Lostorf: Musiker Heini Meier nimmt CD mit Polka-Stücken auf

Neue CD Heini Meier aus Lostorf hat im Tonstudio Polka-Lieder eingespielt: «Jetzt versende ich Briefe mit Bestelltalons» Auch im Handel ist die neue CD erhältlich, auf der Heini Meier böhmisch-mährische Melodien verewigt hat. Die positive Resonanz auf sein erstes Werk veranlasste ihn dazu, erneut mit Philipp Mettler Musik zu machen. 16.12.2022, 05.00 Uhr

Im Garten von Schloss Wartenfels: Trompeter Heini Meier aus Lostorf. (Archivbild) Bruno Kissling

Der Niederämter Trompeter Heini Meier produzierte gemeinsam mit Musiker Philipp Mettler bereits vor zwei Jahren eine erste CD mit dem Namen «Heimatklänge». Darauf enthalten: ausschliesslich einheimische und volkstümliche Kompositionen. «Die vielen positiven Rückmeldungen auf diesen Tonträger gaben den Ansporn, ein weiteres Projekt in Angriff zu nehmen», lässt sich Meier nun in einer Mitteilung zitieren.

Heini Meier mit Trompete bei ihm zu Hause in Lostorf. (Archivbild) Bruno Kissling

Für die neue CD wurden vorwiegend böhmisch-mährische Polka-Kompositionen eingespielt. Das neue Werk mit dem Namen «Polka-Perlen» beinhaltet 15 Melodien.

Das Stück Nummer zehn als Hörprobe: «Haderlumpen». zvg

Am Telefon erklärt Musiker Meier, dessen Karriere bereits mit acht Jahren in der Jugendmusik ihren Lauf nahm: «Schon bei der ersten CD habe ich die Adressen von Interessierten gesammelt. Dann habe ich Briefe verschickt und Bestelltalons beigelegt. Jetzt werde ich das wieder so machen.» Doch auch neue Personen können zu Fans werden: «Die neue CD ist nun auch im Handel erhältlich. Das Tonstudio vermittelte eine Firma, welche die Vermarktung dafür übernimmt», erzählt Meier. (otr)