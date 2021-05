Starrkirch-Wil 250 Tonnen Beton und Stahl verschwinden über Nacht – Hardbrücke wird neu gebaut In Starrkirch-Wil wurde am Tag der Arbeit nicht geruht. 250 Tonnen Beton und Stahl wurden während 22 Stunden zurückgebaut. Binetti Noël 03.05.2021, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Riesige Maschinen und rund 20 Personen sorgen dafür, dass die Sperrung der Kantonsstrasse nicht einmal 24 Stunden dauert. Roman Gaigg

Am Wochenende wurde im Bereich der Überführung Hardbrücke in Starrkirch-Wil die Aarauerstrasse gesperrt. Die Überführung Hardstrasse war in einem schlechten Zustand, sie stammte aus dem Jahr 1972. Das Bauwerk wurde in der Nacht auf Samstag von einem auf solche Arbeiten spezialisierten Unternehmen zurückgebaut und weicht einer neuen Brücke.