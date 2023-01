«Nid ganz hundert» Ein spontaner Besuch in der «Irrenanstalt» verändert alles: Zum 99. Mal stehen in Kienberg die Theaterfreunde auf der Bühne Nach zweijähriger Pause treten die Theaterfreunde Kienberg wieder auf. Diesmal widmen sie sich passend zur 99. Ausgabe dem Stück «Nid ganz hundert». Darin wird kurzerhand eine «Irrenanstalt» zu einer «normalen Wohngruppe» umfunktioniert. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 11.01.2023, 12.00 Uhr

Szene aus einer Probe zum Theaterstück «Nid ganz hundert» in Kienberg. zvg

«Wie empfängt man Besuch in einer Irrenanstalt, ohne dass der Besuch merkt, dass er in einer Irrenanstalt ist?» Dieser Frage gehen die Theaterfreunde Kienberg ab dem 21. Januar nach. Mit «Nid ganz hundert» von Theaterautorin Winnie Abel geht in der Niederämter Gemeinde ein weiteres Theaterstück über die Bühne. Und dies zum 99. Mal – passend zum Namen des aktuellen Stücks.

«Wir haben eine riesige Theater-Tradition», sagt Rolf Marti, Vizepräsident des Vereins Theaterfreunde Kienberg und Regieverantwortlicher, auf Anfrage. Denn seit dem Jahr 1919 werden in der Gemeinde Theaterstücke aufgeführt. Marti selbst ist zum 45. Mal Teil der Gruppe, wie er erklärt.

Rolf Marti von den Theaterfreunden Kienberg. Bruno Kissling

Einen Moment lang steht alles kopf

Aber um was geht es bei der Komödie von Winnie Abel eigentlich? Agnes Adolon, Tochter einer reichen Hoteldynastie, lebt in einer Irrenanstalt. Doch ihre Mutter meldet spontanen Besuch an – nur weiss sie nicht, wo ihre Tochter haust. So sollen die Bewohnerinnen und Bewohner der «skurrilen Wohngruppe» kurzerhand wie «ganz normale Menschen wirken», schreiben die Theaterfreunde Kienberg in ihrem Programm. «So nimmt das wahnwitzige Verwechslungsspiel seinen Lauf.»

Zuschauerinnen und Zuschauer sollen sich während der Aufführung fragen: «Wer ist hier eigentlich verrückt? Und was heisst überhaupt normal?» Während des Stücks sollen die Zuschauenden ihre Alltagssorgen vergessen und die Zeit nach dem Motto «lache isch gsund und git e gueti Lune» verstreichen lassen, heisst es im Theaterprogramm weiter.

Unterbruch wegen Corona und einer Sanierung

Das Theaterstück hätte eigentlich bereits über die Bühne gehen sollen. Doch dann kam Corona dazwischen und danach der Schulhausumbau. «Wir hatten eine Durststrecke», sagt Marti. Jetzt aber steht den Aufführungen nichts mehr im Weg: Die Theatergruppe sei motiviert und freue sich, wieder auftreten zu können, so Marti.

Bis der Startschuss für die Komödie, die in drei Akte aufgeteilt ist, fällt, wird noch jeden Abend geprobt. Aufgrund der neu sanierten Mehrzweckhalle müsse man noch kleinere Anpassungen auf der Bühne vornehmen, etwa am Licht, erklärt Marti. Er ist aber zuversichtlich: «Wir sind auf gutem Wege.»

Die Aufführungen zu «Nid ganz hundert» finden an den Samstagen, 21. und 28. Januar, um 20 Uhr, Sonntag, 29. Januar, um 14 Uhr, Mittwoch, 1. Februar, um 20 Uhr, Freitag, 3. Februar, und Samstag, 4. Februar, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Kienberg statt. Tickets gibt's hier oder unter 079 882 37 87.

