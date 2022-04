Zierwerk eröffnet in Trimbach als Blumen- und Dekoladen

Neueröffnung Ein Zierwerk für Trimbach: Wo das Sortiment früher aus Wolle war, gibts jetzt Blumen und Dekoaccessoires zu kaufen Fast ein Jahr lang bauten Irene Schaller und Shoshana Huber das ehemalige Wullelädeli in Trimbach um. Am Samstag findet die Eröffnung des Zierwerks statt. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Shoshana Huber und Irene Schaller (v.l.) bauten die Ladenfläche an der Baslerstrasse 251 von Grund auf um. Bruno Kissling

Frischer Blumenduft strömt den Besuchenden in die Nase, wenn sie das neue Lädeli an der Baslerstrasse 251 in Trimbach betreten. Er ist süsslich wie Vanille; und etwas zitronig. Und er weckt die Neugierde, was sich wohl hinter dem Vorhang im Eingang des Zierwerks von Irene Schaller versteckt halten mag. Das bereits seit Jahrhunderten bestehende Bauernhaus an der Baslerstrasse 251 wirkt nicht mehr so geheimnisvoll und mysteriös wie im letzten Jahr.

Nachdem die Trimbacherin Ruth Fluck letzten Juni mit ihrem Wullelädeli ausgezogen war, griffen Irene Schaller und Shoshana Huber zu Hammer und Spachtel und verwandelten den Raum in einen neuen Laden für Geschenkartikel, Dekorationen und Blumen in eigens kreierten Töpfen. Schaller erzählt mit Stolz, was sie im letzten Jahr zusammen mit Huber auf die Beine gestellt hat:

«Wir haben die meisten Dinge selbst gemacht und sogar die Farbe für die Wände zusammengemischt.»

Aus alten Dingen von Hand Neues geschaffen

Neugemacht werden musste beispielsweise auch der Boden. Wie auf den ersten Blick unschwer zu erkennen ist, besteht dieser statt aus Holz, sondern komplett aus Lehm. «Den Lehm durften wir von der Sandgrube und Aushubdeponie in Dulliken beziehen», wie die beiden schildern. Der alte Boden musste komplett rausgerissen werden. Recycling eben, das ist das Credo von Schaller und Huber.

Die beiden, Letztere ist die Tochter der Hausbesitzerin des alten Bauernhauses und hilft ihrer langjährigen Freundin beim Renovieren, sind seit August an den Umbauarbeiten. Nun würden aber nur noch kleinere Feinschliffarbeiten fehlen, sagen sie bei einem Besuch. Bald ist es dann soweit. Die Eröffnung des Zierwerks von Irene Schaller findet diesen Samstag statt.

Schaller, mit Jahrgang 1965, ist froh darüber, diesen Schritt gehen zu können. Denn ihr Handwerk entwickelte sich über die Jahre hinweg zu einer «grossen Leidenschaft», wie sie sagt.

Die Regale im neuen Zierwerk sind voll mit selbst gemachten Gegenständen. Bruno Kissling

Auch bei der Schöpfung ihrer Werke setzt Schaller auf Recycling. Neben alten Löffeln, Weinflaschen, Dosen oder Blumentöpfen werden auch Retro-Lampen zu neuen Dekorationsartikel verarbeitet. Vielen Gegenständen, die Schaller beim Spazierengehen findet, haucht sie neues Leben ein. «Es ist faszinierend, welche Gegenstände ich finde, wenn ich etwas genauer hinschaue», kommentiert sie ihren Kreativitätsprozess.

Dabei verweist sie auf die in einem der Regale liegenden Suppenlöffel, aus denen sie Dekorationsstücke fertigt – bearbeitet mit Sand und einem leeren Schneckenhaus. Eigentlich simpel, wie Schaller sagt. Sie schiebt nach:

«Manchmal fehlt nur eine Idee und schon hat man Dekorationen, mit denen man seinen Esstisch oder die Fensterbänke auffrischen kann.»

Bei jedem Fund oder bei jeder neuen Idee setzt sie sich in aller Ruhe mit den zu bearbeitenden Stoffen auseinander. Schaller erklärt: «Ich verbinde mich mit der Materie.» Das tue ihr gut und gebe ihr einen Ausgleich zum Alltag. Sie hat sich ihr «Lädeli» in ihrer Freizeit aufgebaut und führt es auch neben ihrem Beruf, dem sie sich zu Prozent widmet.

Ein langjähriger Traum geht in Erfüllung

Bei der Wahl des Materials, welches sie verarbeitet, kennt Schaller keine Grenzen. Denn nebst dem Herstellen von Dekorationsmaterial gestaltet sie auch Behälter für Blumen. Eine alte Kleiderbürste, die sie zu einem Behältnis für Hortensien umfunktioniert hat, bezeichnet die gelernte Floristin beispielsweise als ihr Lieblingswerk.

Das alte Bauernhaus hat auch eine neue Überschrift erhalten: Das «Zierwerk» ist nun korrekt angeschrieben. Bruno Kissling

Auch ganze Kugeln aus Bronze bietet Schaller in ihrem Laden an. Diese heben sich von den durchschnittlichen Preisen in ihrem Laden ab. Die Verkaufspreise erklärt Schaller wie folgt: «Es kommt immer darauf an, welches Material ich verwende und wie lange ich an einem Produkt arbeite.» Sie habe auch eine Person hinzugeholt, die sich mit dem Rechnungswesen auskenne, um ihr bei der Preiskalkulation zu helfen. Denn sie erklärt: «Das ist alles neu für mich.»

Das sei aber nicht die einzige Hürde gewesen. Um für ihr Geschäft zu werben, musste auch eine Website und ein Auftritt in den sozialen Medien her. Dabei half ihr ihre Tochter.

Mit Basteln beschäftigt sich Schaller schon seit sie denken kann. Es sei schon immer ihr Traum gewesen, das Kreieren von Dekoration auf eine «ernsthaftere Basis» zu stellen. Nun hat sie dazu die Möglichkeit. Schaller:

«Ich freue mich darauf, meiner Passion endlich mehr Raum geben und meine Werke der Öffentlichkeit präsentieren zu können.»

Ab morgen Samstag öffnet Schaller das Zierwerk jeden Freitag. «Tendenz steigend», wie sie lachend hinzufügt.

Die Eröffnung findet am Samstag, 2. April, von 11 bis 18 Uhr statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen