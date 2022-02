Nach Sanierung Flachbildschirme, neue Heizung und Küche: Kinder und Verwaltung kehren bald in das Schulhaus Kienberg zurück Die Umbauarbeiten am Schul- und Gemeindegebäude in Kienberg sind nach den nächsten Schulferien grösstenteils fertig. Dann ziehen auch die Schulklassen wieder ein. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.00 Uhr

Von der Fassade bishin zum Turnhallenboden: Die Sanierung ist ein all-in-one-Paket. Patrik Lüthy

Die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Kienberg sowie die Kindergartenkinder dürfen sich auf mehr Platz und modernere Infrastruktur zum Lernen freuen: Das Gebäude an der Bühlstrasse 192 soll nach den Kienberger Fasnachtsferien grösstenteils fertig saniert sein. Dies bestätigt Gemeindepräsidentin Adriana Marti-Gubler auf Anfrage. Somit ist es der Schule möglich, am ersten Schultag nach den Ferien, dem 14. März, in das frisch umgebaute Schulhaus einzuziehen.

Die Gemeindeverwaltung hingegen muss sich mit dem Umzug aus dem Exil noch etwas gedulden: «Wir können noch nicht genau sagen, wann die Gemeinde zurück an die Bühlstrasse zieht», sagt Marti-Gubler. Denn zuerst müssen die Umgebungsarbeiten abgeschlossen werden. Aber auch das soll gemäss Marti-Gubler «sehr bald» nach den Schulferien geschehen.

Während der letzten Woche der Schulferien hätten die Lehrpersonen Zeit, ihr Hab und Gut von den provisorischen Containern in das umgebaute Schulhaus zu zügeln. Auch den Vereinen soll es möglich sein, ab März die Turnhalle wieder mit ihrem Programm zu bespielen.

Noch steht das Gerüst am Schul- und Gemeindegebäude – nämlich für die letzten Fassadenarbeiten. Patrick Lüthy

«Saubere» Trennung von Schule und Gemeinde

Beim Schul- und Gemeindegebäude wurden nicht nur die Wände neu gestrichen: Die Sanierung, die bereits seit letztem Juli im Gang ist, fällt umfassend aus. So wurde der Bau aus den 1970er Jahren beispielsweise mit einem neuen Dach und einer neuen Pelletheizung aufgewertet.

Zudem wurden die Wände gedämmt, um den «Energieverbrauch erheblich zu reduzieren», wie Marti-Gubler weiter erklärt. Auch die Wände im Innenbereich erhielten einen neuen Touch; sie wurden neu gestrichen. Die Vereine sowie die Schülerinnen und Schüler dürfen sich künftig auch auf einem neuen Turnhallenboden vergnügen.

Ausserdem wird die Konzentration der Schülerinnen und Schüler nicht mehr vom Surren eines Beamers gestört. Stattdessen erhalten die einzelnen Klassenzimmer Flachbildschirme. Marti-Gubler erklärt:

«Den Lehrpersonen wird ermöglicht, gänzlich auf Beamer und Leinwand zu verzichten.»

Kaffeekränzchen oder Besprechungen unter den Lehrkräften der Schule sind künftig in grösserem Rahmen möglich. Denn deren Aufenthaltsraum wird erweitert und erhält eine Küche. Die Schule und die Gemeindeverwaltung sollen sich in Zukunft den Eingang nicht mehr teilen müssen. Beide erhalten einen eigenen Eingang. Marti-Gubler kommentiert:

«So können wir die Schule sauber von der Verwaltung trennen.»

Auch die Innenwände wurden neu gestrichen. Patrick Lüthy

Umbau wird mit Einweihungsfest gewürdigt

Ein weiterer wichtiger Aspekt sei, dass das Gebäude an die neusten Brandschutzvorkehrungen und an das Gleichstellungsgesetz angepasst wird. Sämtliche Barrieren für Rollstuhlgängige seien aus dem Weg geräumt worden. Dabei wurde auch ein neuer Lift in das Gebäude eingebaut, wie Marti-Gubler erklärt. Auch wird das Dach des Gebäudes neuerdings mittels Solarzellen zur Stromproduktion für die AEW Energie AG genutzt. Dafür erhält die Gemeinde eine «Dach-Mietzins».

Vor dem Umbau erforderte das Dach immer wieder Reparationsarbeiten, da regelmässig Wasser ins Gebäudeinnere drang. Deswegen – und weil die Gemeinde das Gebäude an aktuelle Bedürfnisse und Baustandards anpassen wollte – befindet sich der Bau seit Juli 2021 in den Sanierungsarbeiten. Der dafür benötigte Kredit von 3,18 Millionen Franken wurde an der Gemeindeversammlung vom September 2020 vom Souverän durchgewunken.

Dieser Rahmen sollte eingehalten werden, wie Marti-Gubler sagt. In den nächsten Wochen erhält das Gebäude noch die letzten Feinschliffe. Nebst den bereits erwähnten Umgebungsarbeiten werden auch die Aussenfassaden gestrichen. Der Gemeindeverwaltung fehlt zudem noch ein Schalter, der in den nächsten Tagen eingebaut wird.

Ein solch grosser Umbau will die Gemeinde gebührend feiern: Voraussichtlich im Mai soll es eine Einweihungsfeier geben; einen Tag der offenen Tür, verrät Marti-Gubler. Und die Gemeindepräsidentin führt weiter aus:

«Die Besuchenden können an dann die Räumlichkeiten besichtigen und sich verpflegen.»

