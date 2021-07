Sozialregion Olten: Sozialdirektorin Rauber meldet sich zu Wort

Unterschiedliche Ansichten Sozialregion Olten: Jetzt meldet sich die Sozialdirektorin zu Wort Die Sozialregion Olten ist immer wieder Thema – wegen Kritik aus Trimbach. Das sagt die Oltner Sozialdirektorin Marion Rauber dazu. Sharleen Wüest 08.07.2021, 05.00 Uhr

Das Rankwogquartier: Trimbach hat von den Vertragsgemeinden die höchste Sozialhilfeqote. Bruno Kissling

Die Sozialregion Olten ist vergangenen Montag ins Schussfeld geraten, als Seitens Trimbach erneut Kritik laut wurde. Martin Bühler, Trimbachs Gemeindepräsident, sagte: «Der Vertrag, den wir unterschrieben haben, wurde nie so umgesetzt.» Damit spielt er auf das vertraglich geregelte Modell der Sozialregion an. Die Vertragsgemeinden sollten mit Hilfe eines Gemeinschaftsmodells gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Doch Bühler ist überzeugt, dass die Sozialregion im Leitgemeindemodell geführt wird.