Nachfolge für KKG? Eine Zukunft im Niederamt mit Atomstromproduktion: «Ja gern» oder «nein danke»? Altes Dilemma, neue Fragen. Derweil ist die Endlagerung von verstrahltem Müll noch immer ungeklärt: Das sagen betroffene Amtstragende zu einer möglichen neuen Kernkraftanlage am Standort des heutigen KKGs. Noël Binetti Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.00 Uhr

Das KKG Gösgen: Soll das Niederamt nach dessen Ableben frei von Atomkraft sein oder braucht es am jetzigen Standort eine neue Anlage? Gaetan Bally

«Emotionslos und unideologisch» müsse die Frage nach der Kernkraft diskutiert werden können. Das sagte kürzlich der Präsident der Solothurner FDP, Stefan Nünlist, gegenüber dieser Zeitung. Zuletzt forderten einige exponierte Persönlichkeiten seiner Partei auf nationaler Ebene eine Aufhebung des Bauverbots für neue Atomkraftwerke, für welches sich die Schweizer Stimmbevölkerung im Rahmen der Energiestrategie 2050 ausgesprochen hat. Die Reaktionen auf dieses Ansinnen aber zeigen: Ganz ohne Emotionen wird es nicht gehen.

Strom für die elektrische Zahnbürste, für beleuchtete Schaufenster und fürs neue E-Auto vor der Garage: Von wo soll er kommen? Und droht er tatsächlich auszugehen, wenn die Schweiz voll auf erneuerbare Energien setzt? Diesen Fragen muss sich die Bevölkerung mit zunehmendem Druck stellen.

Noch 17 Jahre Atomstrom aus dem Niederamt

Seit 1979 läuft das Kernkraftwerk Gösgen (KKG) im kommerziellen Betrieb. Rund 550 Arbeitsplätze gehen damit einher. Auf der Website der Betreiber heisst es: «Seit der Inbetriebnahme hat das KKG mehrere Modernisierungsprojekte zur weiteren Erhöhung der Sicherheit durchgeführt. Diese gingen Hand in Hand mit Investitionen zur Verlängerung der Lebensdauer auf 60 Jahre und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.»

Das KKG erzeugt mittlerweile acht Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr und deckt damit etwa 15 Prozent des schweizerischen Stromverbrauchs. Solange die «Sicherheit gewährleistet» ist, verfügt das KKG über eine unbefristete Betriebsbewilligung. Vorgesehen ist, wenn nichts dazwischenkommt, dass die Anlage 2039 vom Netz geht.

Soll am jetzigen Standort ein neues Kernkraftwerk gebaut werden?

Und dann? Soll das Niederamt weiterhin Produktionsstandort für Atomstrom bleiben? Oder steigt die Attraktivität der ganzen Region, wenn dereinst die Anlage abgeschaltet und zurückgebaut ist und alles strahlende Material unter «Gewährleistung der Sicherheit» in einem noch zu bauenden Endlager vergraben ist?

Wir haben die drei Gemeindepräsidenten und die Gemeindepräsidentin der unmittelbarsten Nachbargemeinden und der Standortgemeinde Däniken gefragt, was ihr erster Impuls ist, sollte die Forderung nach einem neuen Kernkraftwerk Gösgen tatsächlich aufs Tapet kommen. Wenig überraschend: Die Meinungen gehen auseinander.

Schönenwerd: Charlotte Shah-Wuillemin, FDP

Charlotte Shah-Wuillemin. Bruno Kissling

«Wir arbeiten gut mit dem AKW zusammen, mich persönlich stört das AKW nicht.» Und: «Es gilt schliesslich, einen Engpass in der Versorgungssicherheit zu vermeiden.» Sie habe sich an die heutige Anlage gewöhnt: «Das ist aus meiner Sicht sauberer Strom.» Aus der Bevölkerung vernehme sie zudem wenig bis nichts Negatives.

«Man merkt es höchstens, wenn Auswärtige hierherkommen und sich wundern, dass wir so nahe an der Anlage leben.»

Also ein neues KKG bauen? «Ich wäre der Idee nicht grundsätzlich abgeneigt.» Das sei ihre persönliche Meinung; klar könne jene der anderen Menschen im Dorf anders ausfallen. Zur Problematik rund um die Lagerung der Abfälle sagt sie: «Was macht man denn mit den ganzen Akkus und Batterien, welche heute in Fahrzeuge eingebaut werden?» Deren Entsorgung sei auch nicht geklärt. «Ich finde erneuerbare Energien auch gut, aber man muss realistisch bleiben. Nicht, dass wir plötzlich all unsere Geräte nicht mehr benutzen können.»

Däniken: Mathias Suter, FDP

Matthias Suter. Bruno Kissling

«Diese Idee müsste genau geprüft, vertieft und abgewogen werden.» Suter will sich nicht festlegen: «Ein solches Begehren sollte sicherlich nicht verworfen, aber auch nicht einfach angenommen werden.» Für ihn wären die entscheidenden Kriterien:

«Sicherheit, Lagerung der Abfälle, die angewandte Technik.»

Das seien alles Fragen, die sich bereits heute stellen. «Verfügt ein Kernkraftwerk der neusten Generation über einen Kühlturm? Wie ist die Akzeptanz in der Region? Wie wäre die Einsehbarkeit?» Das alles komme ihm in den Sinn. Und: «Die Lagerung der Abfälle ist ja immer noch nicht geklärt», weist er selbst auf eines seiner Kriterien hin.

Niedergösgen: Roberto Aletti, CVP

Roberto Aletti. Bruno Kissling

«Ich persönlich würde mich gegen ein solches Vorhaben wehren.» Beim letzten Projekt, als es darum ging, ob neben dem bestehenden KKG ein «Gösgen 2» gebaut werden soll, seien sozioökonomische Untersuchungen erfolgt: «Damals stellte man ganz klar fest, dass das Niederamt unterdurchschnittlich entwickelt ist.» Diese Auswirkungen spüre man beispielsweise bei der Anziehungskraft auf neue Steuerzahlende. Aletti meint:

«Ein so umstrittenes Kraftwerk hilft sicher nicht, diesen Umstand zu ändern.»

Eine neue Anlage würde diesen Zustand über Jahrzehnte zementieren. Aletti zeigt sich überzeugt von den Erneuerbaren. Er sagt: «Wenn wir beim Ausbau der Alternativen Gas geben, wird es die Kernkraft künftig nicht mehr brauchen.» Über die Metapher in diesem Satz muss er schmunzeln.

Obergösgen: Peter Frei, FDP

Peter Frei. Patrick Luethy

«In diesem Fall nehmen wir das Geschäft wieder aus der Schublade.» Er findet es wichtig, dass man die Kernenergie in der Schweiz grundsätzlich weiter diskutiere.

«Fukushima und auch Tschernobyl waren ohne Frage schreckliche Unfälle. Dass aber danach alle in Schockstarre verfallen sind, empfand ich als nicht richtig.»

Danach habe die Politik in Bern sich nicht mehr getraut, das Thema nochmals zu diskutieren, bis jetzt. «Ich habe ins KKG volles Vertrauen. Wir als Anstössergemeinde haben jedes Jahr die Möglichkeit eines direkten Austausches mit der Führung vor Ort.»

Schliesslich kenne man die enormen Investitionen in die Sicherheit und Optimierung. «Fakt ist, dass wir mit den zweifellos wichtigen erneuerbaren Energien nicht vom Fleck kommen. Irgendjemand ist immer dagegen – zumindest in der Schweiz.» Wie man es ohne Kernenergie schaffe, sei für ihn heute noch fraglich. «Alle wollen Elektroautos und -roller.» Die Batterien im Keller seien aber noch zu wenig ausgereift und zu teuer.

Es brauche regelbare Energie und er persönlich wolle keinen «Dreckstrom» aus dem Ausland importieren. «Dann lieber Strom aus der Schweiz von unseren Kraftwerken.» Aber die Förderung der Erneuerbaren müsse weitergehen, «keine Frage». Die heutigen Kraftwerke sollen laufen, solange sie sicher sind.

