Neuer Friedensrichter im Kreis Unterer Hauenstein

Neuer Friedensrichter Lassen Sie sich im Amt von einem Sprichwort leiten? «Die KISS-Methode - Keep it simple, stupid» Karl Zimmermann (70) aus Trimbach ist neuer Friedensrichter für den Kreis Unterer Hauenstein. Vorgenommen hat sich der engagierte «Rankwoger» drei Amtszeiten. Seine Führungserfahrung aus den Berufsjahren für den öffentlichen Verkehr sind ihm dabei das nötige Rüstzeug. Noël Binetti Jetzt kommentieren 28.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lebt gerne im Trimbacher Rankwog-Quartier und engagiert sich für seine Gemeinde: Karl Zimmermann. Der 70-Jährige war einst im Gemeinderat, nun will er Als Friedensrichter bei Streitigkeiten in der Gemeinde schlichten. Bruno Kissling

Nach der Schule wurde Karl Zimmermann als Stationslehrling ausgebildet, auch seine beiden Brüder suchten die berufliche Zukunft bei den SBB und bereits der Vater war Stationsvorstand. Ein späterer Richtungswechsel in die noch junge Informatik brachten Zimmermann neue Perspektiven, dem öffentlichen Verkehr blieb er aber treu, auch nach seiner Zeit bei den SBB.

Heute ist Zimmermann, nach einem kleinen Intermezzo ab 66 als Wagenführer bei der Stanserhornbahn, «bereits zum zweiten Mal» pensioniert. Dieses Jahr wird er 70 Jahre alt, an den endgültigen Ruhestand will er aber nicht denken: Drei Legislaturen hat er sich für sein neustes Amt vorgenommen, dann wäre er 82. «Wenn die Gesundheit mitmacht», schiebt er nach. Zimmermann ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.

Seit Oktober übt Zimmermann im Friedensrichterkreis Unterer Hauenstein eine schlichtende Funktion aus. Sein Zuständigkeitsgebiet umfasst die Gemeinden Trimbach, Hauenstein-Ifenthal, Wisen. Und wenn sich die Winznauer Stimmbevölkerung an der Gemeindeversammlung dafür ausspricht, zählt ab Januar diese vierte Gemeinde zum Kreis.

«Ich möchte mich für die Gemeinde engagieren», erklärt Zimmermann seine Beweggründe zur Kandidatur. «Während sechs Jahren war ich einst im Trimbacher Gemeinderat. Parallel dazu hatte ich auch einige Jahre das Vizepräsidium der Finanzkommission inne.» Heute bezeichnet er diese Ämterkumulation als ungut. «Entstanden ist sie unter dem Druck, dass sich niemand anderes finden liess.

Die Dinge direkt ansprechen, nichts verkomplizieren

Gerade arbeitet sich Zimmermann in seinen ersten Fall ein. «Die Erfahrungswerte meines Vorgängers besagen, dass dieser Friedensrichterkreis jährlich drei bis vier Schlichtungsfälle zu bewältigen hat.» Eine wesentlich grössere Anzahl Bussen wird Zimmermann aber ausstellen müssen: «Zu meinen Aufgaben für die Gemeinde gehört auch das Ermahnen von Sündern im Feuerwehrbereich», womit jene gemeint sind, die der Aufforderung zur Aushebung keine Folge leisten oder unentschuldigt Übungen fernbleiben.

Bussbefehle stellt der Friedensrichter auch an Personen aus, die beim Wegzug aus einer anderen Wohngemeinde Trimbach als Destination definierten – innert gesetzlicher Meldefrist aber nicht auftauchten.

Und wie will Zimmermann seine neue Aufgabe, das Schlichten Seinen Kommunikationsstil fasst er so zusammen:

«Ich spreche die Dinge direkt an und pflege einen zielgerichteten Dialog.»

Dass er viele Jahre als Projektleiter führte, bemerkt sofort, wer mit ihm spricht. Und auch sein einstiger Beamtenstatus bleibt im Gespräch nicht unbemerkt. Als solcher gefühlt habe er sich jedoch nie. Der Mann kennt sich aus in den Abläufen, wie sie innerhalb der Verwaltung und auch in einem Grossbetrieb wie den SBB herrschen.

Als die IT noch EDV hiess und mit Lochkarten funktionierte

«Alles Blaue wie Billettautomaten und Kundeninformation zwischen Basel und Chiasso war meine Domäne», umschreibt er seine früheren Aufgaben bei der Eisenbahn. Ab 1999 war er dann Administrativ- und Informatikleiter bei den Verteilschlüsseln wie für GA- und Halbtaxabo, mit über 300 beteiligten Transportunternehmungen. «Ein Ausnahmejob», sagt er. Dass ein Sitzungsteilnehmer einmal seine Gesprächs- und Verhandlungsweise als hart aber fair charakterisierte, habe in gefreut.

Seine Wohnorte Olten und wenig später Trimbach haben Zimmermanns Laufbahn im Bahnbetrieb, später in der Direktion der SBB und schliesslich beim Verband Öffentlicher Verkehr, geprägt.

Und auch die technischen Umbrüche dieser Zeit gingen nicht spurlos an in vorbei. Als IT noch EDV hiess und Lochkarten mit nur einem BIT und Speicherplatz für acht Buchstaben zum gängigen Equipment gehörten, hat sich Zimmermann darin geübt, wichtige Infos in maximal acht Lettern wiederzugeben. Sogar Kurse habe er darin belegt. Und so überrascht es nicht, als er auf die Frage, ob er sich bei seinem neuen Amt von einem Sprichwort leiten lasse, eine Abkürzung heranzieht: «Einen Spruch? KISS – Keep it simple, stupid», sagt er und lacht. Diese international anerkannte Methode habe ihn stets begleitet, «ich will die Dinge nicht verkomplizieren».

Nach Streit soll Zusammenleben wieder möglich sein

Bei künftigen, in einem Friedensrichterkreis möglichen Auseinandersetzungen, beispielsweise unter Stockwerkeigentümern, will Zimmermann nüchtern vermitteln. «Es geht darum, beide Seiten anzuhören und Gerüchte vom Wesentlichen zu trennen.» Da komme ihm sein Auslegevermögen zugute. «Frieden auf ewig gibt es nicht», meint er, gefragt, was Frieden überhaupt sei. «Dieser Zustand muss immer wieder neu verhandelt werden, im Grossen wie im Kleinen.»

Karl Zimmermann, zuhause im Rankwogquartier. Bruno Kissling

Eine einseitige Sicht von Frieden sei der sogenannte Römische:

«Wenn es wie in einer Arena nur einen Sieger gibt, welcher damit seine Forderung als erfüllt betrachtet, bleibt stets eine Verliererseite übrig.»

Das könne es nicht sein. «Betroffenen möchte ich klar machen, dass nach einem Vergleich ein Zusammenleben möglich sein muss. Sei es im gemeinsamen Haus oder im gleichen Dorf.» Werden ihn die Leute von der Gemeinde als Schlichter respektieren? «Sie müssen nicht meine Person anerkennen, sondern das Amt.»

Für seine Dienste erhält Zimmermann von der Gemeinde jährlich eine geringe Pauschalentschädigung. Rat in Detailfragen will er sich bei seinem langjährigen Vorgänger holen. Alljährlich organisiert zudem die Solothurner Gerichtsverwaltung eine Zusammenkunft für alle Friedensrichterinnen und Friedensrichter, wo man sich austauscht. Und worum dreht sich sein erster Fall? «Das darf ich nicht sagen. Aber aus dem Aktenstudium weiss ich, dass das eigentliche Problem oft gar nicht in einer Klageschrift erwähnt wird. Sondern dass es zwischen den Zeilen und damit auf der menschlichen Ebene liegt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen