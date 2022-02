Nachgefragt: Welche Gefahren birgt eine hohe Leerwohnungsziffer?

Nachgefragt beim Kanton Warum leeren sich die Wohnungen trotz vieler Neubauten? «Häufig geht die soziale Komponente vergessen» Unter anderem die Tiefzinspolitik führt zum Run auf die übrig gebliebenen Baulandparzellen. Mitunter führt dies zu grotesken Verschiebungen auf dem Wohnungsmarkt. Welche Hebel stehen betroffenen Gemeinden zur Verfügung und warum sind Solothurner Dörfer möglicherweise mehr betroffen als andere? Noël Binetti Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Irgendwo muss das Geld parkiert werden: Häufig geschieht das namenlosen Überbauungen wie sie vielerorts in der Schweiz entstehen. Symbolbild: Christian Beutler, Keystone

Wenn neue, helle und mit grosszügigen Grundriss versehene Wohnungen am Rand der Gemeinde entstehen, werden diese oft rasch vermietet. Was übrig bleibt sind enge, dunkle und in die Jahre gekommene Liegenschaften in der Dorfmitte. Eine solche Entwicklung kann eine Negativspirale mit sich bringen, wie ein Beispiel aus dem Niederamt zeigt.

Wir haben beim Kanton nachgefragt, welche Instrumente einer Gemeinde in einem solchen Fall bleiben; Departementssekretär vom Solothurner Bau- und Justitzdepartement, Bernardo Albisetti, auf der Suche nach Antworten.

Die Leerwohnungsziffer des Kantons Solothurn ist mehr als dreimal so hoch wie der Schweizer Durchschnitt. Wie erklären Sie sich diese Zahlen?

Bernardo Albisetti, Departementssekretär Bau- und Justizdepartement Solothurn. Hanspeter Baertschi

Bernardo Albisetti: Die Rahmenbedingungen sind bekannt: die herrschende Tiefzinspolitik und eine gute Ausstattung mit Baulandreserven, im Gegensatz zu städtischen Kantonen. In gewissen Regionen findet ein Strukturwandel statt. So etwa in Zuchwil aber auch im Niederamt. Es gibt zudem einen Generationenwechsel. Die Gemeinden haben nicht mehr die Mitarbeitenden der grossen Betriebe, welche die alten Liegenschaften bevölkern. In einzelnen Gemeinden kommt das verstärkt zum Tragen. Eine allgemeine Aussage lässt sich aber nicht machen.

Welche Risiken bringt diese Entwicklung für einzelne Gemeinden mit sich?

Die isolierte Bebauung liquider Baulandparzellen birgt die Gefahr, dass zwar Wohnungen entstehen, aber kein Quartier errichtet wird. Häufig geht die soziale Komponente vergessen.

Wie kann die Gemeinde dem entgegenwirken?

Die Gemeinde befindet sich in einer schwierigen Position. Wo dies in den baurechtlichen Vorgaben nicht vorgesehen ist, kann von den Bauherren nicht verlangt werden, dass sie sich freiwillig auf Prozesse mit der Gemeinde einlassen, mit welchen eine erhöhte Qualität der Bebauung erreicht werden soll. Im Rahmen der Ortsplanungsprozesse kann aber mehr erreicht werden. Der Schwerpunkt liegt hier bei der qualitativen Entwicklung des bestehenden Siedlungsgebietes. Vorgaben, die Eigentümern im Rahmen von Ortsplanungen zur Nutzung ihrer Grundstücke gemacht werden, dürfen das Eigentum jedoch nicht unverhältnismässig einschränken. Die Erkenntnis, dass sich eine qualitativ gute Bebauung langfristig auch ökonomisch auszahlt, führt dazu, dass die Bauvorschriften in Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Bauherrschaft in sogenannten Qualitätsverfahren erarbeitet werden.

Was ist schiefgelaufen, wenn die Leerwohnungsziffer einer Gemeinde dermassen hoch ist wie in Trimbach?

Mehrere Gemeinden sind in einer solchen Situation und es sind Fragen, die sich vielerorts zwischen den grossen Ballungszentren stellen. In Trimbach ist die Lage speziell wegen der einstigen industriellen Ausrichtung. Es ist müssig, Fehler in der Vergangenheit zu suchen. Ich betrachte die aktuelle Situation als Resultat der Entwicklung über die letzten 50 Jahre. Jetzt geht es darum, das Beste daraus zu machen. Die aktuellen Ortsplanungsrevisionen sollten dabei als Chance genutzt werden. Dabei scheint mir wichtig, dass die Bebauung nicht bloss als technische, sondern vor allem als von einer Gemeinschaft belebte Infrastruktur geplant wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen