Niedergösgen: Besuch an der Musikschule

Neues Musikschuljahr Zuerst Blockflöte lernen? Das war einmal: Besuch an der Musikschule Niedergösgen Julia und Valentina spielen Blockflöte meistens im Duett. Die beiden erklären, warum sie freie Zeit in der Musikschule Niedergösgen verbringen. Und Musiklehrer Andy Spielmann schildert, von welchen Entwicklungen die Schule direkt betroffen ist. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Musiklehrer Andy Spielmann unterrichtet Valentina und Julia (v.l.) meistens im Duett an der Blockflöte. Cyrill Pürro

«Ich liebe es, gemeinsam Musik zu machen.» Die neunjährige Julia Aeberhard spielt frisch auf der Blockflöte: Seit einem halben Jahr besucht sie wöchentlich die Flötenstunde in der Musikschule Niedergösgen.

Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen steht sie vor ihrem Notenbuch und begutachtet die ihr bereits bestens bekannten Noten des Frühlingslieds «I like the flowers». Julia kam keineswegs aus heiterem Himmel darauf, Musik machen zu wollen. Ihre beste Freundin Valentina Porcelli (8), die wie jeden Donnerstag auch heute im Flötenunterricht neben ihr steht und mit ihr zusammen musiziert, habe sie einmal in eine Stunde mitgenommen. Julia fügt an:

«Während Valentina spielte, dachte ich mir: Das will ich auch ausprobieren! Und seitdem bin ich hier.»

Valentina übt seit zweieinhalb Jahren auf der Blockflöte. Sie habe einmal einen Schnuppertag besucht und das Instrument da ausprobiert. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen.

Unzertrennlich an der Blockflöte

Valentina und Julia gehen zusammen in die dritte Klasse und sind nicht nur da ein eingeschworenes Team. Andy Spielmann, der an der Musikschule neben der Blockflöte auch das Folkensemble unterrichtet, setzt mit dem Klavier zum Lied an. Gefasst und etwas aufgeregt – schliesslich spielen die beiden zum ersten Mal bei Medienbesuch – steigen Valentina und Julia in das Lied ein. Valentina, die schon etwas länger spielt, gibt sanft mit dem Kopf mitwippend den Takt an.

Valentina übt sich seit zweieinhalb Jahren an der Blockflöte. Cyrill Pürro

Auf das Notenblatt konzentriert legen die beiden ein souveränes Duett hin. Ab und zu ein falscher Griff, ein Quiekser ertönt – auch das gehört beim Erlernen eines Instruments dazu. Nach drei Minuten Spielzeit atmen die beiden auf. Mit einer Blockflöte zu hantieren, braucht eben viel Luft.

Zu ihren Lieblingsliedern gehören die allseits bekannte «Morgenstimmung» von Edvard Grieg sowie das marokkanische Kinderlied «Aramsamsam». In ihrer Freizeit höre Valentina am liebsten Lieder der Kinderpopgruppe «Schwiizergoofe». Julia ist sich da nicht so schlüssig. Sie sagt: «Ich höre eigentlich alles gerne.»

Der Musik auch nach der Schule treu bleiben

Was denn das Lernen der Blockflöte schwierig mache? Darauf weiss Valentina eine Antwort: «Geradeaus auf die Noten zu schauen und sich gleichzeitig darauf zu konzentrieren, was man mit den Händen macht.» Julia schliesst sich dem kopfnickend an und ergänzt:

«Neue Töne zu lernen, das ist bei der Blockflöte manchmal auch nicht so leicht.»

Hinzu komme das Erlernen eines neuen Stücks.

Das sei verständlich, wie Spielmann sagt. Denn: «Jeder Ton benötigt einen anderen Griff und jedes Stück hat einen anderen Rhythmus.»

Juia spielt das Instrument seit einem halben Jahr. Cyrill Pürro

Valentina will in eineinhalb Jahren das Instrument wechseln. Das Klavier soll es sein, denn sie findet das Instrument «schön und interessant» - auch wenn ihr das Spielen der Blockflöte sichtlich Spass macht. Julias Zukunftspläne stehen noch nicht fest. Wie sie sagt, faszinieren sie vor allem Blasinstrumente. Ganz egal, ob diese aus Holz oder Blech sind. Sie könne sich gut vorstellen, irgendwann in Zukunft auch in einer Band oder einem Orchester mitzuspielen.

Günstig Instrumente lernen

Ihr Können stellt Julia besonders gerne an Konzerten und Auftritten unter Beweis. «Ich stehe gerne vor Leuten und unterhalte sie mit Musik», kommentiert Julia. Dazu hat sie auch schon bald wieder die Möglichkeit.

Denn am 10. Juni gibt es ein Gesamtkonzert in der Form eines Open-Airs, wie der Musikschulleiter Thomas Maritz sagt. Dazu kämen kleinere Konzerte im Frühling, an denen die Schülerinnen und Schüler ihre Stücke zum Besten geben.

In der Musikschule ein Instrument zu erlernen, empfinden die beiden Mädchen als einfachste Variante. Denn der Weg bis nach Hause sei nicht allzu weit und könne leicht mit dem Trottinett bestritten werden, wie Valentina sagt. Maritz fügt an:

«Es ist sicher auch die günstigste Möglichkeit.»

Denn für Schülerinnen und Schüler der Schule Niedergösgen werden die Kosten für die Musikschule teilsubventioniert. So kostet der durchschnittliche Musikunterricht in der Musikschule Niedergösgen 650 Franken pro Jahr.

Statt gebetet wird in der Methodistenkapelle seit drei Jahren musiziert. Cyrill Pürro

Trendumkehr bei der Instrumentenwahl

Spielmann und Maritz beobachten eine Veränderung bei der Instrumentenwahl, sie nehmen eine Trendumkehr wahr. Viele der Schülerinnen oder Schüler wählen gemäss Maritz entweder eine Gitarre, das Schlagzeug oder das Klavier aus. «Früher galt die Blockflöte als Einsteigerinstrument», so Spielmann. Nahezu alle musikalisch interessierten Kinder hätten mit der Sopranblockflöte gestartet. Das hat sich im letzten Jahrzehnt kontinuierlich verändert. Dazu sagt er:

«Aus diesem Grund sind bei mir jeweils im Frühling auch Existenzängste aufgekommen, ob es wieder genug Unterrichtsstunden gibt.»

Wie viele andere Musiklehrerinnen und Musiklehrer hat aber auch Spielmann mehrere Stellen. So gleiche es sich meistens wieder aus, wenn es an einem anderen Ort einen Zuwachs an Lernenden an der Blockflöte gibt.

Von links: Musikschulleiter Thomas Martiz und Blockflötenlehrer Andy Spielmann sind mit der ehemaligen Methodistenkapelle als zentralen Standort für die Musikschule zufrieden. Cyrill Pürro

Die Musikschule Niedergösgen wurde vor drei Jahren in der ehemaligen Methodistenkapelle zentralisiert, im letzten Herbst fand die Einweihung des neuen Ortes statt. Das erleichtere auch Spielmanns Alltag. Das Haus lebe und töne. Er erzählt: «Der durch die Zentralisierung entstandene und regelmässige persönliche Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen erachte ich als enorm wertvoll.»

Schnupperlektionen für die einzelnen Instrumente finden nach Absprache mit den jeweiligen Musiklehrpersonen in der Musikschule Niedergösgen statt. Der Anmeldeschluss für die Unterrichtslektionen im neuen Musikschuljahr ist am 1. Mai. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website der Musikschule Niedergösgen.

