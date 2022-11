Schule Trimbach sucht schon wieder eine neue Schulleitung

Erst vor gut einem Jahr trat eine neue Co-Schulleiterin in Trimbach ihre Stelle an – nachdem zuvor wegen eines Eklats mehrere Lehrpersonen die Schule verliessen. Mitte August kündigte sie schon wieder. Nun sucht Trimbach nach einer Nachfolge – zum zweiten Mal in drei Jahren.

Franz Beidler Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr