Das sagt eine türkische Familie zur Integration in Dulliken

Neue Heimat So finden Zugezogene ihren Platz im Niederamt: Seit fünf Jahren läuft das Projekt «start.integration» Eine türkische Familie und vier Gemeinden erzählen, wie es um das Integrationsprojekt «start.integration» in der Region Olten-Gösgen steht. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor dem eigenen Heim: Mutter Müge, Bébé Ismail Kayra, Vater Cuma und Tochter Rüya Mese haben sich in Dulliken ein Leben aufgebaut. Bruno Kissling

Die Integration ist im Kanton Solothurn Aufgabe der Gemeinden. Dazu wurde das Projekt «start.integration» lanciert, in Pilotgemeinden getestet und vor genau fünf Jahren durch den Regierungsrat kantonsweit eingeführt.

Seither werden Erstinformationsgespräche bei Neuzuzügerinnen und Neuzuzügern aus dem Ausland nicht mehr vom Amt für soziale Sicherheit, sondern von Integrationsbeauftragten der einzelnen Gemeinden durchgeführt. Diese Zeitung hat sich bei vier Gemeinden über den Stand des Projekts im Niederamt erkundigt und mit einer migrierten Familie über ihre Erfahrungen gesprochen.

«Ausgesprochen glücklich» in Dulliken zuhause

Eine Familie, die von den Integrationsangeboten von «start.integration» Gebrauch macht, ist die Familie Mese. Müge und Cuma Mese leben erst seit Kurzem in ihrem Einfamilienhaus in Dulliken. Cuma Mese begrüsst an der Tür, auf dem Arm trägt er seine jüngere Tochter. Er führt ins Wohnzimmer. Die ältere Tochter spielt sorglos auf dem glänzend grauen Parkett, während Müge Mese auf sie aufpasst. Vater Cuma erklärt:

«Den Boden habe ich selbst eingebaut, Platte für Platte.»

Tagsüber arbeitet der 36-Jährige im Kantonsspital Aarau als Küchenhilfe und am Abend werkelt er mit Leidenschaft am frisch erworbenen Einfamilienhaus herum – teilweise bis spät in die Nacht, wie Mese sagt. «Noch vor ein paar Wochen war hier eine Baustelle», erklärt er. In der Türkei erwarb er das Schreinerdiplom und war auch im Fensterbau tätig. Die Türkei habe er vor 17 Jahren verlassen. Aus politischen Gründen, wie er sagt. Mese ergänzt:

«Und in der Hoffnung, in der Schweiz ein freieres Leben führen zu können.»

Seine Frau tat es ihm vor sechs Jahren gleich, als die beiden geheiratet haben. Auch sie arbeitet im Kantonsspital Aarau, als Produktionshilfe.

Dulliken ist die fünfte Schweizer Gemeinde, in der Cuma Mese lebt. Hier seien er und seine Familie «ausgesprochen glücklich», wie er sagt. Das Projekt «start.integration» habe ihnen geholfen, sich im Dorf zu vernetzen und Deutsch zu lernen. In den anderen Gemeinden habe sich Mese nie wirklich zuhause gefühlt:

«Ich kam mir vor wie ein Aussenseiter.»

Cuma Mese erzählt, er habe beim Erstgespräch eine Mappe erhalten, in der anhand von einzelnen Unterlagen das gesellschaftliche Leben, die Berufswelt, sowie die Gesetzeslage in der Schweiz erklärt wird. «Zudem werden in der Mappe auch Vereine vorgeschlagen, für die man sich nach Belieben anmelden kann.» Im Sommer habe Mese an einem Schnuppertag eines solchen Vereins teilgenommen. An den Namen des Vereins könne er sich nicht mehr erinnern, gibt er lachend zu.

An diesem Tag habe er auch den Gemeindepräsidenten Walter Rhiner kennen gelernt. Besonders das Sprachcafé, welches jeden Abend des ersten Mittwochs im Monat stattfindet, empfindet Cuma Mese als «grosse Hilfe». Es tue gut, sich mit Einheimischen und Zugezogenen zu vernetzen und gemeinsam Deutsch zu lernen.

Gemeinden leben Integration unterschiedlich

Das Sprachcafé in Dulliken steht aber auch den anderen Gemeinden offen. «So können beispielsweise auch Zugezogene, in Däniken lebende Personen am Sprachcafé teilnehmen», erklärt die Integrationsbeauftragte Dullikens, Susanne Häfliger-Aeschbach. Dies werde von Seiten der Gemeinde Däniken sehr geschätzt.

In Däniken legt der Gemeinderat den Fokus bei der Integration auf zugezogene, fremdsprachige Familien mit Kindern. Gemäss Häfliger-Aeschbach sei in Däniken spürbar, dass seit der Lancierung von «start.integration» eine Vernetzung zwischen den Regelstrukturen wie der Schule, Vereine oder Amtsstellen stattfindet. Häfliger-Aeschbach sagt:

«Damit soll eine bessere Grundlage für die Integration der ausländischen Wohnbevölkerung geschaffen werden.»

Zugezogenen das Leben in der Schweiz näherbringen

Dritthöchsten Anteil an ausländischen Einwohnenden im Niederamt hat Schönenwerd. Gemeindeschreiberin und Integrationsbeauftragte Mirela Cosic erklärt auf Anfrage, dass nebst den Erstgesprächen auch verschiedene Zusammenkünfte stattfänden. In denen seien nebst den Zuzügerinnen und Zuzügern auch Gemeinderäte eingeladen. «Die zu uns Gezogenen stellen sich und ihr Herkunftsland in deutscher Sprache vor», so Cosic.

Und in Trimbach war die Integration bereits vor «start.integration» ein wichtiges Thema, jedoch mit keinem Auftrag verbunden. «Die Integrationsarbeit war weitgehend Freiwilligenarbeit von engagierten Personen und Vereinen, welche seitens der Gemeinde ideell und zum Teil auch finanziell unterstützt wurden», erklärt Gemeindepräsident Martin Bühler auf Anfrage. Zudem unternehme Trimbach grosse Anstrengungen, wenn es um das Lernen und Fördern der deutschen Sprache geht.

Auch Gemeindepräsident von Trimbach, Martin Bühler, legt viel Wert auf Integration. Bruno Kissling

Bühler erklärt:

«Um das Sozialwesen zu entlasten und das Entstehen von Parallelgesellschaften zu verhindern, braucht es die Förderung des Spracherwerbs.»

Auf die Frage, wie die Bevölkerung Trimbachs zum Projekt stehe, erklärt Bühler, dass das «Fremde» stets eine Herausforderung für das «Bestehende» darstelle. Fremdes könne besonders attraktiv, aber auch besonders bedrohlich sein – für Zuzügerinnen und Zuzüger, wie auch für Einheimische. «Integration heisst, den Zugezogenen zu erklären, wie die Schweiz als Gesellschaft funktioniert, damit sie ein Teil davon werden können», sagt Bühler.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen