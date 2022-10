Erlinsbach: Schulraum soll erneuert und ausgebaut werden

Entlastungsprojekte Der Erlinsbacher Schulraum wird knapp: Gemeindeverband stellt der Bevölkerung drei Massnahmen zur Erweiterung vor Im Kindergarten fehlt es an Garderoben, die Schulzimmer kommen an ihre Grenzen: Nun präsentiert der Gemeindeverband beider Erlinsbach drei Projekte zur Entlastung. Zuerst soll ein neuer Doppelkindergarten entstehen. Abgestimmt wird 2023. 24.10.2022, 05.00 Uhr

Blick über die beiden Erlinsbach, AG und SO. (Archivbild) Michael Küng

Der Gemeindeverband Schule Erzbachtal will den Stimmberechtigten der beiden Erlinsbach am Abstimmungssonntag vom 12. März 2023 drei Kredite vorlegen. Dabei geht es um einen Neubau eines Doppelkindergartens Kretz, einen Ersatzneubau Primarschulhaustrakt Bläuen und die Sanierung des Schulhauses Bläuen.

In einem entsprechenden Bericht heisst es: «Im Sinne der Transparenz ist dem Vorstand des Gemeindeverbandes Schule Erzbachtal wichtig, den Stimmberechtigten alle drei Kredite gleichzeitig zur Genehmigung vorzulegen.» Auch wenn die Projekte nicht alle zusammen gestartet würden, stünden sie dennoch in Zusammenhang miteinander.

Beschlüsse des Vorstandes über einmalige Ausgaben von mehr als einer Million Franken – oder jährlich wiederkehrende Ausgaben von mehr als 150'000 Franken – sind gemäss den Satzungen des Gemeindeverbands der den Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden zum Entscheid an der Urne vorzulegen.

Wachstum der Gemeinden macht Ausbau nötig

Die beiden Erlinsbach sind in den letzten Jahren stetig gewachsen; der Schulraum wird zunehmend knapp. Wie der Gemeindeverband schreibt, wurden bereits Zustandsanalysen über alle Schulanlagen gemacht. «Der Kindergarten Kretz stösst bereits jetzt an seine Grenzen. Zudem ist er in einem nicht mehr befriedigenden Zustand», wird festgehalten.

Die Substanz sei in die Jahre gekommen, es fehle an Garderoben, sanitären Anlagen und Nebenräumen:

«Der Kindergarten müsste umfassend saniert werden. Eine Studie hat gezeigt, dass ein Neubau die bessere Option darstellt.»

Weil der Schulverband für die unbebaute Parzelle 4336 beim Areal der Schulanlage Kretz über ein Baurecht verfügt, soll darauf ein Doppelkindergarten erstellt werden, der in Zukunft mit einem weiteren Stockwerk erweitert werden könnte. Das Ziel ist sei, dass der neue Doppelkindergarten im Sommer 2024 bezugsbereit ist.

Weiter soll das 30-jährige Schulhaus Bläuen schrittweise, über mehre Jahre hinweg, umfassend saniert werden. «Klassenzimmer sind mittelfristig genügend vorhanden. Es fehlen jedoch Gruppenräume, insbesondere für die Primarschule. Hier hat eine Studie ergeben, dass der Abriss des Primarschultrakts und ein zweistöckiger Ersatzneubau die ideale Lösung ist.»

Bevölkerung wir Anfang 2023 informiert

Mit dieser Massnahme könnten demnach auch die Schulhäuser Kretz und 1906 entlastet werden, da zusätzliche Klassenzimmer erstellt würden. Bei einer Aufstockung auf den bestehenden Trakt, müsse dieser ebenso saniert werden sowie die Statik verbessert und das Gebäude erdbebensicher gemacht werden.

«Der Ersatzneubau soll im Sommer 2025 fertiggestellt sein. Zuerst soll der Neubau des Kindergartens Kretz realisiert werden, sodass der alte Kindergarten als provisorischer Schulraum während den Arbeiten in der Schulanlage Bläuen genutzt werden kann», steht im Bericht. Danach solle der Ersatzneubau des Primartraktes Bläuen in Angriff genommen werden.

Gleichzeitig sollen erste Sanierungsarbeiten ausgeführt werden, bei denen es aufgrund der Schnittstellen sinnvoll sei, sie zeitgleich mit dem Ersatzneubau zu starten. Das Ziel des Gemeindeverbandes ist es, den Schulbetrieb so wenig wie möglich zu stören und ein Grossteil der Arbeiten etwa während den Sommerferien zu machen.

«Auch möchte man möglichst ohne teure Provisorien auskommen. Die Kredite werden durch den Gemeindeverband Schule Erzbachtal aufgenommen und tangieren die Gemeinderechnungen nicht.» Die Rechnungen der Gemeinden werden durch die Abschreibungen und die Betriebskosten belastet.

Anfangs 2023 werden die Projekte der Bevölkerung an einem Informationsanlass vorgestellt. (otr)