Neues Projekt «Wir sind auf Abenteuer aus»: Paar aus Niedergösgen reist diesmal mit ihrem Segelschiff nach Island Das Schiff Timanfaya sticht diesen Sommer ein weiteres Mal auf offene See. Andrea Brönimann und Boris Kulpe erzählen, wieso es sie jetzt nach Island treibt und weshalb die Reisen oftmals «last minute» gebucht werden. 11.04.2022, 05.00 Uhr

Niedergösger Segelpaar Andrea Brönimann und Boris Kulpe mit ihrem Segelschiff Timanfaya auf der Themse. zvg

Sie ist 20 Meter lang, 36 Tonnen schwer, hat Platz für acht Crewmitglieder, befindet sich seit 21 Jahren im Wasser und ist derzeit in Peenemünde angelegt: die Segelyacht Timanfaya. Im Mai wird sie voraussichtlich zum fünften Mal unter Führung von Boris Kulpe ins Meer stechen.

Mit an seiner Seite wird auch seine Partnerin sein, Andrea Brönimann, ebenfalls Skipperin. Aber nicht wie in den Jahren die ganzen Sommermonate über: Brönimann unterrichtet an der Interlink Olten und kann daher nur für drei Wochen mit an Bord stossen.

Auf vergangenen Reisen konnte das Niedergösger Paar bereits Erfahrungen sammeln: Bei zu langen Törns kam es schon vor, dass der Motor gebraucht wurde, um pünktlich zum Ziel zu kommen. Das habe aber für die beiden nicht mehr viel mit Segeln zu tun. Deshalb wurden die Törns verkürzt. Brönimann nennt ein Beispiel: Bei einer Etappe von 300 Seemeilen bei von vorne kommendem Wind, werde die Route um das Doppelte bis Dreifache länger – weil im Zickzack gefahren werden müsse.

Der Norden sei noch etwas unberührter

«Wir sind auf Abenteuer aus», sagt der 60-jährige Kulpe. Deshalb sehnen sich die beiden auch immer wieder nach dem Norden. Dieser sei noch etwas unberührter, meint Brönimann. Denn: Viele Leute würden es sich nicht zutrauen, im Norden alleine zu segeln. Es brauche etwas Erfahrung – aber nicht zum Mitsegeln.

Noch zu Hause: Seit Corona werden die Törns oft «last minute» gebucht. Bruno Kissling

Der diesjährige Törnplan startet in Stralsund und führt über Schweden, Norwegen und den Färöer-Inseln nach Island. Kulpe erklärt:

«Was uns an Island so reizt, ist der Weg dorthin.»

Er möchte gerne in der Silfra Spalte tauchen gehen. «Ob es dann klappt, weiss ich nicht», sagt er lachend.

Die Reise dahin gehe nicht nur entlang der Küste. Hinzu kommen noch die mehrtägigen Überfahrten. Für solche Strecken ist es sicherlich von Vorteil, wenn man bereits vorher weiss, wie man auf dem Schiff reagiert, meint Brönimann. «Es ist auch entspannter für einen selbst.» Das Segeln nach Island unterscheide sich auch im Wellengang. Mittelmeerwellen seien kürzer, Atlantikwellen länger. Man gewöhnt sich aber daran, führt die 55-Jährige aus.

Momentan ist es der Plan, am 21. Mai von Stralsund her loszulegen. Törns würden noch vorsichtig und kurzfristig gebucht. Brönimann: «Viele haben die Tendenz zu ‹last minute›-Entscheidungen.» Das sei bereits die letzten zwei Jahre wegen Corona so gewesen, sagt Kulpe. Manchmal werde erst ein bis zwei Wochen vorher gebucht, manchmal auch erst einen Tag vorher.

Der Ukraine-Krieg und Corona könnten zu Umplanungen oder gar zu Törnabsagen führen, meint der Skipper. Aber:

«Wir sind da sehr flexibel – unsere Mitsegler auch.»

Das Reisen ist, zumindest aktuell, noch möglich. Viel eher sieht das Segelpaar das Problem in den steigenden Benzin- und Dieselpreisen. Die Crewmitglieder seien dann nicht mehr bereit, für eine Reise viel Geld zu zahlen. «Momentan sind wir aber noch optimistisch», so Skipper Kulpe.

Die Segelyacht Timanfaya auf offenem Meer. zvg

Ob es das Skipperpaar wirklich nach Island schafft, ist noch unklar. Denn der Weg dahin sei weit. Wenn jetzt eine «last minute»-Buchung für zwei Crewmitglieder eintreffe, dann würde es sich nicht lohnen, so weit zu segeln. Kulpe erzählt, derzeit seien fünf Buchungen eingetroffen. Und Brönimann ergänzt: «Um diese Zeit sind es normalerweise etwa 20 bis 30 Buchungen.»

Ausfall der elektronischen Seekarten und Seenotrettung

Auf der «Timanfaya» gehe noch alles von Hand: Um das grosse Segel hochzubringen, erfordere es jeweils die ganze Crew. Ist es einmal oben, dann sei man schnell ausser Puste, sagt Brönimann lachend. Auf den Motor wird weitestgehend und wenn immer möglich verzichtet. Kulpe:

«Wir sind Segler. Wenn wir segeln können, dann segeln wir.»

Die Skipperin erinnert sich an eine Situation zurück, als ihnen während einer Nachtfahrt auf der Themse die elektronischen Seekarten ausgefallen sind. Papierseekarten haben sie aus diesem Grund immer dabei. Mit einem Feldstecher mussten sie nach den Tonnen suchen und anschliessend durch die Sandbänke segeln. «Wir haben einen Freund, der heute noch davon erzählt, weil es ihn so fasziniert hat.»

Und Kulpe ergänzt: In Neuharlingersiel hätten sie einmal einen Maschinenschaden gehabt und mussten von der Seenotrettung in den Hafen geschleppt werden. Drei Tage lang mussten sie dann am Hafen warten. «Das war schon ein Abenteuer. Das hatte ich auch noch nicht erlebt.»

