Neubau in Erlinsbach Party im Rohbau: Wie der Lostorfer Buechehof am neusten Standort feiert und wie er neue Wohnformen ausprobieren will Der Buechehof feiert sein 35-jähriges Bestehen: mit einem Theater fürs Publikum und einem internen Fest im Rohbau der neuen Aussenwohngruppe in Erlinsbach. Im nächsten März soll dort eine Idee fortgeführt werden, die schon vor über 35 Jahren ihren Anfang nahm. Franz Beidler Jetzt kommentieren 11.11.2022, 11.40 Uhr

Der Buechehof baut ein neues Haus in Erlinsbach: Sonya Egger, Vorsitzende der Geschäftsleitung, und Beat Gygax, Mitglied der Geschäftsleitung, im Rohbau an der Gösgerstrasse. Bruno Kissling

Die sozialtherapeutische Einrichtung Buechehof feiert heuer ihr 35-jähriges Bestehen. Anstelle des traditionellen Herbstkonzerts findet deshalb eine Theateraufführung statt: Morgen Sonntag, 13. November, bringt die Theatergruppe «Hora» in Schönenwerd das Stück «Kontaktkiller» zur Aufführung.

Einen Tag später feiert die sozialtherapeutische Einrichtung mit Begleiteten, Angehörigen, Mitarbeitenden und Gönnern in Erlinsbach an der Gösgerstrasse 67. Dort befindet sich seit letztem Frühling ein Haus in Bau, in das im März 2023 die Aussenwohngruppe wieder einziehen soll.

Noch steht aber erst der Rohbau. Sonya Egger sagt:

«Es gibt noch keine Heizung, noch keine Küche.»

Sie ist seit 19 Jahren am Buechehof, heute Teil der vierköpfigen Geschäftsleitung und aktuell deren Vorsitzende. Man habe das Fest trotz Rohbau an der Gösgerstrasse machen wollen. «Schliesslich ist das Haus unser neustes Kind», begründet Egger.

Der Neubau ist auf alternative Wohnformen ausgerichtet. So finden darin Studios Platz, «aber zum Beispiel auch ein Paar- oder Freundschaftszimmer», ergänzt Egger. Bis zu neun Personen sollen darin wohnen können. Bisher sei es schwierig gewesen, den Begleiteten die Möglichkeit zu geben, eine neue Wohnform auszuprobieren.

Denn wohnen sie einmal selbstständig, können sie nicht einfach wieder ins voll betreute Wohnen am Hauptstandort des Buechehofs an der Lostorfer Mahrenstrasse zurück.

«Wir können das entsprechende Zimmer ja nicht einfach ein halbes Jahr freihalten.»

Deswegen hätten auch schon Notfallzimmer organisiert werden müssen. Im Neubau wird nun ein Zwischenschritt möglich. Egger sagt: «So können die Begleiteten selbstständiges Wohnen erleben und erlernen.»

Neubau auch dank Erbe möglich

Den Neubau für rund fünf Millionen Franken finanziert der Buechehof aus Spenden, Fremd- und Eigenkapital. Letzteres konnte er unter anderem 2020 aufbringen. Die Institution erbte ein Haus am Hübeliweg 1 in Mahren. Egger sagt:

«Es war uns wichtig, im besten Willen der Erblasserin zu handeln.»

Eine eigens eingesetzte Arbeitsgruppe beriet, wie das zu erreichen ist. Denn: «Aus baulichen Gründen war das Haus für eine Aussenwohngruppe nicht geeignet», erklärt Egger. Schliesslich verkaufte der Buechehof die Liegenschaft 2021. Der Erlös floss in den Neubau. Mit dem Verkauf konnte der Buechehof rund einen Fünftel der Kosten decken.

Nach der ursprünglichen Idee des Buechehofs gebaut: Regenwasser wird für die WC-Spülung verwendet, eine Photovoltaikanlage überspannt das halbe Dach und geheizt wird mit Pellets. Ab März 2023 sollen hier bis zu neun Personen wohnen. Bruno Kissling

Wandel und stetes Wachstum über 35 Jahre

Über die letzten 35 Jahre breitete sich die Institution Buechehof vom Hauptstandort an der Lostorfer Mahrenstrasse aus. Heute unterhält sie zusätzlich eine Holzwerkstatt in Stüsslingen, sowie einen Kiosk und je eine Hand-, eine Holz- und eine Webwerkstatt in Lostorf. «Die externen Arbeitsplätze sind ein wichtiger Teil des Normalisierungsprozesses», erklärt Egger. Zum Beispiel gäbe das den Klienten einen Arbeitsweg.

Der Buechehof Lostorf feiert 30 Jahre und weiht das neue Gebäude an der Gösgerstrasse in Erlinsbach ein: die Aussenwohngruppe. Leitung (Herr Gygax/Frau Egger) im oder vor dem neuen Gebäude. Bruno Kissling

35 Jahre Buechehof – die Geschichte Die Geschichte des Buechehofs beginnt 1975: Eine Mutter findet keinen Heimplatz für ihren Sohn mit einer kognitiven Beeinträchtigung und gründet den Verein Buechehof. Zwölf Jahre dauert die Suche nach einem Ort für den Heimbetrieb. Fündig wird der Verein in Lostorf: der Schneeberger-Hof an der Mahrenstrasse 100. Am 14. November 1987 wird dort der Buechehof eröffnet. Über die Jahre wird der Standort ausgebaut: mit einem Milchverarbeitungsraum, neuem Stall, oder Gärtnereiräumen. 1994 findet der erste Adventsverkauf statt, 1997 eröffnet der Hofladen – beides sind heute Aushängeschilder des Buechehofs. Ausserdem entstehen Werkstätten abseits des Hofs. Vor sechs Jahren wurde die Aussenwohngruppe in Erlinsbach gegründet, wo nun ein Neubau entstanden ist. Insgesamt bietet der Buechehof heute 35 interne und 21 externe Plätze an.

Trotz des steten Wachstums habe sich der Buechehof eine eigene Identität bewahren können: «Ein Wir-Buechehöfler-Gefühl», nennt es Egger, «ein Erkennungsmerkmal.» Dennoch verfügt der Buechehof noch immer nicht über genügend Plätze, heute immerhin 35 interne und 21 externe. Egger berichtet:

«Wir müssen etwa alle zwei Wochen jemanden abweisen.»

Man nehme dann jeweils die Daten auf und kontaktiere andere Institutionen. «Wir versuchen, zu helfen», sagt Egger. Ebenso wie der Buechehof seien auch andere Institutionen um individuelle Lösungen bemüht.

«Einen Konkurrenzkampf unter den Institutionen erlebe ich gar nicht», sagt Egger. Schliesslich habe eine jede ihre Berechtigung, weil sie bedürfnisorientiert arbeiteten. Egger erklärt: «Die Klienten wählen selber aus, wo sie arbeiten möchten.» Denn über die letzten 35 Jahre wandelte sich der Ansatz. Egger fasst die Entwicklung so zusammen:

«Wir gingen den Weg vom Betreuen zum Begleiten.»

Früher stellten die Betreuenden ein Programm zusammen und bestimmten, was für die Betreuten passend sein soll. Später wurde diesen allmählich mehr Mitsprache zugestanden. Heute ist es umgekehrt: Die Begleiteten sind grundsätzlich selbstbestimmt, die Betreuenden, nun eben zu Begleitenden geworden, stehen beratend zur Seite.

Neues Selbstverständnis führt zu Gewaltprävention

Mit diesem neuen Selbstverständnis reagierten die Begleitenden auch sensibler auf Machtverhältnisse zwischen ihnen und den Begleiteten. Ausdruck dieses Wandels war ein Gewaltpräventionskonzept, das der Buechehof 2004 einführte. Egger erinnert sich an den Auslöser:

«Um die Jahrtausendwende waren viele Übergriffe in sozialen Institutionen bekannt geworden.»

Mit dem Konzept habe der Buechehof vorsorglich darauf reagiert.

Seither wird das Gewaltpräventionskonzept alle drei Jahre von einer Fachgruppe überarbeitet. Auch verfügt der Buechehof seither über Gewaltwächter: In jedem Team ist eine Person damit beauftragt, im Alltag den zwischenmenschlichen Kontakt besonders aufmerksam zu beobachten. Jeden Monat bringen die Gewaltwächter ihre Beobachtungen in die Teamsitzungen ein. «Das ist ein geschützter Rahmen zum Austausch der Begleitenden untereinander», erklärt Egger. «Wir wollen hinschauen, und nicht wegschauen.»

Sexualität als Grundrecht im Buechehof

Vor vier Jahren führte der Buechehof ausserdem das Konzept «Nähe, Distanz, Sexualität» ein. Darin wird das Recht der Klienten auf ein eigenständiges Sexualleben anerkannt. «Das leben, wie man sich fühlt», beschreibt es Egger. Das Thema sei schon lange vorhanden. Egger macht ein Beispiel:

«Es kommt immer wieder mal vor, dass Eltern finden: Unsere Tochter darf keine Beziehung haben.»

Der Buechehof setzt sich dann für die Selbstbestimmung ein: «Mit Entwicklungsgesprächen und runden Tischen versuchen wir, die Wertehaltungen einander anzunähern», erzählt Egger. Das sei immer eine grosse Herausforderung. «Zu einem Bruch kam es deswegen aber noch nie.»

Die kurzfristig anpassbaren Wohnformen im Erlinsbacher Neubau sind die bauliche Umsetzung dieser Haltung, deren Entwicklung vor über 35 Jahren begann. Zu der gehören auch die ökologischen Werte des Buechehofs: Im Neubau wird das Regenwasser aufgefangen und für die Bewässerung sowie für die WC-Spülungen verwendet, eine Photovoltaikanlage überspannt die gesamte Südseite des Dachs und als Wärmequelle dient eine Pelletheizung.

Die Aufführung des Stücks «Kontaktkiller» der Theatergruppe «Hora» findet am Sonntag, 13. November, um 17 Uhr im ref. Kirchgemeindesaal in Schönenwerd statt.

