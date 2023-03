Obergösgen: Immer wieder Diebstähle im Geschenkladen

Nicht bezahlt «Es geht mir an das Lebendige»: In diesem Geschenkladen in Obergösgen werden immer wieder Artikel geklaut Im Take-away-Laden «Schöner Schenken» wird regelmässig Ware entwendet. Letztes Jahr betrug der Verlust wegen nicht bezahlter Artikel rund 1000 Franken. Dennoch lässt sich die Inhaberin nicht unterkriegen. Jeremy Soland Jetzt kommentieren 13.03.2023, 05.00 Uhr

Die Eingangstüre des Geschenkladens «Schöner Schenken». Bild: zvg

Seit 2014 ist Susanne Roppel Inhaberin des Ladens «Schöner Schenken» in Obergösgen. Dort werden verschiedene Geschenkartikel und Blumensträusse verkauft. Ausserhalb der Öffnungszeiten haben kurzentschlossene Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, sich im Take-away des Geschäfts zu bedienen und die Ware anschliessend per Twint oder Einzahlungsschein zu bezahlen. Letzteres klappt in der vergangenen Zeit nicht mehr zuverlässig.

Immer wieder kommen Waren aus dem Take-away weg. So zuletzt ein rund ein mal ein Meter grosses Rostherz zur Aufbewahrung von Brennholz. «Bezahlt wurde bis heute nicht!», erklärt Roppel.

Waren im Wert von 1000 Franken verschwunden

Susanne Roppel, die Inhaberin des Geschenkladens «Schöner Schenken». Bild: Bruno Kissling

Aus der Bilanz des vergangenen Jahres geht laut der Inhaberin hervor, dass Waren im Wert von 1000 Franken nicht bezahlt wurden. Oft kämen im Take-away kleinere Dinge wie Blumenkränze oder Töpfe weg. Die Inhaberin kann sich aber auch vorstellen, dass einige Zahlungen ungewollt vergessen gehen.

Susanne Roppel geht davon aus, dass dies zum Risiko des Take-away-Modells dazugehört. Sie könne sich vorstellen, dass Hofläden oder andere Geschäfte mit einem Selbstbedienungsbereich dieselben Probleme hätten. «Leute, die die Eier nicht bezahlen, zahlen auch keinen Blumenstrauss», so Roppel.

«Plünderungen» bereits am alten Standort

Ursprünglich befand sich der Geschenkladen an der Aarauerstrasse in Obergösgen. Nach einem Brand im Bauernhaus, in dem sich das Geschäft befand, musste Susanne Roppel einen neuen Standort finden. Zusätzlich wurden beim Brand laut Angaben der Inhaberin sämtliche Waren geplündert.

Der Brand an der Aarauerstrasse im Juli 2017. (Archivbild) Bild: kps

Nach dem Brand eröffnete Susanne Roppel den Laden am aktuellen Standort an der Schachenstrasse. Doch dann kam mit der Pandemie ein erneuter Rückschlag: Sowohl nach dem Brand als auch nach Beginn der Pandemie musste der Betrieb wiederholt geschlossen werden.

Die Not macht erfinderisch

Bereits vor der Pandemie hat Roppel mit einer Take-away-Lösung geliebäugelt. Nach dem Ausbruch des Coronavirus investierte die Geschäftsführerin schliesslich in den Selbstbedienungsladen.

Als Bezahlmethode wurde in den ersten zwei Monaten eine Kasse geführt. «Diese wurde aber immer wieder geplündert», sagt Susanne Roppel. Aus diesem Grund entschied sie sich für ein System mit Einzahlungsscheinen und Twint. Alternativ dazu kann auch ein Zettel hinterlegt werden, auf dem die bezogenen Waren mit den Kontaktdaten vermerkt werden.

Das Bezahlsystem des Take-aways «Schöner Schenken» in Obergösgen wird immer wieder umgangen. Bild: zvg

Die Rückschläge verlangen der Inhaberin einiges ab: «Es geht mir an das Lebendige», sagt sie. Alles in allem erlebe sie aber mehr Gutes als Schlechtes: «Sonst hätte ich schon lange aufgehört.» Doch daran will sie nicht denken: «Das wäre nicht gerecht gegenüber unserer treuen Kundschaft.»

Wenn Roppel den Diebinnen oder Dieben einen Rat geben könnte, würde sie an deren Gewissen appellieren: «Wer stiehlt, hat keinen Anstand und kein Gewissen», sagt sie. Sie will den Verantwortlichen aber die Möglichkeit geben, sich zu melden. Dabei würde sie sogar von einer Anzeige absehen: «Ich möchte ihnen nur mitteilen, dass Stehlen niemandem weiterhilft im Leben.»

