Neues Label Wenn Rind und Kälber glücklich sind - Milch- und Fleischproduktion vereint Bruno Kissling Ihre Abschlussarbeit nutzt eine Lostorferin dazu, den Betrieb auf dem Buechehof neu auszurichten – dabei geht es ihr ums Tierwohl. Noël Binetti 03.07.2021, 05.00 Uhr

«Eine Kuh ist kein Fisch», diesen Titel trägt die Diplomarbeit von Daniela Goll aus Lostorf. Sie hat diese im Rahmen ihrer vierjährigen Ausbildung zur Landwirtin EFZ, mit Fachrichtung Biolandwirtschaft mit biologisch-dynamischer Zusatzausbildung, geschrieben.

Das Werk befasst sich mit der muttergebunden Kälberaufzucht in der Milchviehhaltung. Der Titel sei ihr in den Sinn gekommen, weil die Art, in der Milchkühe auf herkömmlichen Betrieben zur Milchproduktion gehalten werden, sie daran erinnere, wie Fische ablaichen. «Dem Wesen der Tiere wird damit nicht ganzheitlich entsprochen», erklärt die 38-Jährige,

Daniela Goll, Demeter-Landwirtin in Ausbildung Bruno Kissling

«die natürliche Beziehung, die eine Kuh zu ihrem Kalb aufbaut, wird in konventionellen Milchwirtschaftsbetrieben von Beginn weg verhindert.»

Dass es auch anders geht, zeigt Daniela Goll mit ihrer Arbeit auf. In den letzten Monaten hat sie sich auf ihrem Lehrbetrieb, dem Buechehof in Lostorf, intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt.

Hier wird biodynamische Landwirtschaft betrieben. Der Niederämter Hof, eine sozialtherapeutische Institution für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, ist mit dem Demeter-Label ausgezeichnet.

Der Buechehof in Lostorf: Hier wird Landwirtschaft gemäss den Richtlinien von Demeter praktiziert. Bruno Kissling

Art- und wesensgerechte Tierhaltung steht im Zentrum

Daniela Goll kennt «ihre» Tiere. Sie zeigt auf eine Kuh: «Die hier mag es nicht besonders, wenn man sie am Kopf berührt», sagt sie bei einem Besuch und führt durch den Stall. Dieser wurde eigens für ihr Projekt baulich angepasst und alle Rinder tragen hier Hörner. «Demeter ist das einzige Label, das diese schützt.» Bio-Betrieben steht es frei, ihre Tiere zu enthornen. Auf dem Buechehof sind zurzeit neun Kühe, sieben Kälber und ein Muni zuhause. So wie der Stall nun gestaltet ist, haben die Kälber Zugang zu ihren Müttern. Ein kleiner Durchgang im hinteren Stallbereich gibt ihnen die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. «Dort haben sie ihren Kindergarten oder Jugendtreff», sagt Goll lachend, «dort können unter sich sein».

Das junge Label «Rind im Glück» In ihrer Ausbildung lernte Daniela Goll dieses neue Konzept kennen. Das Label «Rind im Glück» wurde neu geschaffen und zeichnet Betriebe aus, welche die Mutter gebundene Kälberaufzucht, wo Kälber direkt am Euter der Mutter saugen können, voraussetzen. Auch eine Demeter-Zertifizierung gehört dazu. Auf der Label-Website steht: «Das Kalb der Milchkuh verbringt die ersten drei bis fünf oder mehr Monate auf dem Geburtsbetrieb oder auf einem Ammenbetrieb. Es darf seine Milch direkt vom Euter aufnehmen und geht von Beginn an mit auf die Weide. Abgetränkte Kälber, die nicht zu Milchkühen werden oder für Kalbfleisch geschlachtet werden, gehen als sogenannte Remonten mit vier bis fünf Monaten und erstarktem Immunsystem vom Milchbetrieb auf einen Weidebetrieb.» Eine entsprechende Änderung in der Milchhygieneverordnung ermöglicht die muttergebundene Kälberaufzucht in der Milchviehhaltung seit Anfang 2021. (nob)

Die meisten Betriebe entscheiden sich zwischen Fleischproduktion und Milchwirtschaft. Bei der muttergebunden Kälberaufzucht in der Milchwirtschaft wird beides vereint: statt zweimal täglich wird auf dem Buechehof jetzt nur noch am Morgen gemolken. Die Rohmilch kann für den Eigenbedarf verwendet werden, oder sie wird zu Produkten wie Käse, Sauerrahm, Quark oder Joghurt verarbeitet und im Hofladen verkauft. Die übrige Milch gehört den Kälbern. Sie bleiben bei ihren Müttern und wachsen heran. Auf konventionellen Betrieben werden Kälber drei Tage nach der Geburt von der Kuh getrennt. «So wird vermieden, dass Mutter und Kalb eine Bindung aufbauen», erklärt Goll. Diese Kälber werden anschliessend von Menschen getränkt.

Die Kälber vom Buechehof trinken direkt vom Euter. Bruno Kissling

Intakte Herde entspricht dem Wesen der Tiere

Doch was sind die genauen Vorteile, die Daniela Golls Projekt bezweckt? «Es geht darum, den Tieren ein artgerechteres Leben zu ermöglichen» sagt sie. Die intakte Herde könne so natürlich interagieren. «Die Tiere spielen zusammen auf der Weide, der Muni nimmt seine Rolle in der Herde wahr und die Rinder pflegen den Umgang mit ihren Kälbern – und umgekehrt.»

Im Gegenzug sei es wichtig, dass man die Kälber auch im Umgang mit Menschen vertraut mache. «Will man das Kalb später als Kuh melken können, ist das unabdingbar», so Goll.

Hier kommen auf dem Buechehof die betreuten Menschen ins Spiel: «Sie haben die Gelegenheit, die Tiere bei der täglichen Pflege zu striegeln, kraulen oder mit ihnen zu reden.» Für beide Seiten ein Mehrwert.

Erst wenige Betriebe funktionieren auf diese Weise

Und was sind die Herausforderungen bei diesem Projekt? «Es geht dabei auch um Wirtschaftlichkeit», sagt Felix Lang. Zusammen mit Hugo Ottiger hat er die Co-Leitung des Betriebs auf dem Buechehof inne. «Geduld ist aber eine Voraussetzung, man muss sich bewusst dafür entscheiden.»

Felix Lang, Hugo Ottiger und Daniela Goll vom Buechehof. Bruno Kissling

Am Ende gehe es um die Haltung, die der Mensch gegenüber dem Tier einnehme. Die Umstellung bringt Veränderungen mit sich: «Am Anfang hatten wir beinahe zu wenig Milch zur Verarbeitung übrig», sagt Hugo Ottiger im Gespräch. Nun hat sich das eingependelt, seit Anfang Jahr wachsen die Kälber hier muttergebunden auf. Felix Lang sagt: «In der Produktion mussten wir flexibler werden.» Das bedeute, dass heute während der ganzen Woche Milcherzeugnisse produziert würden und nicht wie vorher an nur zwei Tagen.

«Als wir die Kälber noch nicht muttergebunden aufzogen, hatten wir überschüssige Milch in Bioqualität. Diese konnten wir zwar an einen Milchverarbeitungskonzern abgeben, allerdings zum konventionellen tiefen Milchpreis. Heute trinken unsere Kälber diese Milch, direkt ab Euter.»

Und Daniela Goll bemerkt: «Natürlich kommt auch bei dieser Haltungsform der Moment, in dem Kuh und Kalb getrennt werden.» Vor einigen Tagen wurde zum ersten Mal ein Kalb, das mit seiner Mutter aufgewachsen ist, in die Metzgerei gebracht. «Das lässt sich nicht vermeiden, wenn man auch Fleisch gewinnen will», sagt Goll. Das Kalb war während fünf Monaten bei seiner Mutter, die sich fürsorglich darum kümmerte. «Wir glauben, dass diese Beziehung wichtig für die Tiere und ihre Gesundheit ist», so Goll. «Während drei Tagen suchte die Mutter nach ihrem Kalb. Das zu beobachten schmerzt natürlich.»

Die neue, kombinierte Form der Aufzucht war nicht Golls Idee. Sie hat aber vorgeschlagen, diese auf dem Buechehof einzuführen. Hugo Ottiger sagt: «Das Konzept tauchte in Gesprächen immer wieder mal auf, irgendwie hat es dann einfach gepasst.» Vor der Umstellung wurde der Buechehof vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau Frick beraten. Ohne Kompromisse ging eine solche Umstellung nicht, neue Fragen tauchten dabei auf.

Die Rinder vom Buechehof besuchen die Weide mit ihren Kälbern gemeinsam. zVg

In der Schweiz gibt es erst einzelne Betriebe, die nach den Richtlinien von «Rind im Glück» produzieren. Messbar sei der Erfolg nicht zuletzt an der Qualität der Milch. Hugo Ottiger erklärt: «Einmal monatlich prüft ein Labor unsere Milchqualität.» Die Zellzahlen in der Milch liegen dabei regelmässig bei einem Wert von 15'000. «Man sagt, was unter 100'000 liege, ist im grünen Bereich», so Ottiger.

Und für wen eignet sich diese Art der Kälberaufzucht? Darauf antwortet Felix Lang: «Ein Grossbetrieb, der unter dem heute vorherrschenden Druck des Milchpreises steht und eine maximale Milchleistung anstreben muss, wird nicht auf dieses Konzept aufspringen.» Wo die Gesellschaft in dreissig Jahren stehe, wisse man heute nicht.

«Wir gehen aber davon aus, dass eine art- und wesensgerechte Form der Tierhaltung Potenzial hat. Für Tier und Mensch.»

Zudem müsse für diese Zusammenhänge bei den Kundinnen und Kunden ein Bewusstsein geschaffen werden.

Rinder und ihre Kälber: darüber wird Buch geführt. Bruno Kissling Gemeinsam auf der Wiese: Die Kühe kümmern sich um ihre Kälber. zVg Nähe schaffen: Felix Lang und Daniela Goll bei der Herde. Auch die Betreuten Menschen vom Buechehof haben täglich die Gelegenheit, Nähe zu den Tieren zu leben. So werden die Kälber an den Umgang mit Menschen gewohnt. Bruno Kissling zVg zVg

Verstehen wie alles zusammenhängt

«Ich bin selbst auf einem Demeterhof aufgewachsen. Etwas anderes kam für mich im Hinblick auf meine Ausbildung nicht in Frage», sagt Daniela Goll. Im Oktober schliesst sie diese ab. Die 30-seitige Arbeit hat sie bereits eingereicht. Die Demeter-Ausbildung Schweiz befindet sich im zürcherischen Rheinau und ist dort Teil eines grossen Kompetenzzentrums.

Die Kausalitäten in der Entwicklung von Tieren zu verstehen, ist Daniela Goll ein grosses Anliegen. Ein Zusammenspiel von Natur, Mensch und Tier ist für sie zentral: «Deshalb habe ich mich für diese Ausbildung entschieden.»