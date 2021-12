So funktioniert Integration in Dulliken

nachgefragt Integrationsbeauftragte über ihre Arbeit im Niederamt: «Integration ist in Dulliken Teamsache» Dulliken war einst Pilotgemeinde im Kanton, als das Projekt «start.integration» lanciert wurde. Esther Bischof ist seither Integrationsbeauftragte der Gemeinde. Im Gespräch erläutert sie ihre Arbeit. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Frühe Förderung Dulliken kümmert sich um die Integration von Kinder von Neuzuzügerinnen und Neuzuzügern. zvg

Die Gemeinde Dulliken war eine der acht Pilotgemeinden des Kantons Solothurn, als «start.integration» im Jahr 2016 eingeführt wurde. Esther Bischof ist seither Integrationsbeauftragte der Gemeinde und wirkt zusammen mit anderen Beteiligten schon seit dem ersten Tag mit. Mit 44 Prozent weist die Gemeinde Dulliken die grösste Ausländerinnen- und Ausländerquote im Niederamt auf.

Als Integrationsbeauftragte bieten Sie das Dulliker Sprachcafé an. Wie funktioniert das genau?

Esther Bischof: Mit dem Sprachcafé haben wir im März 2019 begonnen, es findet jeden ersten Mittwochabend des Monats in der Bibliothek statt. Im Sprachcafé wird Deutsch gesprochen und es dient als Treffpunkt zwischen schweizerischen und ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Hier werden zwischenmenschliche Kontakte geknüpft und Fremdsprachige können durch diese soziale Interaktion besser Deutsch sprechen lernen. Es steht hier aber nicht das Erlernen der deutschen Sprache im Vordergrund, sondern das Vernetzen im Dorf.

Welches Angebot gibt es für Kinder zugezogener Familien?

Gemeinderätin Andrea Bolliger hat die Leitung für die Frühe Förderung Dulliken inne. Sie bietet damit unterschiedliche kostenlose Angebote für Kinder im Vorschulalter an. Bei uns in Dulliken ist sicher besonders, dass die Spielgruppe kostenlos ist. So haben alle Kinder eine Chance, Deutsch von Grund auf zu lernen und sich dabei unter Gleichaltrigen in die Gesellschaft zu integrieren. Dulliken organisiert mit der Sprachschule ECAP auch subventionierte Elternkurse für junge Mütter in der Gemeinde, mit Kinderhort. Hier ist es erstaunlicherweise oft schwierig, genügend Teilnehmerinnen für einen Kurs zu finden – trotz einem zusätzlichen attraktiven Sonderbonus der Gemeinde.

Esther Bischof setzt sich in Dulliken für eine vielfältige Integration ein. zvg

Wie gelingt Integration, wenn es schwierig wird?

Menschen, die sich per se nicht integrieren wollen, gibt es bei uns so gut wie gar nicht. Das liegt zum Teil auch am neuen Ausländergesetz des Bundes. Dieses regelt, dass Menschen aus Drittstaaten nach einer gewissen Zeit ein Sprachzertifikat vorweisen müssen, um ihre Aufenthaltsbewilligung zu verlängern. Deshalb erlebte beispielsweise die Volkshochschule regelrecht einen Ansturm auf die vom Kanton Solothurn subventionierten Deutschkurse in Olten.

Sie haben die Integrationsangebote und die Frühförderung erwähnt. Was macht die Integrationsarbeit in Dulliken sonst noch aus?

Integration ist in Dulliken Teamsache. Gelungene Integrationsarbeit muss meiner Meinung nach immer ein Gemeinschaftsprojekt sein. Sicher helfen in verschiedensten Bereichen viele Privatpersonen im Stillen mit, beispielsweise als Vernetzungspersonen. Sie leisten somit auch wertvolle Integrationsarbeit.

Dem Gemeindepräsident Walter Rhiner als auch dem Gemeinderat Dulliken, der unsere Integrationsangebote genehmigt, gebührt ebenfalls ein grosses Dankeschön. Jede und Jeder der auf die eine oder andere Art Integrationsarbeit leistet, ist ein wichtiges Zahnrad im grossen Ganzen. Dies kommt wiederum der allen aus der Bevölkerung zu Gute.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen