Nachgefragt: Chancen und Risiken von Gemeinde-Zeitschriften

Nachgefragt Experte über publizistische Organe von Gemeinden: «Demokratie fängt zu Hause an, wo denn sonst» Viele Gemeinden nutzen neben anderen Kommunikationsformen die Möglichkeit, Informationen für die Bevölkerung über eine eigene Publikation zu verbreiten. Was gilt es bei der Herstellung bezüglich Form und Inhalt zu beachten? Noël Binetti Jetzt kommentieren 14.02.2022, 14.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die gedruckten oder digitalen Bulletins von Gemeinden kommen unterschiedlich daher, auch in ihrer Qualität. Welche Beiträge sind dabei unerlässlich? Welche Kompetenzen sollte eine entsprechende Redaktion mitbringen und was sind die Alleinstellungsmerkmale eines solchen Heftes? Peter Stücheli-Herlach ist Professor an der Zürcher Fachhochschule. Er forscht seit 15 Jahren über politische und behördliche Kommunikation, bis 2004 war er Redaktor der «NZZ».