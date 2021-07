Neue Versammlungshalle Mit Zwei Jahren Verspätung: Jetzt wird neben dem Tempel in Gretzenbach gebaut Weil das Geld gefehlt hat, musste das Neubauprojekt beim buddhistischen Tempel in Gretzenbach angepasst werden. Anfang 2023 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Fabio Baranzini 09.07.2021, 05.00 Uhr

Beat Engelhardt leitet das Neubauprojekt seit 2019. Fabio Baranzini

Mitte März sind die Bagger aufgefahren auf der Wiese neben dem buddhistischen Tempel in Gretzenbach. Hier soll in naher Zukunft eine Versammlungshalle mit Tiefgarage entstehen. Der Aushub ist bereits abgeschlossen. Auch die nötigen Erschliessungsleitungen sind verlegt. Aktuell wird an den Bodenplatten der Tiefgarage gearbeitet, die später einmal Platz bieten wird für 76 Fahrzeuge.

Eigentlich hätten die Bauarbeiten schon viel früher beginnen sollen. Ursprünglich geplant war der Baubeginn nämlich bereits im Frühjahr 2019. Doch es kam zu Verzögerungen. Der Hauptgrund: das fehlende Geld.

«Das geplante Neubauprojekt sah eine Versammlungshalle und ein Schulungsgebäude vor»,

erklärt Beat Engelhardt, der seit Anfang 2019 als Projektleiter für das Neubauprojekt zuständig ist. Kostenpunkt: 19 Millionen. Zuviel für das Budget der «Somdetyas Stiftung für Wat Srinagarindravararam», welche die Tempelerweiterung finanziert.

So soll es Werden: die Visualisierung der neuen Versammlungshalle. zvg. Tu Wat Thai Gmbh

Kosten fast halbiert

«Wir mussten das Projekt verkleinern. Deshalb haben wir uns in Absprache mit der Gemeinde entschieden, in einem ersten Schritt lediglich die Versammlungshalle zu bauen und das Schulungsgebäude erst später in Angriff zu nehmen», erklärt Engelhardt, der auch Mitglied des Stiftungsrats ist. Zudem wurde die Dachkonstruktion der Versammlungshalle vereinfacht und die Haustechnik redimensioniert. So wurde ein neues Bauprojekt erarbeitet – immer unter Einhaltung des von der Gemeinde und dem Kanton bewilligten Gestaltungsplans. «So konnten wir die Kosten für die Versammlungshalle auf maximal 8,15 Millionen senken», erklärt Engelhardt.

Noch ist die Finanzierung aber nicht vollumfänglich gedeckt. «Mit den aktuellen Mitteln können wir die Versammlungshalle und die Tiefgarage bis zum Edelrohbau fertigstellen», erklärt Beat Engelhardt. Und:

«Das heisst, wir benötigen noch Geld für die Innenausstattung, das Mobiliar, den Schmuck, die Verzierungen und die Umgebungsarbeiten.»

Lange passierte nichts: Nun geht es vorwärts auf der Baustelle in Gretzenbach. Fabio Baranzini

Darum braucht es die neue Versammlungshalle Praktisch jeden Sonntag werden im buddhistischen Tempel in Gretzenbach religiöse Veranstaltungen und Zeremonien gefeiert. Daran nehmen jeweils zwischen 200 und 500 Personen teil. Zusätzlich finden jährlich drei bis vier grosse Feste mit mehr als 1'000 Personen statt. Dafür bieten die Räumlichkeiten im bestehenden Tempel nicht annähernd genügend Platz. Deshalb wurde auf der Wiese, wo jetzt die Versammlungshalle gebaut wird, jeweils ein grosses Festzelt mit dazugehöriger Eventtechnik aufgebaut. «Das ging ganz schön ins Geld. Deshalb ist der Bau einer Versammlungshalle seit vielen Jahren ein Thema», erklärt Beat Engelhardt. Die neue Halle bietet je nach Bestuhlung Platz für 1'200 Personen, verfügt über eine Bühne mit moderner Eventtechnik, sowie eine Empore, Garderoben, Toiletten und zwei Lagerräumen, wo bei Bedarf eine Küche eingebaut werden könnte. Es ist vorgesehen, die Halle auch an externe Nutzer zu vermieten. (fba)

Weitere Spenden sind nötig

Dieses fehlende Geld soll – genau wie das gesamte Neubauprojekt – hauptsächlich mit privaten Spenden aus der buddhistischen Gemeinde gedeckt werden. Diese zählt über 3'000 Familien als aktive Mitglieder. Zusätzlich wird der Tempel regelmässig von Gästen aus ganz Europa besucht, denn im grösseren Umkreis gibt es keinen vergleichbaren buddhistischen Tempel wie jener in Gretzenbach. «Wir sind zuversichtlich, dass wir die restlichen Gelder zusammenbringen werden. Wir weisen an allen unseren Festen auf dieses Projekt hin und sind auch auf Social Media aktiv», sagt Engelhardt.

Zudem haben die Verantwortlichen auch noch ein wenig Zeit, bis der letzte Teil der Finanzierung eingesetzt werden muss. Denn der Zeitplan sieht vor, dass die Rohbauarbeiten für die Tiefgarage und die zweistöckige Versammlungshalle, die für 1'200 Personen Platz bietet, im Februar 2022 abgeschlossen werden.

Im Sommer 2022 soll dann der Edelrohbau fertig sein und zu Beginn des Jahres 2023 sollte – wenn alles nach Plan läuft – die Eröffnung der neuen Versammlungshalle auf dem Programm stehen.

Hinweis: Den Fortschritt des Baus der Versammlungshalle kann man via Webcam verfolgen.