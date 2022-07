1. August: Brunch für 200 Leute auf Hof in Winznau

Nationalfeiertag «Wir wollen den Leuten etwas Schönes bieten»: Bauernfamilie aus Winznau organisiert am 1. August Brunch für 200 Personen Wie Feuerwerk, Cervelat und Höhenfeuer gehören die Bauernbrunchs dazu, wenn wir den Geburtstag der Schweiz feiern. Die Familie von Felten bietet genau das – für viele hungrige Leute. Franziska Roth Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter und Daniela von Felten planen für den 1. August einen Brunch auf dem Balmishof in Winznau. Patrick Lüthy

Die Familie von Felten lädt auf den Balmishof: zum 1. August-Brunch. Der idyllisch gelegene Hof in Winznau bietet am Nationalfeiertag Platz für 200 hungrige Personen. «200 Personen können wir bei schlechtem Wetter ohne weiteres im Trockenen unterbringen. Deshalb nur so wenige.» Bei schönem Wetter finde der Brunch natürlich draussen statt, erzählt Daniela von Felten.

Was auf den ersten Blick nach vielen Leuten ausschaue, sei aber eher wenig, so Daniela von Felten weiter. Einen Blick auf die Webseite des Schweizer Bauernverbandes zeigt, dass in der Region auch zwei weitere Bauernhöfe am 1. August grosse Brunchs anbieten: Die Familie Wyss beim Spycher in Boningen bietet ein Zmorge für 400 Personen, der Rüttigerhof in Olten sogar für 500 Personen.

Der Brunch wird zum Familienprojekt

Die Familie von Felten führt den Brunch zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren wieder durch, dank einem anderen feierlichen Anlass: «Wir haben die Einfahrt für eine Hochzeit freigeräumt, die Ende Juni stattfand. Dann dachten wir, der geschaffene Platz könnte man jetzt für einen 1. August-Brunch nutzen.»

Bei Regen und Schlechtwetter hat es auch Platz in der Scheune, ansonsten findet der Brunch im Freien statt. Patrick Lüthy

Die Gäste sollen in ebendieser Einfahrt, einem Unterstand, dem Wagenschopf und dem Tenn Platz finden. Für die Kinder soll es Spielmöglichkeiten geben wie Tischtennis, Töggelikasten, Spiele und ein Bassin. Auf dem Hof trifft man ausserdem rund 20 Aufzuchtrinder an. Als Haustiere hält die Familie Ziegen, Katzen und einen Hund. Ackerland und Obstbäume werden von der Bauernfamilie ebenfalls bewirtschaftet.

Unterstützt werden Daniela und Peter von Felten von ihren drei Kindern mit Partnerinnen und Partnern, den Schwiegereltern und guten Freunden. «Es ist ein Familienprojekt», so Daniela von Felten. Bis jetzt seien es schon 15 Personen, die helfen würden. Es komme auf die Zahl der Anmeldungen an, wie viele Helferinnen und Helfer es dann wirklich brauche.

Alle helfen einander: Daniela (Mitte) mit ihren Schwiegereltern, Luzia und Isidor von Felten. Patrick Lüthy

Ein gemütlicher, etwas gediegener «Buurezmorge»

Momentan stecke die Familie noch nicht knietief in den Vorbereitungen. Daniela von Felten sagt lachend:

Daniela von Felten, Winznau. Patrick Lüthy

«Wir sind da ganz gechillt, das haben wir dann schon im Griff.»

Das Essen könne sie eh noch nicht vorbereiten, sie mache alles frisch.

Der Brunch kostet pro Person 35 Franken. Für Kinder ist der Preis einen Franken pro Jahr, bis 15-jährig. «Uns ist bewusst, dass das ein stolzer Preis ist, aber wir wollen den Leuten dafür auch etwas Schönes bieten.» Es solle ein gemütlicher, etwas gediegener «Buurezmorge» werden, erzählt Daniela von Felten.

Dabei soll es selbstgebackenes Bauernbrot und Zopf aus dem Holzbackofen geben. Auch Linzertorte und Konfitüren bereite die Familie selbst zu. Dazu gibt es Birchermüsli, Rösti, Speck und Spiegelei, Cornflakes, Käse- und Fleischplatten von Metzgerei und Käserei, Früchte und sogar Cüpli. «Ab 12 Uhr können dann alle, die wollen, selbstgemachtes Glacé essen. Wir legen Wert auf regionale Produkte», sagt Daniela von Felten.

«Natürlich feiern wir den Nationalfeiertag»

Vor etwa einer Woche sei der Brunch auf der Webseite des Schweizer Bauernverbandes ausgeschrieben worden und nun seien bereits 30 Anmeldungen eingegangen. «Wir werden nicht gross Werbung machen, vielleicht noch einen Aushang bei der Landi und Freunde informieren», erzählt Daniela von Felten.

Der Balmishof in Winznau. Patrick Lüthy

Trotz der Vorbereitungen soll aber auch Zeit für die Familie bleiben: «Natürlich feiern wir den Nationalfeiertag auch», so Daniela von Felten. «Am 31. Juli nehmen wir es, wie es kommt. Je nach Vorbereitungen. Und am 1. August werden wir nach dem Brunch einfach weiterfeiern», sagt sie lachend.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen