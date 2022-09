Trimbach: Neuer Pavillon für die Schule kostet 500'000 Franken

Neue Zimmer Der Schulraum wird knapp – jetzt soll ein Pavillon für 500'000 Franken den Platzmangel in Trimbach beheben Derzeit sind alle zehn Klassenzimmer des Schulhauses Gerbrunnen besetzt. Ein Pavillon soll nun mehr Platz für Schülerinnen und Schüler schaffen – dieser ist zehn Jahre alt. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 20.09.2022, 14.00 Uhr

Das Schulhaus Gerbrunnen ist voll: Alle zehn Oberstufenklassenzimmer sind belegt. Bruno Kissling (Archiv)

Die Zahlen der Schülerinnen und Schüler boomen – auch in Trimbach. Der Schulraum wird entsprechend knapp. Deshalb soll ein Pavillon beim Schulhaus Gerbrunnen die Situation an den drei Schulstandorten in Trimbach entschärfen. Derzeit liegt ein entsprechendes Baugesuch bei der Gemeindeverwaltung in Trimbach auf.