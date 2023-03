Däniken: Bürger- und Einwohnergemeinde prüfen die Fusion

«Nicht mehr viel los» Das Aufgabenfeld des Bürgerrats ist geschrumpft und niemand mehr will den Job: Jetzt prüfen Bürger- und Einwohnergemeinde Däniken die Fusion Eigentlich wollte der Präsident der Bürgergemeinde schon lange zurücktreten. Doch weil sich niemand für sein Amt begeistern lässt, übt er dieses weiter aus. Nun lancieren Einwohner- und Bürgergemeinde den Zusammenschluss. Noël Binetti Jetzt kommentieren 03.03.2023, 12.01 Uhr

Wird Däniken zur Einheitsgemeinde? Bürger- und Einwohnergemeinde prüfen ihre Fusion. Bild: Bruno Kissling

Das Schiller-Zitat «Drum prüfe, wer sich ewig bindet» lässt sich auf den aktuellen Status zwischen Bürger- und Einwohnergemeinde Däniken beziehen. Wie aus einer Mitteilung der Einwohnergemeinde hervorgeht, orientierte die Bürgergemeinde den Einwohnerrat darüber, «dass ein weiterer Alleingang aus personellen Gründen in Zukunft nicht mehr realistisch sei». Der Bürgerrat betrachte eine gemeinsame Zukunft der beiden Gemeinden als mögliche Lösung.

Frank Leuenberger, Präsident der Gemeinde und Ersatzmitglied im Einwohnergemeinderat. Bild: Fabio Baranzini

Die Bürgergemeinde Däniken – ihr gehören rund 240 ansässige Bürgerinnen und Bürger sowie gut 2000 Heimatberechtigte an – stellt sich seit einiger Zeit die Frage nach der Zukunft. Präsident der Bürgergemeinde ist seit 2009 Frank Leuenberger.

Der 60-Jährige wollte eigentlich 2021, am Ende der letzten Legislatur zurücktreten. «Aber wir haben keine Nachfolge für das Amt gefunden», erklärt er auf Anfrage. Zwei Personen als Ersatz auf Abgänge aus dem Bürgerrat habe man noch abdecken können, «aber niemand will den Präsidenten machen», so Leuenberger.

Notgedrungen ist er im Amt geblieben. «Zwar halte ich immer wieder Ausschau, aber ich glaube nicht, dass wir noch jemanden finden.» Darum habe er eine Fusion im Bürgerrat thematisiert und sei schliesslich an die Einwohnergemeinde gelangt. Auch mit dem kantonalen Amt für Gemeinden erfolgte ein Austausch. Dänikens Bürgerrat existiert seit 1916, als die Trennung von Einwohnergemeinde- und Bürgerrat beschlossen wurde. Vorher sassen im Einheitsrat ausschliesslich Bürger.

Nur noch wenige Aufgaben inne

Durchschnittlich drei Einbürgerungen pro Jahr, zwei Versammlungen, einige Sitzungen und die Organisation des Weihnachtsbaumverkaufs; das sind die Aufgaben, die Leuenberger im Amt noch geblieben sind. Er erklärt: «Die Bewirtschaftung des Waldes übernimmt der Zweckverband Forstbetrieb Niederamt.» Auch dort war er, der für die SVP-Ortspartei als Ersatzmitglied auch im Einwohnerrat Einsitz hat, Präsident. Doch dort wurde er ersetzt.

Ablauf einer Einbürgerung Will sich jemand das Däniker Bürgerrecht aneignen, landet die Anfrage heute bei Frank Leuenberger. Er prüft die Personalien und klärt die geltenden Fristen ab. Ist alles erfüllt und vollständig, sind allfällige Deutsch- oder Neubürgerkurse besucht, leitet Leuenberger das Dossier an das Oberamt Olten-Gösgen weiter. Dort ergeben sich weitere Abklärungen und ein Gespräch. Anschliessend kommen die Unterlagen zurück zum Präsidenten der Bürgergemeinde. Es findet ein Vorstellungsgespräch statt, mit dem Ziel, sich kennen zu lernen. «Wir stellen Fragen, dringen aber nicht in die Privatsphäre ein, wie das andere Bürgergemeinden tun», sagt Leuenberger. In der Folge wird die Einbürgerung an einer von zwei Bürgerversammlungen jährlich vollzogen. (nob)

«Die Bürgergemeinde hat nur noch eine kleine Funktion», gibt sich Leuenberger realistisch, «bei uns ist nur noch wenig los.» Würde jetzt noch jemand auftauchen, der oder die das Amt übernehmen will, würde man vorerst von einer Fusion absehen. Doch die Chancen dafür sind gering. Vom Vorschlag, der in der Vergangenheit vom Verband Solothurner Bürgergemeinden kolportiert wurde, nämlich die Fusion mit einer anderen Bürgergemeinde, hält Leuenberger wenig: «Das ist gar nicht erwünscht.»

Von der im Kanton Solothurn kürzlich beschlossenen Änderung des Gemeindegesetzes, wonach Einwohnergemeinden bei einer Fusion von kantonalen Beiträgen profitieren, wäre der Zusammenschluss von Einwohner- und Bürgergemeinde nicht betroffen.

Bescheidene Mitgift zu erwarten

Bei den Finanzen der Bürgergemeinde will Leuenberger nicht ins Detail gehen. Nur so viel: «Die Erträge stammen hauptsächlich aus dem Waldbesitz. Hinzu kommt etwas aus den Einbürgerungen.» Diese müsste die Einwohnergemeinde bei einer Fusion übernehmen. Im Gegenzug darf sie sich aus finanzieller Sicht aber nicht allzu viele Hoffnungen machen: «Wir sind nicht auf Rosen gebettet wie manche benachbarte Bürgergemeinden. Wir sind kantonsweit eine der ‹ärmsten›», erklärt ihr Präsident.

Leuenberger verweist auf das Budget: «Rund 50'000 Franken im Jahr.» Immobilien oder wertvolle Grundstücke leistet sich die Bürgergemeinde keine in ihrem Portfolio. Frank Leuenberger dekliniert die übrigen Sachwerte: «Etwas verpachtete Landwirtschaftsfläche, Durchleitungsrechte und Abgeltungen für Masten.» Das ist alles.

Nun werden mit der Einwohnergemeinde Gespräche geführt. Auch das Amt für Gemeinden wird daran beteiligt sein, «damit alles sauber aufgegleist werden kann». Anvisiert werde eine Fusion per 2025, wenn die nächste Legislatur beginnt. Bis dahin ist aber noch ein umfangreicher Prozess nötig: Die Bürgergemeinde muss an einer Versammlung darüber befinden, ob sie auf das Geschäft eintreten will. Tut sie das, können die Details geklärt werden und es erfolgt die Abstimmung über den Zusammenschluss.

Arbeitsgruppe trägt Informationen zusammen

Der Rat der Einwohnergemeinde hat sich nun mit der Thematik beschäftigt und beschlossen, eine Arbeitsgruppe mit der Prüfung einer Fusion der Bürgergemeinde mit der Einwohnergemeinde zu beauftragen. «In einem ersten Schritt sollen umfassende Informationen als Basis für einen Grundsatzentscheid zusammengetragen werden», heisst es dazu. Eine mögliche Fusion sei «wohl auf Beginn der neuen Amtsperiode im Jahr 2025 sinnvoll».

Auf Anfrage erklärt Matthias Suter, Gemeindepräsident: «Wir stehen jetzt miteinander im Austausch.» Die erwähnte Arbeitsgruppe bestehe aus dem Leiter Finanzen der Einwohnergemeinde, der Gemeindeschreiberin und ihm, Suter.

Präsident der Einwohnergemeinde Däniken, Matthias Suter. Bild: Bruno Kissling

«Als nächster Schritt werden wir das Geschäft mit der zuständigen Stelle beim Kanton besprechen und offene Fragen zum Ablauf klären.»

Sollten beide Parteien sich in der Sache für eine Fusion aussprechen, gelte es, alles sauber aufzugleisen: «Es braucht auf beiden Seiten zuerst eine Eintretensdebatte und den entsprechenden Beschluss. Später folgen die Details. Schliesslich braucht es dann eine Urnenabstimmung», so der Gemeindepräsident.

«Kommt es dazu, werden wir eine solche im Rahmen eines Abstimmungssonntags machen.» Würde die Fusion angenommen, müsste diese noch formal durch den Regierungs- und auch den Kantonsrat abgesegnet werden, sagt Suter.

Zum möglichen zeitlichen Horizont erklärt er: «Wenn man den 1. Januar 2025 für die Umsetzung einer Fusion anpeilt und das zurückrechnet, muss die Eintretensdebatte spätestens in der Rechnungsgemeindeversammlung im Juni 2024 geführt werden.

Danach wäre die Urnenabstimmung im September 2024 anzusetzen. Früher wäre natürlich besser.» Denn mit der Abstimmung wäre es nicht getan. Suter: «Danach müssten Reglemente neu geschrieben, Arbeitspapiere angepasst und die neuen Verantwortlichkeiten geregelt werden.»

Der Gemeindepräsident bejaht die Frage, ob Dänikens Verwaltung durch eine Fusion agiler würde. Er sagt: «Es fände eine Zusammenlegung statt, die mehr Fläche für die Einwohnergemeinde bedeuten würde.» Hinzu kämen für sie aber auch neue Aufgaben, etwa die Einbürgerungen. «Hingegen würde der Verwaltungsakt verschlankt werden, gewisse Synergien und Einsparungen gingen damit einher.»

Was die Fusion für Däniken als Gemeinde denn bedeuten würde? «Ich kann nicht für die Bürgergemeinde reden. Mir war in dieser Sache aber wichtig, dass der Anstoss von der Bürgergemeinde kommt. Das ist nun geschehen», sagt Matthias Suter.

Einheitsgemeinden im Niederamt

Im Niederamt sind heute Kienberg und Stüsslingen eine Einheitsgemeinde. Ein Spezialfall ist Erlinsbach: Auch dort fusionierten die Organe auf Solothurner Boden, doch die Bürgergemeinde des früheren Obererlinsbach blieb bis heute bestehen.

Patrick Friker, Präsident Bürgergemeinden und Wald Olten-Gösgen. Bild: Bruno Kissling

Patrick Friker, Präsident des Regionalverbandes Bürgergemeinden und Waldeigentümerverband Olten-Gösgen, würde eine weitere Fusion in Däniken bedauern. Er sagt: «Zu prüfen wäre allenfalls eine Variante, bei der die Bürgergemeinde die Behörden der Einwohnergemeinde anerkennt.»

So könne das Organ bestehen bleiben und, sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt jemand für das Amt finden, leichter wieder rückgängig gemacht werden. Friker: «Denn das Gemeindegesetz hält fest, dass eine vollzogene Fusion für mindestens 12 Jahre bestehen bleibt.»

Wozu ist die Körperschaft der Bürgergemeinde überhaupt noch gut, wenn ihr immer weniger Aufgaben zukommen? Friker antwortet darauf: «Es geht darum, das kulturelle Bewusstsein einer Gemeinde zu pflegen, ohne dass dafür Steuergelder erhoben werden. Das kann beispielsweise mittels Anlässen geschehen, die durch die Bürgergemeinde organisiert werden, oder durch das Bewirtschaften und Zusammenstellen einer Dorfchronik.»

Nicht zu unterschätzen sei zudem die Waldpflege, auch wenn diese heute meist an Zweckverbände ausgelagert wird: «Es ist aus meiner Sicht wichtig und richtig, wenn sich Leute aus dem Dorf dafür einsetzen.»