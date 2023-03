Theaterfans Walterswil melden sich mit Geisterkomödie zurück

Neues Bühnenstück «Wenns Zwölfi schloot»: Theaterfans Walterswil melden sich nach dreijähriger Zwangspause mit Geisterkomödie zurück 2020 feierten die Theaterfans Walterswil ihr 30-jähriges Bestehen. Mit drei Jahren Verspätung können sie dieses nun auch auf der Bühne zelebrieren – und tun dies mit einer veritablen Geisterkomödie. Nicolas Blust 09.03.2023, 05.00 Uhr

Nach dreijähriger Pause meldet sich die Theatergruppe aus Walterswil mit dem Stück «Wenns Zwölfi schloot» zurück. zvg / Lutz Mosimann

Seit vergangenem September proben die Theaterfans Walterswil für ihr neues Stück «Wenns Zwölfi schloot», das am 23. März in der Mehrzweckhalle Walterswil Premiere feiert. Geplant war das Theater bereits für das Jahr 2020. Dann aber machte die Pandemie der Theatergruppe einen Strich durch die Rechnung.

Corona verhinderte nicht nur die Aufführung der Komödie, sondern auch die Feierlichkeiten anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Theaterfans. Nun aber ist die Vorfreude entsprechend gross, endlich wieder vor Publikum auftreten zu können. «Wir freuen uns riesig», sagt Andrea Thomi, die als Liz McQueen eine der Hauptrollen des Stücks spielt.

Ist der ganze Spuk nur inszeniert?

McQueen besitzt ein schottisches Schlosshotel, das kaum noch Gäste beherbergt. Dieser Zustand ist der Hoteldirektorin gerade recht, da ihr der Denkmalschutz schon lange im Nacken sitzt. Dieser ist darauf bedacht, das Hotel dichtzumachen.

Ihr Neffe Dennis möchte diesen Umstand jedoch ändern und möglichst viele Gäste anlocken. Damit ihm das gelingt, behauptet er, dass es im Hotel spukt und dass er selbst schon einige Male das Seemonster «Nessie» gesehen habe. Alles läuft nach Plan, bis der Neffe und seine Rezeptionistin feststellen, dass der Spuk nicht nur von ihnen inszeniert ist.

Szene während einer Probe aus dem Stück «Wenns Zwölfi schloot». Bild: zvg

Nach der Vorstellung geht es an die Bar

Neben der Handlung sollen mehrere Spezialeffekte für zusätzliche Unterhaltung sorgen. Und anlässlich des verspäteten Jubiläums («30 plus 3 Jahre») der Walterswiler Theaterfans, die sich 1990 gegründet haben, kommt bei den Aufführungen auch «ein Spezialgast» zu Besuch.

Ein Novum ist zudem die eigene Schlossbar, die nach der Aufführung von den Schauspielenden persönlich geführt wird. Hier hat das Publikum die Möglichkeit, sich mit der Theatergruppe bei einem Drink auszutauschen. Daneben gibt es auch ein Buffet mit diversen Verpflegungsmöglichkeiten.

Wer noch Tickets will, muss schnell sein. Denn der Vorverkauf lief gut an: «Über 90 Prozent der Plätze sind bereits reserviert», sagt Thomi. Das sorge für zusätzliche Vorfreude bei den Schauspielenden. Rund 220 Plätze stehen pro Aufführung zur Verfügung. Es gibt aber noch die Möglichkeit, an der Seite weitere Stühle aufzustellen. «Wir wollen niemanden heimschicken», so Thomi. Deshalb gibt es auch noch an der Abendkasse Tickets.

Gespielt wird am Donnerstag, 23. März, Freitag, 24. März, Samstag, 25. März, jeweils um 20 Uhr und am Sonntag, 26. März, um 14 Uhr. Tickets gibt es hier.