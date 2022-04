Neubau im Schachen «Pudding für die Schweiz schmeckt anders»: Dr. Oetker bezieht einen Neubau in Obergösgen Gugelhopf-Lampe, Pizza-Sitzungszimmer und Versuchsküche: Am Montag zog Dr. Oetker in ein neues Verwaltungsgebäude im Obergösger Schachen, welches in nur einem Jahr errichtet wurde. Felix Ott Jetzt kommentieren 04.04.2022, 16.00 Uhr

Geschäftsführer Bernhard Beyeler (links) und Leiter Logistik und Verkauf Fritz Müller (rechts) präsentieren das neue Verwaltungsgebäude in Obergösgen. Bruno Kissling

Ende März roch es im neuen Verwaltungsgebäude von Dr. Oetker noch eher nach Farbe als nach frischen Backwaren und Pizzen. Vor rund einem Jahr erfolgte der Spatenstich im Obergösger Schachen. Am Montag, 4. April, sind nun 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Marketing, Verkauf, Logistik und den zentralen Diensten in das lichtdurchflutete Bürogebäude eingezogen.

Der Neubau sei eine Investition in die Mitarbeitenden, sagt Geschäftsführer Bernhard Beyeler. Zusammen mit dem Leiter Logistik und Einkauf, Fritz Müller, führte er durch die modernen Büroräumlichkeiten. Wie viel dabei tatsächlich investiert wurde, bleibt ein Geheimnis.

Das neue Gebäude sei aber ein klares Commitment zum Standort Schweiz und zu Obergösgen. «Wir sind stolz darauf, in Obergösgen verankert zu sein», sagt Beyeler. Die Produkte werden zwar im Ausland aber nach Schweizer Standards und Rezepturen hergestellt. Und er verrät:

«Ein Pudding für die Schweiz schmeckt anders als einer für Deutschland.»

Offene Räume mit viel Begegnungszone

Gleich beim Eingang hängen Lampen, die aus Gugelhopfformen gemacht sind. Sonst wirkt auf den ersten Blick alles noch ein bisschen leer, beinahe steril. Doch seit Montag sind die Räumlichkeiten mit Leben gefüllt.

Im Neubau soll ein kreatives und offenes Arbeitsumfeld geschaffen werden, erklärt der Geschäftsführer. Deshalb gibt es im Gegensatz zum alten Gebäude auch keine Einzelbüros mehr. Damit sich die Angestellten trotzdem konzentrieren können, sorgen Teppiche sowie Schallschluckpaneele für eine gedämpfte Akustik.

Für ruhige Gespräche stehen zusätzlich sogenannte «Hush-Boxen» bereit – eine Art schalldichter Kabinen – sowie andere Rückzugsmöglichkeiten. In verschiedenen Sitzungszimmern, die nach Dr. Oetker-Produkten benannt sind, finden kreative Meetings statt.

Der offene Eingangsbereich erstreckt sich über drei Stockwerke. Zvg In der Versuchsküche sollen künftig Kurse und Verköstigungen angeboten werden. Zvg Für die Angestellten gibt es verschiedene Begegnungszonen. Zvg Die Büroräume sind mit schallschluckenden Elementen ausgestattet. Zvg

In der Versuchsküche im Erdgeschoss werden voraussichtlich ab Herbst Kurse und Verköstigungen durchgeführt, erklärt Beyeler. So will der Lebensmittelhersteller den Kundenkontakt fördern. Das gesamte Sortiment wird in einer kleinen Boutique gleich gegenüber präsentiert. Innen und aussen animieren verschiedene Begegnungszonen zu lockeren Gesprächen während der Pausen.

Beyeler sagt: «Auch wenn unsere Angestellten Dr. Oetker-Produkte gern haben, möchten wir für Abwechslung sorgen. Darum führen wir aktuell Gespräche mit lokalen Anbietern, die frisches Essen liefern sollen.»

Eine Baustelle ohne Verzögerungen

Mitte April sollen auch die letzten Bauarbeiten im Aussenbereich beendet werden, schätzt Fritz Müller. Momentan bearbeiten noch Bagger das Brachland um das Gebäude. Die Innenbereiche sind, bis auf kleinere Details wie ein grosses Logo in der Eingangshalle oder die Regale der Boutique, soweit fertig.

Draussen wird immer noch fleissig gearbeitet. Bruno Kissling

Das Tempo, das beim Bau vorgelegt wurde, erstaunt. Denn wo im Januar 2021 nur eine Wiese zu sehen war, steht nun das dreistöckige Gebäude. Laut Müller liegt das auch daran, dass sie kaum von Lieferengpässen betroffen gewesen sind. Denn die Aufträge an regionale Baubetriebe seien bereits vor den Rohstoffschwierigkeiten vergeben worden.

Sobald das neue Gebäude komplett eingerichtet ist, wird das alte Verwaltungsgebäude abgerissen. Für die frei werdende Fläche gibt es bisher noch keine Pläne. Sicher ist, dass um die Konfektionshalle noch eine weitere Strasse für die Logistik hinzukommt.

Nachhaltigkeit wird gross geschrieben

Ein Grundsatz, zu dem sich Dr. Oetker bekennt, ist Nachhaltigkeit. Beim Neubau seien hohe Standards eingehalten worden, erklärt Beyeler. Ausserdem sei ein weiteres Nachhaltigkeitsprojekt in Planung, welches aber zurzeit noch nicht spruchreif sei, sagt er. Gleichzeitig zum Neubau wurde auch die Konfektionshalle nebenan saniert. Dort habe man die Isolation und das Vordach ausgebessert.

Die Konfektionshalle erhielt eine neue Front und ein neues Vordach. Bruno Kissling

Doch nicht nur ökologisch setzt Dr. Oetker auf Nachhaltigkeit. Durch den Neubau soll ein Arbeitsumfeld geschaffen werden, in dem sich die Mitarbeitenden wohlfühlen. Damit soll auch das Arbeitsklima verbessert werden.

Die meisten Angestellten würden die Produkte von Dr. Oetker gerne verwenden. Die Lebensmittel und Backanleitungen würden auch oft durch Angestellte getestet und verfeinert. Auch Bernhard Beyeler und Fritz Müller backen in ihrer Freizeit gerne, sagen sie. Ab und zu käme es zuhause sogar zu kleinen Streitereien, wenn die Partnerin ein Konkurrenzprodukt nach Hause bringe, witzeln die beiden Manager.

