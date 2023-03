Trimbach: Rintelhof eröffnet Hofladen mit Regionalem

Neueröffnung Der Rintelhof in Trimbach setzt mit dem neuen Hofladen auf «die ehrlichste Art, Produkte zu verkaufen» Familie Hess betreibt mit ihren Produkten vom Rintelhof seit Jahren diverse Formen des Direktvertriebes. Dabei setzt sie auf regionale und saisonale Produkte. Nun eröffnet sie einen Hofladen, der im Vergleich zu Grossverteilern einige Vorteile bietet. Jeremy Soland Jetzt kommentieren 02.03.2023, 10.15 Uhr

Natalie und Dominik Hess haben auf dem Rintelhof in Trimbach zusammen einen Hofladen eröffnet. Bild: Bruno Kissling

Seit Ende Februar gibt es in Trimbach eine weitere Möglichkeit, einzukaufen: Der Rintelhof im westlichen Dorfteil richtete einen neuen Hofladen ein. Unweit des Tennis-Centers Trimbach verkauft der IP-zertifizierte Betrieb von nun an seine Produkte. Dominik Hess führt den Hof bereits in der dritten Generation. Laut ihm war die Eröffnung ein voller Erfolg. Trotz des kalten Wetters und ohne viel Werbung konnte Hess «viele neue Gesichter auf unserem Hof begrüssen».

Hess vertreibt im Hofladen diverse Produkte vom Rintelhof und anderen regionalen Produzenten. Primär sollen im Laden nicht nur Gemüse und Früchte angeboten werden, sondern auch saisonale Blumen oder handgemachte Geschenke. «Wir wollen wieder Einzelstücke anbieten und keine industrielle Massenware», so der Betreiber des Hofladens. Hess versuchte es in den vergangenen Jahren bereits mit verschiedenen Direktverkaufsvarianten.

Die Geschichte des Direktvertriebes auf dem Rintelhof Im Jahr 2014 übernahm Dominik Hess den sogenannten «Milchexpress». Dabei handelt es sich um einen mobilen Hofladen, der sowohl Produkte vom Hof als auch zugekaufte Waren im Sortiment hat. Diese Produkte brachte er in der Region Trimbach an die Haustüren seiner Kundschaft. Im Jahr 2020 war damit aber Schluss: Der Rintelhof verkaufte den Milchexpress. Doch der neue Betreiber führt bis heute noch diverse Produkte aus dem Betrieb in Trimbach. Trotzdem bedeutete dies nicht das Ende der Direktvermarktung. An seinem Stand am Wochenmarkt in Olten verkauft der Landwirt seine Produkte immer noch regelmässig direkt an seine Kundschaft. Nun bietet sich mit dem Hofladen eine weitere Möglichkeit, die Rintelhof-Produkte ohne Zwischenhandel vom Produzenten zu erwerben.

«Die ehrlichste Art, Produkte zu verkaufen»

Laut Dominik Hess hat die Direktvermarktung der Produkte einen grossen Vorteil gegenüber den Grossverteilern: «Wir sind authentisch», so der Landwirt. Vor Ort könne sich die Kundschaft beispielsweise erkundigen, ob und wo Pflanzenschutzmittel beim Anbau verwendet werden. «Die Direktvermarktung ist von mir aus gesehen die ehrlichste Art, Produkte zu verkaufen», sagt Hess.

Bei diesem Ansatz bieten sich auch Vorteile im Kundenkontakt. Die Konsumierenden wüssten zunehmend nicht mehr, was wann Saison habe. Zudem würden sie bei der Fülle an Labels und Produktionsarten den Überblick verlieren. Fragen wie «Warum gibt es jetzt keine Kirschen?» oder «Warum sind die Karotten so klein?» können fortan in einem Gespräch im Hofladen geklärt werden.

Einkaufen im Hofladen mitten auf dem Rintelhof-Betrieb. Bild: Bruno Kissling

Im Gegensatz zum Einkauf bei Grossverteilern kommen bei Hess auch unförmige Produkte in den Verkauf. Der Geschmack sei aber auf jeden Fall gegeben. Was trotzdem übrig bleibt, endet als Tierfutter oder wird in den Kreislauf zurückgegeben.

Der Rintelhof produziert unterschiedlichste saisonale Gemüsesorten für den Direktvertrieb. Das Sortiment ist breit. Aus wirtschaftlichen Gründen und weil der Boden in manchen Fällen ungeeignet ist, wird nicht alles selbst produziert. Der Rintelhof wird nach IP-Standards bewirtschaftet. Teilweise würden einzelne Kulturen überhaupt nicht behandelt. Allein deshalb dürfen sie aber noch nicht als Bioprodukte angeboten werden, da es nicht möglich ist, zwei Labels auf einem Hof zu haben.

Im Hofladen: saisonal und regional

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Anbau von Steinobst. Nebst betreuungsintensiven Niederstamm-Tafelkirschen lassen sich auf dem Hof unter anderem Zwetschgen-, Aprikosen- oder Nektarinenbäume finden. Zusätzlich produziert der Rintelhof Freilandeier und Rindfleisch.

Aus der ökologischen Perspektive sei es in erster Linie nicht entscheidend, ob die Konsumierenden Bio- oder IP-Produkte kaufen. Laut Hess ist es viel wichtiger, ob im Einkaufskorb saisonale und regionale Produkte liegen. Zudem kann sich die Kundschaft vor Ort ein eigenes Bild von der Herstellung machen.

Doch auch ökonomisch bietet der Direktvertrieb Vorteile: «Für den Handel produzieren bedeutet immer knapp an der Rentabilitätsgrenze zu wirtschaften», erklärt Hess. Ergänzend beliefert der Rintelhof auch ein Restaurant und eine Kantine.

Veranstaltungen gegen niedrige Frequenzen

Hess ist sich durchaus bewusst, dass an einem abgelegenen Ort wie dem Rintelhof keine hohen Frequenzen bestehen. «Die Leute müssen zu uns wollen», so der Landwirt. Es hänge aber auch von der Saison ab, ob Personen am Hofladen vorbeikämen.

Der kleine Laden liegt etwas abseits der Hauensteinstrasse in einem Nebengebäude des Bauernhofes. Bild: Bruno Kissling

Samstagnachmittags könne die Kundschaft fortan beim Hofladen verweilen, einen Apéro geniessen und die Kinder spielen lassen. Ausserdem werden verschiedene Veranstaltungen organisiert, wie beispielsweise ein «Tag der offenen Stalltür», ein Setzlingsmarkt oder eine Führung durch die Kirschenanlage.

Ausserdem beobachtet der Landwirt eine Abnahme der Kauflust. Die Kundschaft müsse sich zwischen Ferien und anderen Konkurrenzveranstaltungen entscheiden. «Es läuft viel, fast zu viel, habe ich manchmal das Gefühl», sagt Hess. Mithilfe der Veranstaltungen möchte er mit der Konkurrenz mithalten. Und möglichst viele Personen auf seinem Hof begrüssen.

