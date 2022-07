Kienberg: Genossenschaft will möglichst lokales Geld finden

Neue Wohnungen Genossenschaftsprojekt bei Ex-Asylheim: Noch ist die Bau-Kasse in Kienberg jedoch spärlich gefüllt Die 500-Seelen-Gemeinde will verhindern, dass sie kleiner wird. Darum will eine frisch gegründete Baugenossenschaft in der ehemaligen Asylunterkunft Wohnungen bauen. Das Gebäude gehört der Einwohnergemeinde – ihr fehlt aber das Geld für das Projekt. Franziska Roth Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Das alte Bauernhaus an der Hübelistrasse 26 steht seit Jahren leer. (Archivbild) zvg

Schon lange belastet das leerstehende Bauernhaus an der Hübelistrasse 26 die Gemeindekasse. Das Gebäude gehört der Gemeinde und zerfällt immer mehr. Von 2015 bis 2017 wurde es an die Sozialregion Unteres Niederamt vermietet und diente als Asylheim. Seither steht es wieder leer. Kurzzeitig zog die Gemeindeverwaltung ein, da das Schul- und Gemeindehaus saniert wurde. Danach stellte sich die Frage, was man mit der Liegenschaft anstellen soll.

Im Frühling 2020 wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, welche sich mit der künftigen Nutzung des Gebäudes auseinandersetzte. Diese erachtete einen Genossenschaftsbau als die beste Lösung. Es sollen Wohnungen und somit Mehrwert für die Gemeinde entstehen.

Baugenossenschaft Ende Juni gegründet

Seit Oktober letzten Jahres ist klar, wer im Vorstand der Baugenossenschaft Kienberg mitarbeiten wird. Dieser löste die bisherige Arbeitsgruppe ab. Er setzt sich aus Einwohnerinnen und Einwohner von Kienberg zusammen. Ruedi Bienz ist Präsident des Vorstandes. Er sagt:

Ruedi Bienz ist der Präsident vom Vorstand der Baugenossenschaft. zvg

«Um eine Genossenschaft zu gründen braucht es sieben Personen. Mittlerweile sind wir acht Gründungsmitglieder.»

Am 23. Juni wurde die Baugenossenschaft nun gegründet und ein Infoabend für die Bevölkerung veranstaltet. Das Ziel: Investoren für das Bauprojekt finden. «Etwas mehr als die Hälfte des benötigten Eigenkapitals haben wir bereits zusammen», so Bienz.

Nun gelte es «Klinken zu putzen»

Dieses setzt sich zum grössten Teil aus Anteilsscheinen von Privatpersonen zusammen. Auch die römisch-katholische Kirchgemeinde sowie die reformiere Kirchgemeinde beteiligen sich, die Einwohnergemeinde gewährt ein Darlehen. Damit fehlen jetzt noch knapp 250'000 Franken, um das drei Millionen schwere Bauprojekt in Gang zu bringen. «Nun gilt es Klinken zu putzen», fügt Bienz an.

Will heissen: weitere Einwohnerinnen und Einwohner Kienbergs für die Mitfinanzierung gewinnen. Denn das Bauprojekt soll möglichst ohne auswärtige Investorinnen und Investoren umgesetzt werden und damit ein eigenes Projekt für Kienberg werden. «Deshalb gehen wir noch einmal die gesamte Bevölkerung und auch Stiftungen an», so Bienz.

Denn die Gemeinde könne das Bauprojekt nicht alleine stemmen, die Sanierung des Schul- und Gemeindehauses habe bereits viel finanzielle Ressourcen beansprucht. Die Gemeinde bleibt aber Eigentümerin des Landes, dafür wird die Genossenschaft jährlich einen Zins bezahlen.

Das Bauprojekt soll den Bedürfnissen der Einwohnenden gerecht werden

Der Genossenschaftsbau soll in erster Linie der Kienberger Bevölkerung zugutekommen. Deshalb soll eine Umfrage in der Gemeinde gemacht werden, um die Bedürfnisse der Kienbergerinnen und Kienberger in die Planung einzubeziehen. Dies soll nicht zuletzt verhindern, dass Kienberg immer kleiner wird.

«Die neuen Wohnungen bieten Wohnraum für junge Kienbergerinnen und Kienberger, die von Zuhause ausziehen wollen. Dieser fehlt derzeit, was viele von ihnen zum Wegzug bewegt. Auch ältere Personen, die das eigene Haus nicht mehr bewirtschaften wollen, könnten in den Genossenschaftswohnungen ein neues Zuhause finden. Ihre leerstehenden Häuser wiederum schaffen Platz für Familien», so Bienz.

Der Spatenstich soll im Frühling 2023 erfolgen

Die aktuellen Pläne sehen jeweils zwei 2,5-Zimmerwohnungen, 3,5-Zimmerwohnungen und 4,5-Zimmerwohnungen vor. Entworfen hat sie die Firma Aarplan Architekten AG aus Solothurn. Der Heimatschutz und die Baukommission wurden in die Planung miteinbezogen.

Die aktuellen Pläne der Genossenschaftswohnungen erstellt von der Firma Aarplan Architekten AG aus Solothurn. Aarplan Architekten AG

Nun soll es vorangehen: «Schön wäre es, wenn wir im Frühling 2023 den Spatenstich machen können», so Bienz. Allerdings erschwerten die unsichere Lage bei den Hypothekarzinsen sowie die Lieferschwierigkeiten und die steigenden Preise bei den Baumaterialien eine sichere Planung.

