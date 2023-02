Wegzug von Wernli: Nisera Karadzic arbeitet jetzt in Malters

Neuer Arbeitsort Nach Wegzug von Wernli: «Trimbach war mein zweites Zuhause – ich habe 30 Jahre in dieser Fabrikhalle gearbeitet» Nisera Karadzic arbeitet seit fast 32 Jahren für die Firma Wernli. Seit der endgültigen Schliessung der Biskuitfabrik in Trimbach im letzten Jahr nimmt sie den deutlich längeren Arbeitsweg ins luzernische Malters auf sich – auch, weil der Arbeitgeber hinter ihr steht. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 06.02.2023, 12.00 Uhr

Nisera Karadzic vor der ehemaligen Biskuitfabrik in Trimbach. Fabio Baranzini

Wenn Nisera Karadzic Frühschicht hat, dann klingelt ihr Wecker bereits um 2.30 Uhr. Eine halbe Stunde später muss sie spätestens losfahren, wenn sie von ihrem Wohnort Oftringen pünktlich in Malters sein will, wo sie um 4 Uhr mit der Arbeit beginnt. Seit November 2021 ist Oftringen–Malters ihr täglicher Arbeitsweg. 51 Kilometer, rund 40 Fahrminuten. Das ist viermal länger als zuvor. Damals musste sie lediglich zehn Minuten von Oftringen nach Trimbach zur Arbeit fahren.

Der längere Arbeitsweg ist jedoch nicht der einzige Unterschied im Arbeitsalltag von Nisera Karadzic. Die 51-Jährige, die im Alter von 17 Jahren aus Montenegro in die Schweiz gekommen ist, arbeitet seit fast 32 Jahren für die Firma Wernli, die längst vollständig im Unternehmen Hug Familie integriert ist.

«Ich habe während meiner gesamten Zeit in der Schweiz nie für eine andere Firma gearbeitet», sagt Karadzic stolz. Angefangen hat sie als einfache Betriebsmitarbeiterin in der Produktion. Später wurde sie zur Maschinenführerin befördert und heute arbeitet sie als Anlage- und Teamleiterin. Dabei führt sie ein Team von zwei bis drei Personen und ist jeweils für eine Produktionslinie in der neuen Biskuitfabrik verantwortlich.

Nicht gleich wie in Trimbach

Nisera Karadzic mag ihre Arbeit. Und sie mag ihren Arbeitgeber. «Sie haben mich immer unterstützt. Als ich wegen meiner drei Kinder nur noch Teilzeit arbeiten wollte, haben sie mir das ermöglicht. Als meine Mutter krank war und ich mehrmals nach Montenegro reisen musste, haben sie mir auch das ermöglicht. Es ist schön, zu wissen, dass sie hinter mir stehen», sagt sie. Das sei mit ein Grund, weshalb sie den Wechsel des Arbeitsorts von Trimbach nach Malters mitgemacht habe.

Verpackte Wernli-Choco-Petit-Beurre-Kekse werden in Trimbach in der Produktionsstrasse auf einem Förderband befördert. Gaetan Bally (2019)

Denn gefallen hat es ihr in Trimbach deutlich besser. «Trimbach war mein zweites Zuhause. Ich habe 30 Jahre in dieser Fabrikhalle gearbeitet. In Malters sind es zwar immer noch dieselben Maschinen und dieselbe Arbeit. Trotzdem ist es anders», erzählt Karadzic. Sie vermisst auch ihre Kolleginnen und Kollegen. «Es gab viele Wechsel und es wird jetzt auch noch mehr Wechsel geben, wenn die zweijährige Übergangszeit vorbei ist», sagt Karadzic.

Viel investiert und früh kommuniziert

Alle Mitarbeitenden des Standorts Trimbach hatten die Möglichkeit, bei Hug in Malters zu arbeiten. Knapp die Hälfte der insgesamt 120 Mitarbeitenden ist nach wie vor bei der Firma. Es wurde einiges investiert, damit möglichst viele Mitarbeitende den Standortwechsel mitmachen. «Wir haben die Mitarbeitenden bereits 2017 über unsere Pläne informiert, haben viele Einzel- und Gruppengespräche geführt und gemeinsam mit ihnen die Möglichkeiten geprüft», sagt Marianne Wüthrich Gross, Co-Geschäftsführerin des Unternehmens.

Fassade der neuen Wernli-Fabrik in Malters. zvg

Zudem gab es Treuezahlungen für diejenigen Mitarbeitenden, die den Wechsel mitgemacht haben. Wer in die Nähe von Malters zog, um bei der Firma zu bleiben, erhielt eine Zügelprämie. Die anderen bekamen Wegpauschalen.

Zudem hat die Firma Hug auch einen Shuttlebus organisiert, der jeden Tag zweimal zwischen Trimbach und Malters pendelte – einmal für die Früh- und einmal für die Spätschicht. Ende Februar wird dessen Betrieb nun eingestellt. Die Übergangszeit ist endgültig vorbei. Dann müssen die 15 bis 20 Mitarbeitenden, die den Shuttleservice jeweils in Anspruch genommen haben, wieder selbstständig anreisen.

Das Pensum reduziert

Nisera Karadzic hat den Shuttle nie genutzt. Mit dem eigenen Auto sei sie flexibler, sagt sie, die Anfang 2022 ihr Pensum von 100 auf 60 Prozent reduziert hat. Seither arbeitet sie nur noch von Dienstag bis Donnerstag. «Jetzt bin ich viel entspannter und habe mehr Zeit für mich und meine Familie», sagt sie.

Langweilig wird ihr deswegen aber nicht. Einen Nachmittag pro Woche hütet sie ihre beiden Enkelkinder. Den Rest der Zeit nutzt sie zum Lesen und Kochen sowie für Spaziergänge mit ihrer älteren Schwester. «Für mich war klar, dass ich ab 50 nicht mehr 100 Prozent arbeiten möchte. Das hat mir die Firma Hug zum Glück ermöglicht.»

Dank ihres reduzierten Arbeitspensums ist Nisera Karadzic mit ihrer neuen Arbeitssituation zufrieden. Auch wenn sie nicht mehr in ihrem «zweiten Zuhause» arbeiten kann. Sollte sie aber dereinst doch einen neuen Job suchen, dann ausschliesslich wegen der Arbeitszeiten und des langen Arbeitswegs. «Alles andere ist super», sagt sie.

