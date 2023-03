Region Olten Tourismus: Präsidiums-Kandidatin stellt Ideen vor

Neubesetzung Kandidatin für das Präsidium von Region Olten Tourismus: «Mehr Freizeittourismus könnte mehr Fachkräfte anziehen» Adriana Marti-Gubler tritt Ende März die Wahl zur Präsidentin des Vereins Region Olten Tourismus an. Dessen Vorstand empfiehlt sie als Einerticket. Im Interview spricht die Gemeindepräsidentin von Kienberg über ihre Ambitionen. Interview: Franz Beidler Jetzt kommentieren 06.03.2023, 05.00 Uhr

Adriana Marti-Gubler, Gemeindepräsidentin von Kienberg, will Präsidentin des Vereins Region Olten Tourismus werden. Oliver Menge

Die diplomierte Eventmanagerin ist seit 2017 Gemeindepräsidentin von Kienberg. Ausserdem ist Adriana Marti-Gubler Vizepräsidentin der FDP Olten-Gösgen und Nationalratskandidatin. Zuvor arbeitete sie unter anderem mehrere Jahre in der Kommunikation und später als Projektleiterin Neue Regionalpolitik bei der Standortförderung des Kantons Solothurn. Wir erreichen sie per Telefon, als sie nach Härkingen an eine Strategiesitzung von Olten Tourismus unterwegs ist. Der Verein hat sie dazu eingeladen.

Wie kam es zu Ihrer Kandidatur als Präsidentin des Vereins Region Olten Tourismus?

Adriana Marti-Gubler: Denny Sonderegger (aktueller Präsident von Olten Tourismus, der Ende März zurücktreten wird, Anm. d. Red.) machte mich auf die öffentliche Ausschreibung dieses Amtes aufmerksam.

Wie war Ihre erste Reaktion darauf?

Sehr positiv. Tourismus interessierte mich schon immer, deshalb schätzte ich auch die Arbeit bei der Standortförderung. Mit dem Amt könnte ich in diesem Bereich tätig bleiben – und vielleicht sogar einen Fussabdruck in die Region Olten setzen.

Was reizt Sie denn am Tourismus?

Tourismus beinhaltet für mich die schönen Dinge: Berge, Seen, Meer, Strand, Freizeitaktivitäten, Kultur – eigentlich all das, was Spass macht. Zudem ist Tourismus eine Vermarktungsaufgabe – ein weiterer Bereich, der mich interessiert.

Sie überlegten also nicht lange, ob Sie diese Aufgabe übernehmen wollen?

Mein Bauchgefühl sagte schnell zu. Der Kopf musste noch kurz überlegen, ob ich das zeitlich stemmen könne. Schliesslich haben mein Ehemann und ich einen 15-monatigen Sohn. Deshalb nahm ich mir ein paar Tage Bedenkzeit. Aber dass ich diese Herausforderung gerne angehen würde, war von Beginn weg klar.

Auf welche neuen Aufgaben freuen Sie sich?

Tourismus in der Region Olten ist sehr interessant, weil es keine klassische Feriendestination wie Davos oder Locarno ist, sondern bedeutend im Bereich des Seminartourismus. Das erfordert spezielle strategische Überlegungen und Marketingmassnahmen sowie kluge Angebote. Weiter freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle: Ich kenne Stefan Ulrich (Geschäftsführer von Olten Tourismus, Anm. d. Red.) von meiner Arbeit bei der Standortförderung. Aber auch auf die Arbeit im Vorstand mit Menschen, mit denen ich noch nie zusammengearbeitet habe. Das erweitert den Horizont.

Warum sind Sie geeignet für dieses Amt?

(Lacht.) Das ist eine gute Frage. Ich bringe Erfahrungen mit aus der Standortförderung und kann auf ein gutes Netzwerk in Wirtschaft, Politik und Verwaltung zurückgreifen. Als Gemeindepräsidentin weiss ich, was die Gemeinden der Region bewegt. Und zu guter Letzt habe ich auch einfach grosse Lust, an der Gestaltung der Tourismusregion Olten mitzuwirken.

Inwiefern wird Ihre Erfahrung aus der Standortförderung wertvoll sein für die neuen Aufgaben?

Ich kenne die Fragen der Standortförderung: Wie hält man einen Standort attraktiv? Wie entwickelt man ihn weiter? Wie vermarktet man ihn? Diese Fragen gelten auch für die Tourismusregion.

Sie sind Gemeindepräsidentin von Kienberg, Vizepräsidentin der FDP Olten-Gösgen, kandidieren für den Nationalrat, und nun auch als Präsidentin von Olten Tourismus. Sammeln Sie Posten?

(Lacht.) Nein, definitiv nicht. Gemeindepräsidentin bin ich ja schon seit 2017, das macht mir noch immer sehr viel Spass. Das Amt als Präsidentin von Region Olten Tourismus reizt mich thematisch. Deshalb kandidiere ich. Ich fände es nicht richtig, das Amt nur anzustreben, um es im Lebenslauf aufführen zu können. Wenn ich etwas mache, dann möchte ich auch Zeit investieren und gute Arbeit leisten.

Sie wohnen in Kienberg, einem der abgelegensten und bevölkerungsmässig kleinsten Gemeinden des Vereins. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil?

Weder noch. Wichtig ist, dass ich aus der Region Olten komme, hier vernetzt bin und die Vorteile der Region gut kenne. Ich habe mehrere Jahre in Olten gewohnt und gearbeitet. Meine Herkunft spielt keine Rolle.

Was wäre Ihre erste Amtshandlung, wenn Sie gewählt werden?

Da möchte ich zuerst einmal den Vorstand und die bisherige Arbeit gut kennen lernen. Gleich eine grosse Veränderung anzureissen, ist nicht meine Art. Ich würde versuchen, alles, was funktioniert, weiterzuführen.

Ist Ihnen als Kommunikationsprofi die Website von Olten Tourismus nicht ein Dorn im Auge?

Es ist noch zu früh, um in Details einzusteigen. Zentral wird sein, die Strategie weiterzuentwickeln. Und da kann es sein, dass die Website eine Massnahme von vielen ist.

Welche Aufgaben bereiten Ihnen Bauchschmerzen?

Da ich noch nicht wirklichen Einblick hatte, kann ich dazu nichts sagen. Aber grundsätzlich sehe ich das Amt als eine grosse Herausforderung und habe viel Respekt davor. Auch weil Denny Sonderegger einen ausgezeichneten Job gemacht hat und grosse Fussstapfen hinterlässt.

In welchem Bereich sehen Sie das grösste touristische Potenzial für die Region?

Es war schon immer der Seminartourismus, in dem Olten stark ist. Das wird sich nicht ändern. Ich würde aber gerne den Freizeittourismus weiter fördern, hier gibt es noch Potenzial. Mit mehr Freizeittourismus könnte die Region im besten Fall auch mehr Fachkräfte anziehen. Davon würde auch die Wirtschaft profitieren. Das ist eine Herzensangelegenheit von mir, die ich aus der Standortförderung mitgenommen habe.

Wohin reisen Sie als Touristin privat?

Im Moment reisen mein Ehemann und ich nicht allzu weit. Denn unser Sohn ist nicht so gerne lange sitzend unterwegs. Deshalb erkunden wir im Moment die Schweiz. Wir sind beide gerne in der Natur und geniessen die Schweizer Berge.

