Neueröffnung Ihre Gewürze komponiert sie nach Gusto – nun lanciert eine Lostorferin ihr eigenes Verkaufsgeschäft Klein aber fein präsentiert sich der neue Laden «Ursi’s Gewürzwelt» in Lostorf, der am Samstag mit einer Feier eröffnet wird. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 17.03.2022, 17.30 Uhr

Ursi Christen in ihrem Reich. Bruno Kissling

In «Ursi’s Gewürzwelt» in Lostorf riecht es nicht nur gut, es ist auch dekorativ eingerichtet. Im frisch renovierten und neu bezogenen Verkaufslokal an der Lostorfer Hauptstrasse gibt es allerlei geschmackvoll hergerichtete Dinge zu bestaunen.