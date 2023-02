Schönenwerd: Parkieren kostet bald auf dem ganzen Gemeindegebiet

Neues Reglement Fertig mit Wildwest am Strassenrand: Bald kostet Parkieren in Schönenwerd – mit ausschliesslich digitalem Bezahlen Was bisher umsonst war, kostet bald: Der Gemeinderat entscheidet sich nach langer Suche für ein System, bei dem nur via App bezahlt werden kann. Das Ziel ist eine einheitliche Lösung für das ganze Gemeindegebiet. Für die Einhaltung der neuen Regeln ist die Polizei zuständig: Sie verteilt Bussen. Noël Binetti 1 Kommentar 27.02.2023, 05.00 Uhr

«Mit dem neuen System Erfahrungen sammeln»: Gemeindepräsidentin Charlotte Shah-Wuillemin auf dem Parkfeld bei der Badi Schönenwerd. Bruno Kissling

Heute gibt es in Schönenwerd weisse und blaue Parkfelder. Doch deren Farbe machte bislang kaum einen Unterschied: Auf öffentlichem Grund konnte gratis parkiert werden. Viele foutierten sich zudem gänzlich um Parkfelder. Diese Zeiten sind bald vorbei: Die Gemeinde publizierte auf Beschluss des Gemeinderats eine neue Parkplatzbewirtschaftung.

Auf Anfrage erklärt Gemeindepräsidentin Charlotte Shah-Wuillemin: «Einer der Hauptgründe für das neue Reglement war die unhaltbare Situation während der letzten Jahre mit Fahrzeugen, die bei uns teils über Wochen abgestellt wurden.» Viele davon im Kanton Aargau eingelöst. «Häufig platzierten Auswärtige ihr Fahrzeug in Schönenwerd und verreisten dann mit dem ÖV in die Ferien.» Der Gemeinderat befasse sich schon seit vier, fünf Jahren mit der Suche nach einer geeigneten Lösung.

In Schönenwerd leben rund 5100 Menschen. Am 22. Februar waren hier 2327 private Personenwagen und 38 leichte Motorwagen bis 3,5 Tonnen in Privatbesitz eingelöst. Hinzu kommen sämtliche Geschäftsfahrzeuge. Shah-Wuillemin hält fest: «Es geht auch darum, ein Reglement zu schaffen, das fair ist. Schliesslich bezahlen auch viele Private für ihren Parkplatz, den sie zur Wohnung mieten.»

Und zur Situation der Hauseigentümer sagt sie: «Heute haben Familien häufig vier Fahrzeuge und der Platz vor dem Haus reicht nicht für alle. Dann werden übrige Fahrzeuge einfach im Quartier abgestellt.» Nun soll das neue System neben Fairness auch Ordnung schaffen. «Denn auf das eigene Auto verzichten will heute niemand mehr», weiss auch Shah-Wuillemin.

Polizei wird Bussen verteilen

Die Baukommission hat evaluiert: Welche Parkplätze braucht es und wo machen sie Sinn? Shah-Wuillemin: «Auch im Hinblick auf Rettungswege und Strassenverhältnisse.» Nun werden einige alte Standorte aufgehoben, neue kommen dazu. Künftig gibt es nur noch weisse Felder. «Die Anzahl insgesamt soll etwa gleich bleiben.» Wie viele das sind? «Neu sind es 364 Felder, bislang gab es deren 344», sagt die Gemeindepräsidentin.

Einheitlich geregelt: In Schönenwerd gibt es künftig nur noch weisse Parkfelder. Es muss immer eine Parkscheibe hinterlegt werden und bezahlt werden muss per App. Bruno Kissling

Auch die Preisgestaltung soll einheitlich ausfallen: Die ersten drei Stunden sind frei, danach kostet es. Überall, auch bei der Badi. Neu muss immer eine reguläre Parkscheibe verwendet werden – auch bei nur fünf Minuten Parkzeit. Zuständig für die Kontrollen wird die Polizei sein: «Wir haben sie mit dieser Aufgabe betraut», sagt Shah-Wuillemin. «Sie wird Bussen verteilen.» So weit bekannt von anderen Gemeinden.

Bezahlen nur noch per App?

Aufhorchen lässt die Art der Bezahlung: Denn Münz spielt dabei keine Rolle. Die kostenpflichtige Parkzeit soll nur via Handy berappt werden können. Auch Tageskarten (24 Stunden) für fünf Franken müssen so gelöst werden. Einen Verkauf am Gemeindeschalter wird es nicht geben. Wie kam es zu diesem Entscheid? Shah-Wuillemin: «Die Baukommission hat sich mit verschiedenen Lösungen befasst und diese schliesslich dem Gemeinderat unterbreitet. Dieser hat dann den Beschluss gefasst.»

Was aber ist mit älteren Semestern? Oder mit Leuten, die schlicht kein Handy bei sich tragen? Oder Digitales nicht mögen? Sollte eine Bezahlpflicht nicht so eingeführt werden, dass sie für möglichst viele machbar ist? Und gibt es für eine ausschliesslich digitale Lösung überhaupt eine gesetzliche Grundlage? Viele offene Fragen.

Shah-Wuillemin führt die simple Bewirtschaftung des Reglements und vereinfachte Vorgänge für die kontrollierende Polizei ins Feld. Und: «Wer Mühe mit dem Einrichten der App hat, kann auf der Verwaltung vorbeikommen. Wir sind behilflich und erklären das System.»

Schönenwerd geht gegen die Wildwestsituation am Strassenrand vor und führt auf dem ganzen Gemeindegebiet ab drei Stunden Parkgebühren ein. Brisant: Bezahlt werden kann nur digital per App. Bruno Kissling

Keine skeptischen Fragen dazu aus der Bevölkerung? Einige hätten sich gemeldet und gefragt, wie das neue System funktioniert. «Die Gespräche waren bisher angenehm. Ich glaube, wenn man sich die Zeit nimmt, und das machen wir, verstehen die Leute, was wir erreichen wollen. Danach stehen sie hinter der Idee.»

Auch andere Gemeinden hätten das so gelöst. Auf die Nachfrage, welche das im Kanton Solothurn sind, verweist die Gemeindepräsidentin auf Bahnhöfe, zum Beispiel in Solothurn: «Meines Wissens kann dort auch nur digital bezahlt werden.»

Konsumentenschutz kritisiert Vorhaben

Dem ist aber nicht so: In Solothurn kommt zwar auch das digitale Bezahlsystem «Parkingpay» zur Anwendung. Die Stadt akzeptiert aber an allen öffentlichen Parkplatzstandorten weiterhin Bargeld parallel zur App-Lösung. Und auch die SBB ermöglichen an ihren «P+Rail»-Standorten neben einer digitalen Lösung das Bezahlen mit Bankkarte oder Bargeld bei der Parkuhr oder an den Billettautomaten.

Auf Anfrage erklärt André Bähler, Leiter Politik und Wirtschaft bei der Stiftung für Konsumentenschutz: «Die Benutzung von Parkplätzen soll für die ganze Bevölkerung uneingeschränkt möglich sein. Dass eine Gemeinde nur eine Bezahlung per App vorsieht und keine Alternativen bietet, lehnt der Konsumentenschutz deshalb klar ab. Insbesondere die öffentliche Hand sollte ihre Dienstleistungen möglichst hindernisfrei anbieten.»

Zur rechtlichen Situation erklärt Bähler: «Grundsätzlich gibt es keine zwingende Annahmepflicht für Bargeld.» Allerdings sehe die Bundesverfassung vor, dass eine Gruppe mit einem bestimmten Merkmal nicht direkt oder indirekt diskriminiert werden darf, indem ihr der Zugang zu gewissen Dienstleistungen unzulässig erschwert oder verunmöglicht werde. «Die Frage der Rechtmässigkeit müsste daher vertieft geprüft werden», so Bähler.

120'000 Franken für Umrüstung vorgesehen

Es entsteht beinahe der Eindruck, dass das neue Parkierreglement von Schönenwerd noch nicht vollends durchdacht ist. Shah-Wuillemin ergänzt denn auch: «Vielleicht stehen wir in einem Jahr da und gelangen zur Erkenntnis, dass es Anpassungen braucht. Jetzt wollen wir aber mit dem neuen System Erfahrungen sammeln.»

Wie viel an Einnahmen erwartet der Gemeinderat aus dem neuen Regime für die Gemeindekasse? Das weiss Shah-Wuillemin heute noch nicht: «Uns fehlen schlicht die Erfahrungswerte. Im Budget ist ein Ertrag von 30'000 Franken aufgeführt.» Für die Umsetzung und die Markierung hat der Gemeinderat Kosten von rund 120'000 Franken bewilligt. 40'000 Franken davon entfallen auf die erwähnte App-Lösung und neue Parkuhren.

Für die Umsetzung sind die kommenden Monate März und April vorgesehen. Nach deren Ablauf werden aufgehobene Standorte demarkiert und neue aufgemalt sein. Hinzu kommt die Montage einiger Schilder und Parkuhren. Immerhin: Bei der Badi sind Automaten vorgesehen, die laut Shah-Wuillemin auch Münzen schlucken. Und: «Bezahlen müssen auch alle Gemeindeangestellten. Auf dem gesamten Gemeindegebiet.»

