In Däniken ist der Volg ins alte Postgebäude gezogen

Neueröffnung Neuer Volg im alten Postgebäude: Däniken hat ab sofort einen zentral gelegenen Dorfladen Pünktlich und nach kurzer Umbauzeit: Ab heute können Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe am neuen Volg-Standort in Däniken tätigen. Das Dorfleben dürfte davon profitieren – und auch der Gemeindepräsident zeigt sich zufrieden. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wo früher die Post zuhause war: Filialleiter Björn Meier und Eröffnungsteam. Bruno Kissling

Cappuccino oder Latte macchiato? Oder doch lieber einen Espresso? Seit heute Donnerstag können Einwohnende aus Däniken und Umgebung im alten Postgebäude Einkäufe erledigen – oder sich schnell einen Kaffee in der neuen Volg-Filiale besorgen.

Bislang befand sich die Volg-Filiale im Kürzi-Zentrum an der Sälistrasse. Dort habe der Dorfladen zuletzt aber unter Frequenzschwund gelitten. Das Zentrum liege nicht an einem gut ersichtlichen und zentralen Ort, erklärt Daniel Zimmerli, stellvertretender Bereichsleiter Region West der Volg Konsumwaren AG. Diese gehört zur Fenaco-Gruppe und betreibt in der Schweiz gut 580 Filialen. Die neueste davon ab heute in Däniken.

Matthias Suter, Gemeindepräsident Däniken. Bruno Kissling

Matthias Suter, Dänikens Gemeindepräsident, zeigt sich auf Anfrage sichtlich erfreut über die Neueröffnung des Dorfladens:

«Es ist ganz sicher eine Aufwertung fürs Dorf und auch für die Einkaufsmöglichkeiten.»

Durch den neuen Standort an der Poststrasse werde der Volg mehr wahrgenommen, ist Suter überzeugt. Auch seien Zu- und Wegfahrt besser erschlossen. Der Laden liegt jetzt zwischen Bahnhof und Dorfzentrum, sodass Pendlerinnen und Pendler morgens jeweils eine Portion Koffein und am Abend ihr «Z'nacht» kaufen können. Suter ergänzt: «Die Bahnhofsnähe wird ein Vorteil sein.»

Die Einwohnergemeinde hat das ehemalige Postgebäude für 900'000 Franken gekauft und vermietet es nun an Volg. Die Stimmberechtigten Dänikens stimmten diesen Plänen an der Gemeindeversammlung vom Dezember 2021 zu. Für den Aussenumbau hat die Gemeinde 160'000 Franken investiert, erklärt Gemeindepräsident Suter. Den Innenausbau liess sich die Volg Konsumwaren AG laut Daniel Zimmerli mehrere hunderttausend Franken kosten. Eine genaue Zahl will er aber nicht preisgeben.

Auch er zeigt sich zuversichtlich, dass der Laden das Dorfzentrum wiederbeleben wird. Ziel sei es, die alte Kundschaft zu behalten und neue zu generieren.

An den ersten Tagen gibts gratis Kaffee und Spitzbuben: Heute Donnerstag öffnet der neue Volg zum ersten Mal seine Türen. Bruno Kissling

Alte Postfiliale ist passé

Das bestehende fünfköpfige Team wurde übernommen und eine weitere Person angestellt, sagt Zimmerli. Im Zuge der Umbauten sei der gesamte Innenraum des ehemaligen Postgebäudes erneuert worden. Der Raum wurde geöffnet, die Postschalter entfernt und neben neuen Verkaufsflächen auch Lager- und Personalräume geschaffen.

Mit anderen Worten: Die ehemalige Postfiliale ist passé; nur die äussere Gebäudehülle wurde stehen gelassen. Rund vier Wochen haben die Umbauten in der alten Post gedauert.

Das Sortiment des neuen Volgs mag kleiner als bei anderen Geschäften erscheinen. Doch ab sofort wird hier auch «feines vom Dorf» angeboten, etwa Honig und Eier, sagt Zimmerli. Man wolle ortsansässige Produzenten berücksichtigen. Neben dem Kaffee To-go-Angebot gibt es auch frische Backwaren und Brötchen zum Mitnehmen. Eben alles, was Pendlerinnen und Pendler so brauchen.

Im Innern des Gebäudes erinnert nichts mehr an die früheren Postschalter. Bruno Kissling

Schulung im Umgang mit Post-Dienstleistungen

Auch für die Brief- und Paketkorrespondenz der Ortsansässigen ist gesorgt: Solche kann künftig an der Kasse aufgegeben werden. Denn im Korpus ist auch das Kassensystem der Post integriert. Das Volg-Personal habe dafür extra eine Schulung bekommen oder werde diese noch absolvieren, erklärt Zimmerli. In den ersten vier Tagen werden die Mitarbeitenden ausserdem noch durch einen Post-Mitarbeitenden unterstützt.

Beim Sortiment sollen auch lokale Produzenten berücksichtigt werden. Bruno Kissling

Der Umzug sei reibungslos über die Bühne gegangen. Zwischenfälle hat es laut Zimmerli keine gegeben. Unterstützung erhielten die Mitarbeitenden von einem «Layout-Team», das für die richtige Platzierung der Produkte im Laden verantwortlich war. Obwohl der Dorfladen nur eine kurze Strecke gezügelt werden musste, war das Projekt mit einem logistischen Grossaufwand verbunden. Zimmerli sagt schmunzelnd:

«Es hat trotzdem einen Lastwagen gebraucht, der die Ware von A nach B transportiert hat.»

Zur Neueröffnung werden mögliche Kundinnen und Kunden in den ersten Tagen mit gratis Kaffee und Spitzbuben angelockt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen