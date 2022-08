Nachfolger gefunden Der Solothurner Kultur-Doyen tritt zurück: «Ein Schloss Wartenfels ohne Peter André Bloch ist schlicht gar nicht denkbar» Bei der Verleihung des «Prix Wartenfels» am Freitag wurde Peter André Boch als Präsident der Stiftung Schloss Wartenfels verabschiedet. Jetzt ist er zum Ehrenpräsidenten auf Lebzeiten ernannt worden – eine Würdigung. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 19.08.2022, 20.00 Uhr

«Prix Pro Wartenfels 2022»: Anlässlich der 24. Verleihung ist Stiftungsratspräsident Peter André Bloch (Mitte) zurückgetreten. Regierungsrat Remo Ankli (links) und der Gemeindepräsident von Lostorf, Thomas A. Müller, ehrten Bloch mit einer Rede. Bruno Kissling

Peter André Bloch muss man in der Kulturszene des Kantons Solothurns längst nicht mehr vorstellen: Der ausgebildete Gymnasiallehrer ist eine Institution. Seit den 1960er-Jahren engagiert er sich in den verschiedenen Funktionen. Unter anderem war er massgeblich an der Gründung des kantonalen Kulturzentrums Palais Besenval in Solothurn beteiligt und ist Gründungsmitglied des Kulturzentrums Schützi.

Bloch, mittlerweile 85 Jahre alt, hat in seiner Laufbahn sowohl den Kultur- als auch den Kunstpreis des Kantons Solothurn gewonnen. Eine seiner wichtigsten Tätigkeiten – insbesondere für den unteren Kantonsteil – war aber sein Engagement als Präsident der Stiftung Schloss Wartenfels. Ein Amt, das Bloch in den vergangenen 27 Jahre innehatte.

1995 war es, als er die Nachfolge von Alfred Rötheli antrat. Daran kann sich der gebürtige Balsthaler noch gut erinnern. «Man sagte mir, das sei ein Amt, in dem es nichts zu tun gäbe. Eine Sitzung und ein Essen pro Jahr – mehr nicht», erzählt Bloch lachend.

Stolz auf Wartenfels und «Wir-Gefühl» geschaffen

Damals, Mitte der 1990er-Jahre, entsprach dies auch tatsächlich der Wahrheit. Denn das Schloss Wartenfels war zu jenem Zeitpunkt nur an einem Nachmittag im Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich. Das änderte sich aber schon bald unter der Leitung von Bloch: Es gab ein neues Nutzungskonzept, so dass die Menschen das Schloss und den Garten oberhalb von Lostorf regelmässig besuchen konnten. Auch finanziell steht die Stiftung dank der Trägerschaft mit den Gemeinden und dem Verein «Freunde Schloss Wartenfels» gut da.

In der Zeit von Peter André Bloch wurden noch weitere Neuerungen lanciert. So gab es eine Fassadenbeleuchtung, Kunstwerke wurden angeschafft und es wurden unzählige Ausstellungen, Lesungen und Konzerte organisiert. Ein Blick auf das aktuelle Programm zeigt: Das Schloss Wartenfels wird während der Saison praktisch jedes Wochenende für Veranstaltungen genutzt. Auch heiraten kann man in der Kapelle des Schlosses inzwischen.

Nun tritt ein Doyen der Solothurner Kultur von seinem Amt zurück. Anlässlich der 24. Verleihung des Prix Pro Wartenfels wurde er am Freitagabend als Stiftungsratspräsident vom Gemeindepräsidenten Lostorfs, Thomas A. Müller, und von Regierungsrat Remo Ankli verabschiedet und sein Schaffen gewürdigt.

Müller hielt das Engagement von Peter André Bloch in seiner Laudatio wie folgt fest:

«Es ist Peter gelungen, im Niederamt einen Stolz und ein ‹Wir-Gefühl› für unser Schloss zu entwickeln. Dies ist eigentlich seine bedeutendste Leistung für unsere Region.»

1999 war es, als Bloch gemeinsam mit Paul Gugelmann den Prix Wartenfels ins Leben gerufen hat. Dabei werden jedes Jahr drei Persönlichkeiten aus der Region Olten-Gösgen-Gäu für ihre Verdienste ausgezeichnet. «Der Preis ist nicht mit Geld verbunden, sondern soll eine Ehrung, eine öffentliche Anerkennung für aussergewöhnliche Verdienste in der Region sein», sagt Peter André Bloch.

So gesehen war die gestrige Preisverleihung der perfekte Rahmen, um Peter André Bloch zu verabschieden. «Die Verdienste von Peter André Bloch in all diesen Jahren sind immens. Wenn man die Protokolle der letzten Jahrzehnte studiert, ist es kaum denkbar, dass jemand eine derartige Arbeit unentgeltlich macht», so Müller.

Zum Ehrenpräsidenten auf Lebzeiten ernannt

Bloch selbst schätzt seinen Aufwand zugunsten der Stiftung auf ein Pensum von rund 20 Prozent. Entsprechend schwierig war es, einen Nachfolger zu finden. Bloch sagt lachend:

«Ich habe schon vor fünf Jahren begonnen, einen Nachfolger zu suchen.»

Und: «Ich bin aber froh, dass wir so lange gewartet haben, denn jetzt haben wir mit Georg Berger die perfekte Lösung gefunden.»

Regierungsrat Remo Ankli hielt in seiner Rede gegenüber Bloch fest:

«Der Kanton Solothurn ist dir zu grossem Dank verpflichtet.»

Er dankte ihm im Namen des Solothurner Regierungsrates für dessen Wirken, sein Engagement, seine vorbildliche Zielstrebigkeit und die Gabe, «uns die wunderschönsten Geschichten zu erzählen».

Bloch bleibt dem Verein «Freunde Schloss Wartenfels» zumindest als Mitglied erhalten. Sehr zur Freude von Thomas A. Müller: «Ein Schloss Wartenfels ohne Peter André Bloch ist schlicht gar nicht denkbar.» Und: «Wir wollen dich gerne zum Ehrenpräsidenten auf Lebzeiten ernennen.»

Kein Unbekannter: Georg Berger aus Lostorf wird Nachfolger von Peter André Bloch

Georg Berger aus Lostorf ist der Nachfolger Blochs als Stiftungsratspräsident. Bruno Kissling

Nach der Verabschiedung Peter André Blochs aus seinem Amt als Stiftungsratspräsident, stellte Regierungsrat Remo Ankli den Anwesenden dessen Nachfolger vor.

Georg Berger (58) ist verheirat und hat zwei Töchter. Der Lostorfer ist seit 2009 Direktor des Berufsbildungszentrums BBZ in Olten. «Im Rahmen seiner beruflichen Aufgabe hat Georg Berger zahlreiche Mandate wahrgenommen auf schweizerischer, kantonaler oder regionaler Ebene», so Ankli.

Berger ist seit 2018 etwa Präsident der Schweizerischen Direktorenkonferenz der Berufsschulen. «Im Mai 2022 hat der Regierungsrat Georg Berger zum neuen Kantonsvertreter im Stiftungsrat Schloss Wartenfels gewählt.» Die Wahl erfolgte zusammen mit dem Däniker Gery Meier, Delegierter des Kantons, der sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung gestellt hat.»

Remo Ankli wünschte Berger und dem gesamten Stiftungsrat «viel Erfolg, viel Freude und Befriedigung und stets eine glückliche Hand bei der Erfüllung aller Aufgaben. (nob)

