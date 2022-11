Trimbach: Neuer Co-Schulleiter gefunden

Ab Februar wird Michael Huehnert-Klinge neuer Co-Schulleiter an den Schulen Trimbach. Der 58-Jährige wuchs in Bochum (D) auf und studierte Sozialarbeit. Er absolvierte die Ausbildung zum Lehrer an der Waldorfschule und ist seit 1991 als Lehrer tätig. 2001 zog er in die Schweiz und arbeitete an den Steinerschulen Aesch und Basel, später an der Primarschule Pratteln. 2019 erwarb er das Lehrerdiplom für Primarklassen an der FHNW und schloss die Ausbildung zum Schulleiter EDK ab. Ab 2018 war Klinge Rektor der Primarschule Ziefen und restrukturierte den Schulbetrieb. 2020 wurde er Schulleiter in Basel-Stadt und baute die Primarstufe Rittergasse auf.