch, einen der ersten privaten Fernsehsender für die Schweiz aufzubauen. Nun erzählt Paul Schär, was damals alles schieflief – und wie sich das Geschäft mit bewegten Bildern für ihn entwickelte. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 07.10.2022, 11.30 Uhr

Paul Schär präsentiert in Schönenwerd stolz seine mobile Regiestation, inklusive ferngesteuerter Kamera und Live-Colorcorrector. Patrick Lüthy

«Wir haben damals wohl die ein oder andere Wohnung verwüstet bei den Leuten, die wir besucht haben. Einmal fiel uns eine Lampe um; die heisse Glühbirne brannte ein Loch in den Teppich.» Oder auch: «Weil die alten Kameras viel Licht benötigten, mussten wir die Stuben mit 2000 Lux beleuchten. Durch die Hitze im Raum waren die Fernsehgäste völlig verschwitzt.» Lachend erzählt Paul Schär diese und weitere Anekdoten aus seiner Zeit als «Fernsehpirat».

Wobei, die Bezeichnung ist vielleicht nicht ganz treffend. Schär wagte nämlich 1984 den Versuch, in Italien einen Fernsehsender für das Tessin aufzubauen. In einer Zeit, als es in der Schweiz noch gar kein richtiges Privatfernsehen gab. Erlaubt war es aber seit einer Lockerung des Mediengesetzes: Nur zwei Jahre zuvor ging mit «Tele Wil» der erste Schweizer Lokalfernsehsender auf Sendung.

Schär ging damals ähnlich vor wie der oft als Radiopirat betitelte Roger Schawinski. Dieser sendete ab 1979, als Privatradio in der Schweiz noch verboten war, mit einer Antenne auf dem italienischen Pizzo Groppera sein Radio24 bis nach Zürich. Möglich machte dies die liberalere Gesetzgebung in Italien.

Bei dieser Kamera soll allein das Objektiv schon 25'000 Franken kosten. Patrick Lüthy

Davon machte auch Paul Schär Gebrauch. In Italien gab es zu dieser Zeit schon Dutzende kleine Privatfernsehsender. Der 65-Jährige erklärt die Anfänge des Senders wie folgt:

«Wir haben einfach auf einer unbenutzten Frequenz einen Monat lang ein Testbild mit unserer Telefonnummer gesendet. Als sich keiner gemeldet hat, wussten wir, dass wir die Frequenz ungestört benutzen können.»

Zusammenarbeit mit Schauspieler Carl Schell

Mit «wir» meint Schär sein Team sowie den damaligen Partner Carl Schell. Der Bruder von Oscarpreisträger Maximilian Schell war ebenfalls Film- und Theaterschauspieler von nationaler Bekanntheit.

«Er hatte die Idee, einen Sender zu gründen und wollte dabei das Gesicht vor der Kamera sein. Dazu brauchte er aber noch Leute, die die Technik dahinter übernehmen», erklärt Schär. «Über Kontakte kam er dann auf uns von CTV Christliche Television, weil wir schon damals einiges von Kamera, Schnitt und Produktion verstanden.»

So ging der eben erst von Schär mitbegründete Verein CTV mit Carl Schells Television International eine Kooperation ein. Zusammen richteten sie ihr Studio in San Bartolomeo ein, direkt an der Grenze zur Schweiz bei Brissago. «Die Idee des Senders war, ein Programm für die vielen deutschsprachigen Touristen und im Tessin wohnhaften Prominenten zu schaffen.» Dafür haben sie vor allem Talk-Formate sowie Reportagen von Leuten aus der Region gedreht.

«Aber wir haben dann bald gemerkt, dass es als kleines Team nicht so einfach ist, das Fernsehprogramm zu füllen. Beim Radio dagegen kann man einfach Musik laufen lassen.» Und Schär fährt schmunzelnd fort:

«Schell hat als Moderator den Leuten immer so lange Fragen gestellt, dass sie nur noch mit ja oder nein antworten konnten. Und dann hat er sich geärgert, dass die Leute nie viel sagen. So kann man kaum die Sendezeit füllen.»

Die mangelnde Programmvielfalt war es dann auch, die den Sender bald wieder zur Aufgabe zwang. «Weil wir nicht mehr Inhalte produzieren konnten, mussten wir halt hundertmal dieselben Wiederholungen zeigen. Das hat den Zuschauern weniger gefallen», erinnert sich Schär. Und so war nach nicht einmal einem Jahr bereits wieder Sendeschluss für Television International.

Paul Schär erklärt die technischen Finessen seiner Regiestation. Patrick Lüthy

Kameras aus alten SRF Beständen gekauft

Aber für den jungen Paul Schär, der eigentlich gelernter Schreiner ist, begann die Laufbahn als Videoproduzent gerade erst. Mit CTV wollte er, primär von Spenden finanziert, christliche Inhalte für andere Sender und Netzwerke produzieren. Die dafür benötigten Kameras, Objektive und Schnittpulte erwarb er als Occasion. Über Beziehungen ergaben sich immer wieder gute Gelegenheiten, zum Beispiel aus ehemaligen Beständen des Schweizer Fernsehens.

Beim Besuch in seinem Fachwerkhaus in Schönenwerd präsentiert er einen ganzen Stapel an Videokassetten und DVDs, die er mit CTV angefertigt hat. Nebst christlichen Inhalten wie «Lebensmagazin Praxis» oder «Love Story – der Chrischona-Verband stellt sich vor» stechen auch zahlreiche Spielfilme mit Namen wie «Der verschwundene Kompass» oder «Der Schatz» ins Auge.

Mit dem Verkauf solcher DVDs habe sich zwar schon etwas Geld verdienen lassen. «Auf Dauer konnte sich CTV aber nicht bloss auf Spenden verlassen», sagt Schär.

Die bis heute spürbare Begeisterung für das bewegte Bild bewog ihn dazu, 2002 die Mopix Moving Pictures GmbH zu gründen. Mit der Firma ist er selbstständig und als Dienstleister für Dritte in der Schweiz und im Ausland unterwegs.

Im Besitz von einer Remote- sowie neun grossen Kameras, drei mobilen Regiestationen und einer eigenen Hebebühne ist der gebürtige Gondiswiler oft auf Mithilfe angewiesen. Dafür arbeitet er mit Freelancern oder seinen drei Söhnen zusammen, während seine Frau Ruth die Buchhaltung übernimmt.

Einige Trouvaillen aus rund 40 Jahren arbeit hinter der Kamera. Patrick Lüthy

Von der Fussball-EM zur Live-Operation

Was er alles filmt und wo er überall war? Antwort: Fast alles und fast überall. «Einer der grössten Events war, als ich an der Euro 2008 in Basel für die Uefa Übertragungen nach Österreich gemacht habe», erinnert sich Schär. Neben seinem Arbeitsplatz im Haus befindet sich ein Kleiderständer, an dem zahlreiche Anhänger mit Akkreditierungen hängen. Autosalon, WEF, Openair Flumserberg, Thurgauer Kantonalbank, Formel E, alles dabei.

Von Autosalon bis Zahnarztkongress war Paul Schär schon an vielen Anlässen in der Regie tätig. Patrick Lüthy

«Gerade war ich vier Tage in Genf an einem Zahnarztkongress. Dort habe ich die Rednerinnen und Redner auf dem Podium gefilmt, um sie dann auf die grosse Leinwand zu übertragen.» Das mag vielleicht nicht sehr aufregend klingen, aber Schär weiss natürlich auch von unkonventionelleren Aufträgen zu berichten:

«Für eine Ärztekonferenz habe ich in Rimini einmal eine Zahnimplantat-Operation gefilmt. Diese wurde dann für einige Tausend Ärztinnen und Ärzte live an Kongressorte nach Zürich, Deutschland und die USA übertragen.»

Schär mag zwar dieses Jahr das Rentenalter erreicht haben, an Ruhestand denkt er aber nicht. Sowohl mit Mopix als auch «eher hobbymässig» mit CTV ist er immer noch voll ausgelastet. «Ich bin oft in Deutschland, um für die Mission Neues Leben Aufzeichnungen zu machen.» Seit Pandemiebeginn überträgt Schär, Mitglied der Freien Evangelischen Gemeinde Aarau, wöchentlich auch deren Gottesdienste per Livestream. «Alles zusammengenommen ist das locker mehr als ein 100 Prozent Pensum».

Also wollen wir Paul Schär nicht länger von der Arbeit abhalten. Er muss nämlich gerade noch aus früheren Aufzeichnungen Telefonnummern rausschneiden, weil es deswegen Reklamationen gegeben habe.

