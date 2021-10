Nachgefragt: Warum fasziniert uns die Natur?

Nachgefragt «Jeder für Social-Media produzierte Inhalt bedeutet, dass man doch wieder mehr Zeit im digitalen Raum statt in der Natur verbringt» In Zeiten von Pandemie und sozialen Medien wirken einfache Spaziergänge im Freien plötzlich verlockend. Welche Faszination übt Ursprünglichkeit auf uns aus? Und was bringt uns die (temporäre) Abkehr vom digitalen Raum? Fragen an eine Expertin. Noël Binetti Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Immer mehr Leute beschäftigen sich mit Schlichtheit: ob die Anzahl Habseligkeiten im eigenen Haushalt betreffend, ein Verein, der Menschen die Natur näher bringt, wöchentliche Yogastunden oder Meditationsseminare im Jura, bei denen geschwiegen wird - warum lockt viele diese Einfachheit? Und welche Widersprüche ergeben sich aus der Abkehr von der Digitalisierung?

Zur Person zvg Anne Herrmann ist Professorin für Wirtschaftspsychologie und Leiterin des Instituts für Marktangebote und Konsumentscheidungen an der Hochschule für Angewandte Psychologie an der FHNW Olten

Wie erklären Sie sich die heute verbreitete Besinnung auf das Natürliche?

Anne Herrmann: In jeder Gesellschaft beobachtet man Trends, also Verschiebungen von Interessen und Prioritäten, die sich unter anderem in einem veränderten Lebensstil ausdrücken. Einer dieser Trends ist sicherlich die Rückbesinnung auf das Natürliche, das Lokale, das Minimalistische – häufig auch unter Slow Living zusammengefasst.

Die Motive dafür sind unterschiedlich: Für manche ist es eine bewusste Abkehr von ihrer bisherigen Lebensführung, weil dies nicht zur angestrebten Lebenszufriedenheit geführt hat. Andere streben eine zeitweise Entschleunigung an, weil sie ihre Lebensführung als zu belastend erleben. Sie meinen, dass Zeit in der Natur oder mit der Natur ihnen den nötigen Gegenpol zum sonstigen Leben bietet. Viele waren wohl schon immer daran interessiert und versuchen, nun auch andere davon zu begeistern.

Welche Rolle spielen dabei die sozialen Medien?

Durch die Verbreitung dieser Ideen in den sozialen Medien gewinnt das Thema an Popularität. Ganz wichtig ist: für die meisten ist es eine vermehrte Beschäftigung mit dem Thema, jedoch nur für die wenigsten eine komplette Abkehr von ihrer bisherigen Lebensführung. Man geht also auf Teilzeit zurück zum Natürlichen, verändert seinen bisherigen Lebensstil aber nur geringfügig. Und gerade diese Auszeiten in der Natur machen es dann zu etwas Besonderem, weil es sich so stark vom sonstigen Leben unterscheidet.

Was kann die Beschäftigung mit der Natur leisten?

Wenn Menschen sich mit der Natur beschäftigen, dann führt sie dies in neue Themenwelten. Das kann auch auf dem geistigen Level anregend sein. Menschen befriedigen so ihre natürliche Neugierde. Man lernt etwas Neues und Interessantes, was gegebenenfalls auch einen persönlichen Nutzen haben kann. Wenn man zum Beispiel die Wirkungsweisen von Pflanzen und Kräutern versteht, kann man in seiner Ernährung mehr darauf achten. Es ist also häufig mit einem bestimmten Zweck verknüpft.

Hinzu kommt: Oft beschäftigt man sich in der Natur mit der Natur, zum Beispiel auf Naturlehrgängen. So wird etwas in einem angenehmen, mit dem Thema eng verknüpften Kontext gelernt. Das gibt dem Ganzen nicht nur einen gewissen Erholungswert, sondern vermittelt auch Sinnhaftigkeit. Mitunter versucht man, Teile davon in seinen Alltag mitzunehmen, zum Beispiel, indem man für Stadtbienen eine Bienenbox an der eigenen Hauswand anbringt. Man geht also nicht nur in die Natur. Sondern viele bemühen sich auch, die Natur in die Stadt zu holen, in den eigenen Lebensraum. Dies kann die eigene Lebensqualität erhöhen.

Wie wird vermieden, dass das Ausklinken von Konsum und Rendite nicht lediglich eine Verlagerung darstellt und als Selbstoptimierung auf sozialen Medien endet?

Die Frage ist, ob das vermieden werden muss. Alle können für sich herausfinden, wie weit sie sich mit Themen wie Rückkehr zur Natur in all seinen Facetten auseinandersetzen will und was davon in die eigene Lebensführung einfliessen soll. Und dann entscheiden, ob man dies online teilen will. Aber es ist schon ein Widerspruch, den eigenen natürlichen Lebenswandel auf sozialen Medien mit anderen zu teilen. Denn während ich das bewusste Sein in der Natur erlebe, kann ich nicht das Fotomaterial produzieren, das für die Darstellung im Internet nötig ist. Und jeder für Social-Media produzierte Inhalt bedeutet, dass man doch wieder mehr Zeit im digitalen Raum statt in der Natur verbringt.

Und andersherum, ist jeder, der diese Inhalte konsumiert, in dieser Zeit gerade nicht dabei, sich tatsächlich mit der Natur zu beschäftigen. Aber ich denke, es ist nachvollziehbar, dass man seine Begeisterung mit anderen teilen und andere begeistern möchte. Und dafür bieten sich diese Plattformen eben an. Auflösen lässt sich der Widerspruch also nicht, aber es hilft sicher schon, sich des Widerspruchs bewusst zu sein.